Trao cơ hội hiểu mình, chọn nghề đúng hướng cho thế hệ trẻ với Boost4Best

Giữa biến động thị trường lao động thời đại AI, nhiều học sinh, sinh viên hoang mang trước lựa chọn ngành nghề. Boost4Best ra đời như hành trình hướng nghiệp dài hạn, giúp người trẻ hiểu bản thân, hiểu nghề, lựa chọn đúng hướng và kết nối hiệu quả với cơ hội học tập, việc làm phù hợp.

Boost4Best là chương trình do L&A khởi xướng, với sự đồng hành của SKALE cùng nhiều tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp uy tín. Thay vì những buổi tư vấn ngắn hạn, chương trình xây dựng lộ trình xuyên suốt, kết hợp công cụ đánh giá SKALE Best Choice nhằm giúp học sinh, sinh viên nhận diện tính cách, điểm mạnh và nhóm ngành nghề phù hợp dựa trên dữ liệu khách quan; đồng thời tham gia tư vấn trực tiếp, ngày hội việc làm và các buổi chia sẻ chuyên sâu về xu hướng thị trường lao động.

Trong 2 ngày 6 và 7/12, Boost4Best đã đồng hành cùng hàng ngàn học sinh Trường THPT Marie Curie, hỗ trợ tháo gỡ những băn khoăn phổ biến khi chọn ngành, chọn nghề. Tiếp đó, tại Ngày hội Việc làm Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), chương trình mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận hơn 1.500 vị trí thực tập, việc làm từ các doanh nghiệp, cùng hoạt động tư vấn CV, phỏng vấn thử và ký kết hợp tác hỗ trợ sinh viên.

Không dừng ở việc “hiểu”, Boost4Best tiếp tục triển khai webinar chuyên đề, giúp người trẻ ứng dụng kết quả đánh giá, xây dựng lộ trình phát triển cá nhân, cập nhật tác động AI, trang bị kỹ năng cần thiết, tự tin chọn nghề đúng hướng và bước vào thị trường lao động.