Dấu ấn PNJ Uni Tour 2025: Hơn 8.000 sinh viên đồng hành trên hành trình nâng tầm phong cách

PNJ Uni Tour 2025 chính thức khép lại sau hơn 1 tháng đầy rực rỡ cùng hàng nghìn sinh viên tại 6 trường đại học trên toàn quốc. Sự kiện tạo nên những “sân chơi thời trang” đúng nghĩa, nơi Gen Z được thử phong cách mới, cháy hết mình cùng âm nhạc và định hình phong cách cá nhân thông qua trang sức.

Khởi hành từ tháng 11, PNJ Uni Tour 2025 đã đi qua 6 trường đại học tại các thành phố lớn trên toàn quốc: trường ĐH Hoa Sen, trường ĐH Tây Nguyên, trường ĐH Bình Dương, ĐH Cần Thơ, trường ĐH Ngoại Thương (cơ sở Hà Nội) và ĐH Duy Tân. Với chủ đề “Chọn tự tin - mở muôn phong cách”, sự kiện đã trở thành sân chơi thời trang thực thụ, kết nối gần 8.000 sinh viên cùng khám phá nguyên tắc phối trang sức và tự tin định hình phong cách cá nhân qua trải nghiệm thực tế đầy cảm hứng.

Không gian sự kiện mang tới nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Ảnh: PNJ.

Tăng Phúc: “Sự tự tin sẽ giúp bạn tỏa sáng”

Đồng hành tại 6 điểm trường đại học, ca sĩ Tăng Phúc xuất hiện với vai trò khách mời mang đến những chia sẻ gần gũi và truyền cảm hứng về sự tự tin cho các bạn sinh viên. Nam ca sĩ bật mí sự tự tin là “điểm cộng lớn nhất” khi các bạn sinh viên bước vào bất kỳ môi trường nào. Anh chia sẻ: “Tự tin đến từ việc hiểu rõ điểm mạnh của bản thân. Khi bạn tin vào điều mình làm tốt, sự tự tin sẽ giúp bạn tỏa sáng, che mờ những điều chưa hoàn hảo.”

Tăng Phúc truyền cảm hứng về sự tự tin đến các bạn sinh viên. Ảnh: PNJ.

Không dừng lại ở đó, Tăng Phúc còn hướng dẫn sinh viên cách “đánh thức” sự tự tin qua phong cách cá nhân, bằng những quy tắc phối trang sức đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng ngay: chọn trang phục trung tính để dễ phối trang sức, ưu tiên chất liệu sáng cho làn da ấm, dùng trang sức vàng để tạo điểm nhấn khi mặc tông tối… Với nam ca sĩ, trang sức không phải món đồ “đeo đẹp là được”, mà là mảnh ghép quan trọng giúp cá tính được bộc lộ rõ nhất.

Với giọng ca truyền cảm, ca sĩ Tăng Phúc cũng mang tới một không gian âm nhạc đầy cảm xúc dành cho các bạn sinh viên. Ảnh: PNJ.

Mở muôn phong cách cùng trang sức tinh tế

Trong khuôn khổ sự kiện, sự xuất hiện giao lưu chia sẻ của các stylist nổi tiếng như Trần Đạt - giám đốc thời trang của chương trình truyền hình thực tế “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” hay Vietnam’s Next Top Model 2025 và Nam Phùng - nhà sáng lập thương hiệu thời trang cá tính Yonndon, thường xuyên cộng tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên. Tại đây, các bạn được bật mí bí quyết giúp nâng tầm phong cách, được giải đáp những thắc mắc làm sao để phối trang sức như: chất liệu trang sức nào phù hợp với màu da, mặt dài – tròn – góc cạnh nên chọn bông tai ra sao, trang phục năng động hay thanh lịch cần phối trang sức như thế nào. Sau phần tư vấn, các bạn trẻ được thực hành ngay cùng trang sức PNJ. Điều này giúp nhiều bạn trẻ nhận ra, trang sức là yếu tố cực hiệu quả để nâng tầm trang phục nếu biết cách phối hợp. Minh Anh (sinh viên ĐH Hoa Sen) chia sẻ: “Em không nghĩ chỉ cần thêm một đôi bông tai hay dây cổ lại giúp thay đổi tổng thể rõ rệt như vậy. Buổi chia sẻ hôm nay đã cho em nhiều kiến thức mới để định hình phong cách bản thân.”

Stylist Trần Đạt trực tiếp tư vấn phối trang sức cho các bạn sinh viên tham gia sự kiện. Ảnh: PNJ.

Ngoài giao lưu cùng Tăng Phúc và lắng nghe các stylist chia sẻ, các bạn sinh viên còn được trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác như khám phá blindbox nhận phần quà bất ngờ, tự tay sáng tạo phụ kiện, tham quan và mua sắm trang sức từ các nhãn hàng PNJ x Hello Kitty, Doraemon | PNJ, Disney | PNJ, MANCODE by PNJ, STYLE by PNJ. Không chỉ vậy, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ check-in, ghi lại những khoảnh khắc “lên đồ đúng gu” ngay giữa sân trường, tạo nên không khí sôi động và đầy sức trẻ.

Các thiết kế trang sức PNJ giúp các bạn sinh viên có thêm lựa chọn để nâng tầm phong cách. Ảnh: PNJ

Qua từng điểm đến, PNJ đã tạo ra không gian trải nghiệm mới trong môi trường quen thuộc của sinh viên, khơi gợi tinh thần dám thử – dám khác – dám thể hiện phong cách của giới trẻ, thể hiện rõ vai trò là thương hiệu bán lẻ trang sức hàng đầu luôn đa dạng trong lựa chọn sản phẩm. Không cần những thứ quá lớn lao, đôi khi chỉ một chiếc charm nhỏ, một đôi bông tai tinh tế cũng đã đủ giúp các bạn sinh viên tạo ấn tượng tốt hơn trong buổi học, buổi phỏng vấn hay một cuộc gặp gỡ vui cùng bạn bè.

PNJ Uni Tour 2025 tạm khép nhưng hành trình lan tỏa tinh thần “Chọn tự tin - mở muôn phong cách” chưa dừng lại. PNJ vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn sinh viên trong những mùa Uni Tour tiếp theo, mang đến nhiều trải nghiệm mới để mỗi bạn trẻ có thêm cơ hội khám phá, làm mới và khẳng định phong cách cá nhân. Theo dõi fanpage và website PNJ để cập nhật những sự kiện thú vị sắp tới, cùng PNJ liên tục làm mới bản thân và bừng sáng theo cách riêng.