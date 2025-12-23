Nam sinh ngành Hàn Quốc học và hành trình chinh phục Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’

SVO - Lê Quốc Duy (năm thứ ba, khoa Hàn Quốc học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) là gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết trong học tập và rèn luyện. Trên hành trình trưởng thành, Duy từng bước khẳng định bản thân bằng sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển toàn diện.

Với những nỗ lực bền bỉ ấy, Quốc Duy đã ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích nổi bật như: Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, được tuyên dương "Gương sáng Sinh viên lĩnh vực Giao lưu quốc tế", đồng thời giành giải Ba cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn K-SPEECH và nhiều giải thưởng khác.

Song song với học tập và rèn luyện, Duy hiện đảm nhiệm vai trò Liên chi Hội Phó Liên chi Hội Sinh viên Khoa Hàn Quốc học, tích cực tham gia tổ chức, điều phối các hoạt động phong trào dành cho sinh viên trong khoa. Những dấu ấn này không chỉ phản ánh năng lực học tập và hội nhập, mà còn cho thấy hành trình trưởng thành được xây dựng từ những điều nhỏ nhất, nhưng bền bỉ và có định hướng rõ ràng.

Hành trình đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành

Theo Quốc Duy, Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành không đơn thuần là một thành tích, mà là sự ghi nhận cho quá trình rèn luyện toàn diện và nghiêm túc. So với các cấp xét trước, bộ tiêu chí ở cấp Thành đòi hỏi sinh viên không chỉ hoàn thành mà còn phải thể hiện dấu ấn nổi bật ở từng tiêu chí.

Lê Quốc Duy vinh dự nhận Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố, năm 2025.

Trong đó, tiêu chí Học tập tốt là thử thách lớn nhất đối với Duy. Nhận thấy thành tích học thuật ở cấp Thành yêu cầu các giải nghiên cứu khoa học hoặc cuộc thi chuyên ngành có chiều sâu, Duy đã chủ động xây dựng lại kế hoạch học tập, mạnh dạn đăng ký tham gia các cuộc thi hùng biện tiếng Hàn, cuộc thi học thuật trong khoa và thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên. “Thành tích học thuật không thể có trong ngày một ngày hai, mà đòi hỏi sự kiên trì và dám thử thách bản thân", Duy chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị hồ sơ xét danh hiệu cũng là một quá trình đòi hỏi sự chỉn chu và kỷ luật. Duy tập thói quen lưu trữ minh chứng ngay sau mỗi hoạt động, sắp xếp khoa học để đảm bảo đầy đủ, rõ ràng khi xét duyệt. Với nam sinh, hành trình chinh phục Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành chính là dịp để nhìn lại quá trình phấn đấu, đồng thời đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân trong tương lai.

Trưởng thành từ hoạt động Đoàn - Hội

Với Quốc Duy, hoạt động Đoàn - Hội không chỉ là sân chơi phong trào mà còn là môi trường quan trọng để rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Trên cương vị Liên chi Hội Phó Liên chi Hội Sinh viên Khoa Hàn Quốc học, Duy trực tiếp tham gia tổ chức, điều phối nhiều chương trình học thuật, phong trào và tình nguyện dành cho sinh viên trong khoa, từ đó góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt năng động, gắn kết giữa các khóa.

Thông qua các hoạt động chung, Duy dần học được cách làm việc tập thể, lắng nghe ý kiến và dung hòa các góc nhìn khác nhau. Mỗi chương trình là một lần thử thách khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và xử lý tình huống phát sinh. “Khi tham gia công tác Hội, mình hiểu rằng trách nhiệm không chỉ là hoàn thành phần việc được giao, mà còn là đảm bảo mọi người cùng có trải nghiệm tích cực”, Duy bày tỏ.

Lê Quốc Duy tham gia chiến dịch "Xuân Tình nguyện" năm 2025, với vai trò là Đội phó đội hình khoa Hàn Quốc học.

Ngoài ra, Duy còn tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng như các chương trình hỗ trợ học sinh, các chiến dịch tình nguyện. Những trải nghiệm ấy giúp nam sinh ngành Hàn Quốc học rèn luyện tinh thần sẻ chia, khả năng thấu cảm và ý thức cống hiến cho tập thể. Chính từ môi trường Đoàn - Hội, Quốc Duy từng bước trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hành động và xác định rõ hơn trách nhiệm của bản thân với cộng đồng.

Tạo cầu nối giữa sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc

Là sinh viên ngành Hàn Quốc học, Quốc Duy xác định việc học không chỉ dừng lại ở kiến thức trên giảng đường, mà còn phải gắn với thực hành và hội nhập. Duy tích cực tham gia các sân chơi học thuật, giao lưu văn hóa và chương trình trao đổi sinh viên sử dụng tiếng Hàn.

Lê Quốc Duy vinh dự nhận học bổng Pony Chung của Hàn Quốc, năm 2025 - 2026.

Trong số các hoạt động chuyên ngành từng tham gia, cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn K-SPEECH là dấu mốc đặc biệt. Lần đầu thử sức ở một sân chơi mang tính quốc tế, Duy không tránh khỏi áp lực, nhưng với sự hỗ trợ của giảng viên và quá trình chuẩn bị nghiêm túc, nam sinh đã giành giải Ba và đây là kết quả vượt ngoài mong đợi.

Bên cạnh đó, Duy còn tham gia nhiều chương trình giao lưu Việt - Hàn, hội thảo học thuật và hoạt động văn hóa, qua đó góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và tạo cầu nối giữa sinh viên hai quốc gia.