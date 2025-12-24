Sinh viên thực hiện dự án cân bằng học tập, tinh thần

SVO - Nêu đúng vấn đề nan giải trong đời sống, sinh viên cần phải cân bằng giữa học tập và sức khoẻ tinh thần, dự án 'Edubalance' được nhiều chuyên gia đánh giá cao về tiềm năng khi triển khai vào thực tế.

Hình thành từ cuối tháng 9/2025, dự án “Edubalance” do nhóm sinh viên: Phan Quốc Bửu Lân, Lương Ngọc Mỹ An, Lê Hoàng Thiên Ân, Trần Võ Bích Trâm, Lê Võ Quỳnh Anh, Vương Trần Bảo Yến và Nguyễn Trần Bảo Yến (khoa Việt Nam học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) thực hiện, nhanh chóng gây ấn tượng. Dự án nêu thông điệp học sinh, sinh viên cần dành nhiều thời gian chăm sóc sức khoẻ tinh thần, giảm thiểu căng thẳng từ việc học tập thông qua các phương pháp học tập hiệu quả.

Nhận thấy nhiều bạn trẻ áp lực với việc học và dễ gặp các vấn đề tâm lý, nhóm sinh viên đề xuất dự án như một giải pháp truyền thông. Lý giải về tên gọi “Edubalance”, nhóm lấy cảm hứng từ hai từ tiếng Anh “education” (học tập) và “balance” (cân bằng), với mục tiêu giúp sinh viên ổn định tinh thần, từ đó có kết quả học tập tốt hơn.

Nhóm sinh viên thực hiện dự án “Edubalance”.

Lấy khẩu hiệu “Tâm an - Trí sáng - Học vững vàng”, nhóm sinh viên đề xuất việc hỗ trợ tâm lý cho sinh viên thông qua các phương pháp học tập như sơ đồ tư duy, SQ3R... Ngoài ra, nhóm có kế hoạch triển khai trung tâm hỗ trợ tâm lý cho sinh viên, đồng thời tích hợp đào tạo kỹ năng quản lý cảm xúc và tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức. Đại diện nhóm chia sẻ, đây là những phương thức dễ tiếp cận, hiệu quả cao, giúp định hướng đúng đắn việc học và cân bằng cuộc sống.

Trong quá trình hình thành “Edubalance”, nhóm thực hiện thu thập báo cáo thực tế về vấn đề tâm lý ở người trẻ, từ đó đề xuất giải pháp và tạo ra các sản phẩm truyền thông sáng tạo như poster, video clip ngắn... Vương Trần Bảo Yến (thành viên) chia sẻ, nhóm gặp nhiều khó khăn khi thay đổi số lượng thành viên đột ngột, chỉ có vài ngày để lên ý tưởng và triển khai. Vì vậy, kết quả được chọn là một trong những dự án sinh hoạt định hướng xuất sắc nằm ngoài mong đợi của các thành viên.

Trong thời gian tới, “Edubalance” dự định phát triển theo hướng đăng tải các video clip mạng xã hội cũng như liên hệ các phòng, ban tâm lý để hỗ trợ sinh viên. Phan Quốc Bửu Lân (trưởng nhóm) nhắn nhủ: “Mình mong dự án có thể giúp các bạn có đời sống thư thái, đạt kết quả học tập tốt. Với các bạn đang mông lung, ‘Edubalance’ hy vọng có thể giúp các bạn có định hướng và kế hoạch đúng đắn”.

Poster dự án “Edubalance”.

Lương Ngọc Mỹ An (thành viên) mong mỏi: “Mình cũng mong các bạn đừng vì thành tích mà biến học tập thành áp lực, vì học tập chỉ thực sự hiệu quả khi tâm trí thoải mái và chúng ta có hứng thú với nó”.

ThS Đoàn Thị Minh Thoa (khoa Khoa học liên ngành, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM), đại diện nhóm giảng viên đánh giá trực tiếp dự án, cho rằng, “Edubalance” lựa chọn đúng vấn đề thiết thực trong đời sống sinh viên hiện nay. Ngoài ra, dự án còn ghi điểm cộng bởi việc ứng dụng kiến thức liên ngành, phát huy sức sáng tạo của các bạn trẻ qua các sản phẩm truyền thông. “Theo chúng tôi, nếu được triển khai và lan tỏa hiệu quả, dự án ‘Edubalance’ có tiềm năng góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần, song song với kết quả học tập. Các thông điệp và giải pháp mà dự án đề xuất giúp sinh viên năm thứ nhất hình thành thói quen học tập khoa học, biết quan tâm đến trạng thái tinh thần của bản thân và chủ động tìm kiếm sự cân bằng trong đời sống học đường”, ThS Đoàn Thị Minh Thoa khẳng định.