Đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp bền vững từ kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

SVO - Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự gia tăng của các hình thức gian lận tài chính, buổi tọa đàm ‘Bảo vệ tài chính cá nhân – Làm chủ đồng tiền’ được tổ chức ngày 2/10 đã trở thành không gian để sinh viên và giới trẻ tiếp cận những kiến thức thiết thực, trang bị kỹ năng quan trọng cho tương lai.

Không chỉ là diễn đàn trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, an ninh mạng và công nghệ, tọa đàm còn là nơi để sinh viên trực tiếp chia sẻ trải nghiệm, đặt câu hỏi, tìm kiếm lời khuyên cũng như định hướng cho bản thân.

Trang bị hành trang thiết yếu cho sinh viên

Theo Ban tổ chức, tọa đàm hướng đến nhiều mục tiêu: Nâng cao nhận thức của sinh viên và người trẻ về quản lý tài chính cá nhân; lan tỏa kỹ năng số an toàn để tự bảo vệ trước các nguy cơ gian lận; đồng thời phân tích ưu – nhược điểm của những lựa chọn tài chính phổ biến để mỗi sinh viên có thể đưa ra quyết định phù hợp với điều kiện và mục tiêu của mình.

Anh Lê Tuấn Anh – Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, anh Lê Tuấn Anh – Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định, việc đồng hành, hỗ trợ sinh viên quản lý tài chính là ưu tiên quan trọng:

“Quản lý tài chính không chỉ là chuyện chi tiêu hằng ngày, mà còn là năng lực nền tảng để mỗi sinh viên trưởng thành, hội nhập và lập thân, lập nghiệp. Một sinh viên biết chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm và đầu tư cho học tập, trải nghiệm xã hội, chính là người đang đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp bền vững sau này”, anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Sinh viên – công dân số trách nhiệm

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng, thế hệ sinh viên hôm nay không chỉ cần giỏi tri thức và sáng tạo, mà còn phải trở thành những công dân số trách nhiệm. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi bạn trẻ cần biết cách tự bảo vệ bản thân trước các rủi ro về tài chính và an ninh mạng, đồng thời lan tỏa thói quen tích cực trong cộng đồng.

Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm", do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong phối hợp với Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức.

Đây cũng chính là cách mà sinh viên có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong thời đại hội nhập và chuyển đổi số.

Hướng đến giá trị lâu dài

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, tọa đàm không chỉ giải đáp các thắc mắc về chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư cá nhân, mà còn cung cấp cho sinh viên những góc nhìn đa chiều về việc sử dụng đồng tiền thông minh, an toàn.

Các diễn giả tham gia tại buổi toạ đàm.

Điều quan trọng, theo Ban tổ chức, là sau buổi tọa đàm, sinh viên sẽ hình thành được thói quen tự học hỏi, rèn luyện kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, coi đây như hành trang không thể thiếu để vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp.

Buổi tọa đàm “Bảo vệ tài chính cá nhân – Làm chủ đồng tiền” vì vậy không chỉ là một sự kiện, mà là bước khởi đầu, khơi gợi ý thức và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai bản thân.