Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp bền vững từ kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự gia tăng của các hình thức gian lận tài chính, buổi tọa đàm ‘Bảo vệ tài chính cá nhân – Làm chủ đồng tiền’ được tổ chức ngày 2/10 đã trở thành không gian để sinh viên và giới trẻ tiếp cận những kiến thức thiết thực, trang bị kỹ năng quan trọng cho tương lai.

Không chỉ là diễn đàn trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, an ninh mạng và công nghệ, tọa đàm còn là nơi để sinh viên trực tiếp chia sẻ trải nghiệm, đặt câu hỏi, tìm kiếm lời khuyên cũng như định hướng cho bản thân.

Trang bị hành trang thiết yếu cho sinh viên

Theo Ban tổ chức, tọa đàm hướng đến nhiều mục tiêu: Nâng cao nhận thức của sinh viên và người trẻ về quản lý tài chính cá nhân; lan tỏa kỹ năng số an toàn để tự bảo vệ trước các nguy cơ gian lận; đồng thời phân tích ưu – nhược điểm của những lựa chọn tài chính phổ biến để mỗi sinh viên có thể đưa ra quyết định phù hợp với điều kiện và mục tiêu của mình.

dsc-5208.jpg
Anh Lê Tuấn Anh – Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, anh Lê Tuấn Anh – Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định, việc đồng hành, hỗ trợ sinh viên quản lý tài chính là ưu tiên quan trọng:

“Quản lý tài chính không chỉ là chuyện chi tiêu hằng ngày, mà còn là năng lực nền tảng để mỗi sinh viên trưởng thành, hội nhập và lập thân, lập nghiệp. Một sinh viên biết chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm và đầu tư cho học tập, trải nghiệm xã hội, chính là người đang đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp bền vững sau này”, anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Sinh viên – công dân số trách nhiệm

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng, thế hệ sinh viên hôm nay không chỉ cần giỏi tri thức và sáng tạo, mà còn phải trở thành những công dân số trách nhiệm. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi bạn trẻ cần biết cách tự bảo vệ bản thân trước các rủi ro về tài chính và an ninh mạng, đồng thời lan tỏa thói quen tích cực trong cộng đồng.

dsc-5218.jpg
Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm", do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong phối hợp với Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức.

Đây cũng chính là cách mà sinh viên có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong thời đại hội nhập và chuyển đổi số.

Hướng đến giá trị lâu dài

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, tọa đàm không chỉ giải đáp các thắc mắc về chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư cá nhân, mà còn cung cấp cho sinh viên những góc nhìn đa chiều về việc sử dụng đồng tiền thông minh, an toàn.

dsc-5195.jpg
Các diễn giả tham gia tại buổi toạ đàm.

Điều quan trọng, theo Ban tổ chức, là sau buổi tọa đàm, sinh viên sẽ hình thành được thói quen tự học hỏi, rèn luyện kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, coi đây như hành trang không thể thiếu để vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp.

Buổi tọa đàm “Bảo vệ tài chính cá nhân – Làm chủ đồng tiền” vì vậy không chỉ là một sự kiện, mà là bước khởi đầu, khơi gợi ý thức và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai bản thân.

Dương Triều
#quản lý tài chính #sinh viên #tài chính cá nhân #bảo vệ tài chính #kỹ năng số #gian lận tài chính #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục