Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

HOZO City Tết Fest 2025: Lễ hội đa trải nghiệm cuối năm tại TPHCM

P.V

Từ ngày 27-31/12, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM) sẽ diễn ra Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM – HOZO và Lễ hội City Tết Fest 2025 với chủ đề “City-Maze-ing – Muôn sắc bất ngờ”.

HOZO CITY TẾT FEST là mô hình lễ hội đa trải nghiệm, kết hợp âm nhạc, văn hóa, sáng tạo và cộng đồng, hướng đến xây dựng một điểm nhấn văn hóa du lịch mới cho TPHCM trong giai đoạn phát triển theo định hướng siêu đô thị đa trung tâm.

1-4975.jpg

Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi đại nhạc hội kéo dài ba đêm với ba chủ đề: “Maze-ing Việt Nam” (27/12) tôn vinh âm nhạc Việt Nam trong diện mạo đương đại; “Maze by Thế Giới” (28/12) với sự giao thoa giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế; đêm “Countdown Night – City-Maze-ing” (31/12) kết hợp âm nhạc, ánh sáng và công nghệ chào đón năm mới. Bên cạnh đó, các tài năng trẻ từ cuộc thi “Cảm hứng Hò Dô” cũng có cơ hội biểu diễn trên sân khấu lớn.

Không gian văn hóa – ẩm thực là một trụ cột quan trọng của lễ hội, nổi bật với chuỗi hoạt động như triển lãm ẩm thực – kiến trúc với sự tham gia của các nhà hàng Việt Nam được Michelin Guide 2025 tuyển chọn, trải nghiệm mâm cơm Tết và ẩm thực đường phố...

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, HOZO CITY TẾT FEST được kỳ vọng trở thành mô hình lễ hội tiêu biểu, góp phần khẳng định hình ảnh TP.HCM là một thành phố trẻ trung, sáng tạo và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách mỗi dịp cuối năm.

P.V
#HOZO City Tết Fest #lễ hội TPHCM #âm nhạc quốc tế #văn hóa Việt Nam #ẩm thực Tết #du lịch TPHCM #sáng tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục