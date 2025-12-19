Từ TP. HCM đến trung tâm bán dẫn châu Á: Hành trình học bổng vươn ra thế giới

Với tư duy học 'đào sâu – hiểu bản chất' và định hướng rõ ràng với ngành Công nghệ bán dẫn, Trần Quốc Huy (sinh năm 2007, TP.HCM) đã giành học bổng 50% của chương trình quốc tế Asia Vietnam. Suất học bổng mở ra cho Huy lộ trình đào tạo có yếu tố quốc tế, trong đó có cơ hội chuyển tiếp sang Đài Loan – trung tâm sản xuất và phát triển bán dẫn hàng đầu thế giới.

Tự chủ và kỷ luật trong học tập: Nền tảng giúp nam sinh đạt học bổng quốc tế

Trong quá trình học tại Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến (TP. HCM), Huy cho biết, anh ưu tiên cách học hiểu bản chất, thay vì chỉ hướng đến điểm số kiểm tra.

Huy chủ động sắp xếp kế hoạch học tập, xác định mức độ ưu tiên từng môn và duy trì nhịp độ ổn định. Nam sinh chia sẻ: “Mình cố gắng hiểu mục đích của việc học và giá trị lâu dài của kiến thức, nhờ vậy, quá trình học trở nên bền vững hơn”. Cách tiếp cận này giúp Huy xây dựng hồ sơ học tập tốt và trở thành một trong những thí sinh đạt học bổng 50% từ chương trình Asia Vietnam.

Huy cũng nhìn nhận những giai đoạn sa sút phong độ là cơ hội để đánh giá lại phương pháp học. Việc tự phân tích điểm mạnh – yếu và điều chỉnh kế hoạch giúp anh giữ được sự ổn định trong các giai đoạn học tập căng thẳng.

Trần Quốc Huy ghi dấu ấn nhờ thành tích học tập nổi bật.

Trước khi lựa chọn lộ trình hiện tại, gia đình Huy từng cân nhắc phương án du học Đức. Tuy nhiên, theo nam sinh, đây là hướng đi đi kèm áp lực lớn về học thuật và chi phí. Học bổng Asia Next Gen của Asia Vietnam mang lại một lựa chọn cân bằng hơn: Vẫn tiếp cận môi trường quốc tế, có cơ hội học tập ở nước ngoài và chi phí phù hợp hơn, giúp Huy yên tâm tập trung phát triển chuyên môn.

Chọn bán dẫn từ tầm nhìn sáng tạo của người trẻ yêu công nghệ

Trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo (AI), Trần Quốc Huy lựa chọn hướng tiếp cận từ nền tảng công nghệ phía sau các ứng dụng thông minh. Nam sinh cho rằng, AI và các công nghệ số chỉ có thể vận hành hiệu quả khi được đặt trên một nền tảng phần cứng đủ mạnh.

Trong bối cảnh đó, Công nghệ bán dẫn giữ vai trò then chốt trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và đang được nhiều quốc gia ưu tiên phát triển nguồn nhân lực dài hạn. Với Huy, theo đuổi ngành bán dẫn là chọn bước vào phần lõi của thế giới công nghệ.

Với lộ trình hai năm học tại Việt Nam và hai năm chuyển tiếp tại Đài Loan, chương trình Công nghệ bán dẫn tại Asia Vietnam được xem là bước đệm giúp sinh viên làm quen dần với chuẩn học thuật và nghiên cứu quốc tế. Sự kết hợp này vừa đảm bảo tính ứng dụng của chương trình, vừa giúp người học xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp với điều kiện tài chính và định hướng phát triển dài hạn.

Trải nghiệm thực tế tại trung tâm bán dẫn toàn cầu từ năm thứ nhất

Ngay trong năm thứ nhất, Huy tham gia chuyến kiến học 4 ngày 3 đêm tại Đài Loan trong khuôn khổ học bổng Taiwan Gateway của Asia Vietnam. Tại đây, anh có cơ hội quan sát hoạt động của SPIL – công ty thuộc tập đoàn ASE, đơn vị lớn trong lĩnh vực đóng gói và kiểm thử bán dẫn.

Không chỉ tiếp cận môi trường doanh nghiệp, chuyến kiến học còn mang đến cho nam sinh những ấn tượng khó quên về không gian học thuật tại Asia University.

“Khi đến thăm Asia University, mình cảm nhận được không khí học tập nghiêm túc nhưng không hề cứng nhắc. Cơ sở vật chất, thư viện và không gian sinh hoạt đều tạo cảm hứng cho việc học. Nếu có cơ hội quay lại với tư cách sinh viên chuyển tiếp, đó sẽ là một trải nghiệm rất đáng giá”, Huy chia sẻ.

Bên cạnh khía cạnh học thuật, chuyến kiến học còn giúp nam sinh hình dung rõ hơn về đời sống và môi trường học tập tại Đài Loan. Theo Huy, những trải nghiệm này đóng vai trò như bước chuẩn bị quan trọng, giúp anh tự tin hơn khi hướng tới môi trường học tập và làm việc quốc tế trong những năm tiếp theo.

Song song với học tập chuyên môn, Trần Quốc Huy (bên phải) tích cực tham gia các dự án thực tế nhằm rèn luyện sự tự tin, tư duy logic và kỹ năng làm việc nhóm

Theo Huy, trong môi trường làm việc quốc tế, sở hữu kiến thức chuyên môn thôi là chưa đủ mà còn cần tư duy công dân toàn cầu, khả năng giao tiếp hiệu quả và thích ứng trong môi trường đa văn hóa – những năng lực mà chương trình đào tạo tại Asia Vietnam chú trọng trang bị cho sinh viên ngay từ sớm.