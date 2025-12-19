Đảng viên trẻ, Á khôi Trường Luật, thủ khoa xuất sắc Hà Nội và khát vọng chinh phục học thuật tại Liên bang Nga

SVO - Nguyễn Như Quỳnh là đảng viên trẻ, gương mặt tiêu biểu của thế hệ sinh viên Việt Nam bản lĩnh và khát vọng. Từ Á khôi cuộc thi Charm of Law, thủ khoa xuất sắc được Thành phố Hà Nội tuyên dương năm 2024 đến du học sinh thạc sĩ Luật theo diện học bổng hiệp định tại Liên bang Nga, hành trình của Quỳnh là minh chứng cho vẻ đẹp của trí tuệ, nghị lực và sự bền bỉ theo đuổi ước mơ.

Nguyễn Như Quỳnh - du học sinh thạc sĩ Luật theo diện học bổng hiệp định tại Liên bang Nga.

Từ tò mò đến quyết định chinh phục giảng đường Luật nước Liên bang Nga

Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 2002) tại tỉnh Quảng Ninh, cô bạn hiện đang theo học chương trình dự bị tiếng Nga tại Trường Đại học Luật Quốc gia Moscow mang tên Kutafin. Nhắc lại cơ duyên đến với Liên bang Nga, Quỳnh mỉm cười: “Mình đi vì tò mò”. Cô từng nghe nhiều về môi trường học thuật nghiêm túc, nền văn hóa lâu đời và đời sống sinh viên phong phú tại Liên bang Nga, từ đó quyết định nộp hồ sơ học bổng hiệp định và đỗ ngay từ lần đầu. Cô bạn cho biết: “Mình rất may mắn khi được sang Liên bang Nga học theo diện học bổng hiệp định. Từ khi còn học ở Việt Nam, mình đã nghe nhiều về nền giáo dục Liên bang Nga - một môi trường học thuật có chiều sâu, nổi tiếng với các trường đại học mạnh về nghiên cứu và tư duy khoa học. Ban đầu mình chỉ tò mò, muốn tìm hiểu thêm, nhưng càng đọc, càng tìm hiểu, mình càng cảm thấy đây là đất nước phù hợp với hướng đi mà mình mong muốn theo đuổi lâu dài. Bên cạnh yếu tố học thuật, mình cũng bị thu hút bởi văn hóa Liên bang Nga - một nền văn hóa vừa cổ điển vừa hiện đại, có chiều sâu lịch sử và tính nghệ thuật rất riêng”.

Như Quỳnh cùng các bạn du học sinh diện hiệp định tại Liên bang Nga.

Những câu chuyện của anh chị khóa trên, hình ảnh về mùa đông Liên bang Nga trắng xoá, những hành trình của các du học sinh đã từng trải qua… tất cả khiến Quỳnh cảm thấy muốn một lần được trải nghiệm. “Cơ hội đến khi mình biết tin có suất học bổng phù hợp. Mình quyết định nộp hồ sơ, vừa hồi hộp vừa hy vọng. Và khi nhận được kết quả, mình xem đó như một dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của bản thân”, Quỳnh tâm sự.

Như Quỳnh lần đầu đặt chân tới Quảng trường Đỏ.

Trưởng thành trong mùa đông Moscow: Học thuật, bản lĩnh và tự lập

Ngày đầu đặt chân đến Moscow, nhiệt độ âm cùng tuyết trắng dày khiến cô “đơ mất vài phút vì quá đẹp”. Nhưng sau sự choáng ngợp ấy là vô vàn thử thách, Quỳnh chia sẻ: “Dự bị tiếng ở Liên bang Nga không hề dễ. Nhưng chính sự tận tâm của thầy cô và kỷ luật trong lớp học đã giúp mình tiến bộ nhanh hơn từng tưởng tượng”.

Như Quỳnh chọn tàu điện ngầm là phương tiện di chuyển để đến trường.

Trước khi trở thành du học sinh, Quỳnh đã có một hành trình rực rỡ tại Việt Nam. Cô từng giành danh hiệu Á khôi và Người đẹp Nhân Ái - cuộc thi Charm of Law năm 2022, lọt top 6 Siêu Thủ lĩnh sinh viên, là Á quân Đấu trường Luật gia, Tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh 2024, thủ khoa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2024 và được Thành phố Hà Nội tuyên dương là 1 trong 100 thủ khoa xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.

Nhắc về danh hiệu khiến Quỳnh tự hào nhất, cô nàng tâm sự: “Chắc chắn là thủ khoa xuất sắc Thủ đô”. Danh hiệu này là thành quả của nhiều năm rèn luyện nghiêm túc, là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của cô sinh viên Luật chưa từng cho phép mình bỏ cuộc. “Khi được xướng tên trong Lễ tuyên dương, mình cảm nhận rằng mọi nỗ lực đều được đền đáp. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là sự tri ân dành cho gia đình, thầy cô, bạn bè - những người luôn đồng hành và tin tưởng mình. Danh hiệu này cũng mở ra cho mình một cánh cửa mới, trở thành động lực để mình mạnh dạn hơn trong việc bước ra thế giới, tiếp tục học tập ở môi trường quốc tế tại Liên bang Nga. Nó giống như một lời khẳng định rằng: khi mình cố gắng đủ nhiều và đủ bền bỉ, mình xứng đáng với những cơ hội lớn hơn. Chính vì vậy, thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội không chỉ là một danh hiệu - đó là dấu mốc đánh dấu hành trình trưởng thành của mình và cũng là nền tảng để mình tự tin viết tiếp những ước mơ phía trước”, Quỳnh bày tỏ.

