Đến Thái Lan, quét QR tận hưởng ưu đãi hấp dẫn từ Napas và BIDV

Trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ và nhu cầu thanh toán xuyên biên giới ngày càng tăng, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng quét mã QR thanh toán tại Thái Lan thông qua dịch vụ VietQRGlobal. Ưu đãi khuyến khích người dùng trải nghiệm hình thức thanh toán hiện đại và an toàn trong mùa cao điểm du lịch cuối năm, đặc biệt nhân dịp Seagame 33 đang diễn ra tại Thái Lan.

Chương trình được triển khai từ 10/12/2025 đến 25/12/2025, áp dụng cho khách hàng BIDV thanh toán thành công bằng mã QR thông qua ứng dụng BIDV SmartBanking tại các đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) tại Thái Lan, một trong những thị trường có lượng du khách Việt Nam tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.

Hoàn tiền đến 33% cho mỗi giao dịch - ưu đãi trực tiếp cho người dùng

Trọng tâm của chương trình là ưu đãi hoàn tiền 33%, tối đa 330.000 đồng/giao dịch, khi thanh toán hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên bằng QR tại các ĐVCNTT tại Thái Lan trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

Khách hàng được hưởng ưu đãi tối đa 03 lần trong suốt thời gian khuyến mãi, tương đương mức hoàn tiền có thể lên tới gần 1 triệu đồng nếu tận dụng đủ số lượt. Với các nhu cầu chi tiêu phổ biến của du khách như ăn uống, mua sắm, tham quan, giải trí… ưu đãi này mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời giúp giảm đáng kể chi phí phát sinh trong chuyến đi.

Giải thưởng 5 triệu đồng cho khách hàng chi tiêu nhiều nhất

Bên cạnh ưu đãi hoàn tiền trực tiếp, chương trình còn triển khai giải thưởng dành cho khách hàng có tổng giá trị thanh toán qua mã QR tại Thái Lan cao nhất trong thời gian khuyến mãi. Khách hàng đáp ứng điều kiện tổng chi tiêu tối thiểu 10 triệu đồng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng 5.000.000 đồng tiền mặt.

Khách hàng chỉ cần mở ứng dụng BIDV SmartBanking thực hiện thanh toán bằng cách quét mã QR tại các điểm chấp nhận thanh toán ThaiQR, Promptpay và điểm chấp nhận thanh toán của 5 ngân hàng gồm BangkokBank (BBL), Siam Commercial Bank (SCB), Kasikorn Bank (Kbank), Krung Thai Bank (KTB), Bank of Ayudhya (BAY).

Chương trình này không chỉ tạo động lực cho khách hàng gia tăng trải nghiệm phương thức thanh toán mới, mà còn góp phần quảng bá dịch vụ VietQRGlobal rộng rãi hơn trong cộng đồng người dùng Việt đi du lịch nước ngoài.

Sự hợp tác giữa NAPAS và BIDV trong chương trình này tiếp tục cho thấy nỗ lực mở rộng mạng lưới thanh toán xuyên biên giới, giúp khách hàng Việt Nam có thể thanh toán thuận tiện tại nước ngoài mà không cần mang theo tiền mặt. Với VietQRGlobal, người dùng chỉ cần mở ứng dụng BIDV SmartBanking, quét mã QR tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Thái Lan và hoàn tất giao dịch ngay lập tức.

Với ưu điểm tiện lợi, nhanh chóng và bảo mật, VietQRGlobal là bước tiến quan trọng trong chiến lược kết nối dịch vụ thanh toán xuyên biên giới của NAPAS với các quốc gia trong khu vực, góp phần đưa phương thức thanh toán của Việt Nam hòa nhịp cùng xu hướng thanh toán số quốc tế. Hiện VIETQRGlobal đã được áp dụng tại Thái Lan, Lào, Campuchia và gần đây nhất là Trung Quốc.

Chương trình khuyến mãi VietQRGlobal giữa NAPAS và BIDV diễn ra đúng thời điểm du khách Việt chuẩn bị bước vào mùa du lịch cuối năm. Việc áp dụng ưu đãi tại Thái Lan, một điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam cho thấy nỗ lực của hai đơn vị trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dùng trải nghiệm phương thức thanh toán số xuyên biên giới.

Thông qua chương trình phối hợp cùng BIDV, NAPAS tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong việc phát triển hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia và thúc đẩy kết nối quốc tế. Việc mở rộng VietQRGlobal sang thị trường Thái Lan là một bước đi quan trọng trong lộ trình đưa thanh toán Việt Nam ra khu vực Đông Nam Á, góp phần nâng cao trải nghiệm thanh toán hiện đại cho người dân và nâng tầm vị thế của ngành thanh toán Việt Nam.