Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Trao cơ hội hiểu mình, chọn nghề đúng hướng cho thế hệ trẻ với Boost4Best

P.V

Giữa biến động thị trường lao động thời đại AI, nhiều học sinh, sinh viên hoang mang trước lựa chọn ngành nghề. Boost4Best ra đời như hành trình hướng nghiệp dài hạn, giúp người trẻ hiểu bản thân, hiểu nghề, lựa chọn đúng hướng và kết nối hiệu quả với cơ hội học tập, việc làm phù hợp.

image001-2788.jpg

Boost4Best là chương trình do L&A khởi xướng, với sự đồng hành của SKALE cùng nhiều tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp uy tín. Thay vì những buổi tư vấn ngắn hạn, chương trình xây dựng lộ trình xuyên suốt, kết hợp công cụ đánh giá SKALE Best Choice nhằm giúp học sinh, sinh viên nhận diện tính cách, điểm mạnh và nhóm ngành nghề phù hợp dựa trên dữ liệu khách quan; đồng thời tham gia tư vấn trực tiếp, ngày hội việc làm và các buổi chia sẻ chuyên sâu về xu hướng thị trường lao động.

Trong 2 ngày 6 và 7/12, Boost4Best đã đồng hành cùng hàng ngàn học sinh Trường THPT Marie Curie, hỗ trợ tháo gỡ những băn khoăn phổ biến khi chọn ngành, chọn nghề. Tiếp đó, tại Ngày hội Việc làm Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), chương trình mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận hơn 1.500 vị trí thực tập, việc làm từ các doanh nghiệp, cùng hoạt động tư vấn CV, phỏng vấn thử và ký kết hợp tác hỗ trợ sinh viên.

Không dừng ở việc “hiểu”, Boost4Best tiếp tục triển khai webinar chuyên đề, giúp người trẻ ứng dụng kết quả đánh giá, xây dựng lộ trình phát triển cá nhân, cập nhật tác động AI, trang bị kỹ năng cần thiết, tự tin chọn nghề đúng hướng và bước vào thị trường lao động.

P.V
#Boost4Best

Cùng chuyên mục