Như Quỳnh vinh dự khi trở thành thủ khoa xuất sắc Thành phố Hà Nội năm 2024.

Những ngày đầu ở Moscow với Quỳnh không hề dễ dàng. Khí hậu khắc nghiệt, áp lực học tập, việc phải tự xoay xở mọi thứ khiến cô rơi vào khủng hoảng nhẹ. Nhưng chính những người bạn đồng hành, đặc biệt là các bạn du học sinh Việt Nam đã trở thành “liều thuốc tinh thần” giúp cô ổn định lại. “Chúng mình hay đùa rằng mỗi người là ‘cuốn từ điển sống’ của nhau. Thích nghi được là nhờ có các bạn”, Quỳnh kể.

Tại Liên bang Nga, cô bạn học cách sống độc lập: tự chăm sóc mình, cân bằng học tập, sinh hoạt, hiểu dần các quy định, văn hóa địa phương. “Mình nghĩ điều tuyệt vời nhất khi du học không phải là học được bao nhiêu kiến thức, mà là mình trưởng thành bao nhiêu mỗi ngày”, Quỳnh chia sẻ.

Kỳ vọng học thuật và trách nhiệm của người trẻ Việt Nam

Chọn ngành Luật từ những ngày đầu định hướng nghề nghiệp, Quỳnh luôn mong muốn đi sâu vào nghiên cứu và có thể tiếp tục học lên tiến sĩ. Đối với cô, kiến thức pháp lý không chỉ giúp cá nhân hiểu đúng, làm đúng mà còn là nền tảng để đóng góp cho xã hội, cho sự phát triển của đất nước. “Mình chưa biết tương lai sẽ đi tới đâu, nhưng điều chắc chắn là mình sẽ tiếp tục học, tiếp tục làm việc chăm chỉ và cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Quỳnh bày tỏ.

Thủ khoa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2024.

Quỳnh chia sẻ đến các bạn trẻ đang có ước mơ đi du học: “Hãy chuẩn bị nền tảng ngoại ngữ thật tốt; xây dựng hồ sơ học tập, hoạt động chỉn chu; rèn luyện sức khỏe - tinh thần để thích nghi với khí hậu và nhịp sống khắt khe. Những trải nghiệm khi đi du học khiến mình hiểu rằng thế hệ trẻ Việt Nam có tiềm năng vô cùng lớn, chỉ cần đủ cơ hội, đủ sự định hướng và đủ niềm tin vào bản thân thì chúng ta có thể thực hiện được giấc mơ của mình”.

Như Quỳnh là tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

Nguyễn Như Quỳnh bày tỏ mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng sinh viên thông qua các hoạt động định hướng nghề nghiệp, trao đổi học thuật và chia sẻ kỹ năng hội nhập quốc tế. “Mình hy vọng có thể tạo niềm tin rằng, dù xuất phát điểm như thế nào, mỗi người trẻ đều có thể vươn ra thế giới nếu đủ nỗ lực”, Quỳnh chia sẻ. Theo cô bạn, những trải nghiệm du học không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn có thể trở thành “một tài liệu sống”, giúp các bạn trẻ Việt Nam thêm tự tin trên hành trình khám phá bản thân và chinh phục tri thức mới.

Từ một nữ sinh Quảng Ninh giàu mơ mộng đến Á khôi Trường Luật, Thủ khoa xuất sắc Hà Nội, rồi du học sinh thạc sĩ tại một trong những trường luật hàng đầu tại Liên bang Nga - hành trình của Nguyễn Như Quỳnh là minh chứng rằng nỗ lực, lòng kiên trì và khát vọng học thuật sẽ đưa người trẻ Việt Nam đi rất xa. Tại Liên bang Nga lạnh giá, cô gái ấy đang tiếp tục viết hành trình của mình bằng trí tuệ, nghị lực và tình yêu dành cho con đường học thuật mà cô đã chọn.

Một số thành tích nổi bật của Nguyễn Như Quỳnh: - Á Khôi & Miss Nhân Ái cuộc thi Charm of Law 2022 - Duyên dáng nữ sinh Trường Đại học Luật Hà Nội; - Top 6 Siêu Thủ lĩnh năm 2022 và thí sinh được yêu thích nhất; - Á quân cuộc thi Đấu Trường Luật Gia mùa IV; - Tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2024; - Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Quảng Ninh năm 2024; - Người đẹp Nhân Ái - Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024; - Thủ khoa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2024; - Thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội năm 2024.

