Huy chương Vàng SEA Games 33 Nguyễn Văn Khánh Phong: ‘Tinh thần thép được rèn luyện qua những buổi tập và chấn thương’

SVO - Trở về từ SEA Games 33 cùng chiếc Huy chương Vàng ở nội dung Vòng treo, môn Thể dục dụng cụ, vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong đã dành thời gian chia sẻ về hành trình nhiều cảm xúc vừa qua của mình.

Ở chung kết nội dung Vòng treo của môn Thể dục dụng cụ, vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong đã mang đến màn trình diễn đầy bản lĩnh và kỹ thuật, xuất sắc giành Huy chương Vàng, với số điểm 13,767. Huy chương Vàng tại SEA Games 33 này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của chàng trai gen Z. Vừa trở về, Khánh Phong chia sẻ cảm xúc: Vừa vui mừng, vừa có cả nỗi buồn. Nỗi buồn đan xen đó chính là sự ra đi của người bố, cũng là niềm động viên tinh thần lớn lao của Khánh Phong.

Trên bục nhận Huy chương Vàng, Khánh Phong chia sẻ: “Năm vừa rồi, mình thể hiện chưa tốt trong các giải đấu, cũng như gặp trục trặc về chấn thương ở phần vai khiến bản thân có chút hạn chế về môn sở trường. Còn trong khoảnh khắc nhận huy chương, mình cũng chỉ nói thầm trong lòng là “ước gì bố ở đây, ước gì con được ôm lấy bố và nói con muốn cảm ơn bố đã luôn là điểm tựa tinh thần để con có thể đứng lên bục”. Có lẽ nói lời này đã muộn màng mất rồi”.

Tuy vậy, vận động viên gen Z này đầy vững tin để bước tiếp trên hành trình của mình. Cùng với ý chí đã được rèn luyện qua năm tháng: “Tinh thần thép của mình đã được rèn luyện qua những buổi tập, những lần chấn thương, cũng như qua những lần thi đấu và đâu đó cũng có những thất bại gần như bỏ cuộc. Và rất may mắn, bố của mình đã truyền đạt cho mình biết thế nào là tinh thần thép. Không sợ thất bại, sẽ đứng dậy sau những lần thất bại đó và ghi nhớ không được phép lập lại thất bại đó lần nào nữa”.

Sau giải đấu thành công tại SEA Games 33, Khánh Phong được truyền thông lẫn công chúng yêu thương gọi bằng những danh xưng như “chàng trai Vàng của thể dục dụng cụ Việt Nam”, “hot boy thể dục dụng cụ Việt Nam”. Anh cho biết, cảm thấy hạnh phúc vì những điều đó đến từ sự yêu quý của mọi người và sẽ nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới.

Với lịch trình thi đấu lẫn tập luyện dày đặc, Khánh Phong gần như không có thời gian cho gia đình cũng như học tập. Vào những dịp tham dự các sự kiện vinh danh ở TP. HCM, anh sẽ tranh thủ ghé thăm gia đình. Còn việc học, Khánh Phong sẽ lên kế hoạch sau khi thi đấu.

“Cuộc sống của mình gần như gắn liền với tập luyện. Ngoài tập luyện, mình thường sẽ dành thời gian cho gia đình hoặc là đi đâu la cà cùng bạn bè, ăn uống hoặc đi cà phê. Còn về âm nhạc, mình nghe nhiều ca sĩ lắm, cũng không cố định một người. Nhạc ai hay thì mình hay nghe, vì mình cũng hay hát lắm. Nghe và hát cũng giúp mình xả stress hoặc có hứng tập luyện. Âm nhạc gần như là người bạn thứ hai của mình trong cuộc sống”, Khánh Phong chia sẻ về cuộc sống thường nhật.

Mỗi thành tích đạt được, bên cạnh niềm vinh dự sẽ đi cùng áp lực. Cách vận động viên Khánh Phong đối diện với áp lực là luôn chú ý qua từng buổi tập. Cố gắng phấn đấu, nỗ lực từng màn trình diễn trên dụng cụ, dù là lúc tập hay trong lúc thi đấu. Và anh luôn luôn nhớ trong đầu những lời nói của bố căn dặn.

Sau SEA Games 33, Khánh Phong sẽ quay lại tiếp tục nỗ lực tập luyện cho những giải đấu năm sau. Dự kiến, anh còn có các giải đấu tại cúp thế giới, vô địch châu Á và đặc biệt là Asiad. Khánh Phong cho biết, anh sẽ cố gắng hết sức hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.