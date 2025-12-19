HOZO City Tết Fest 2025: Lễ hội đa trải nghiệm cuối năm tại TPHCM

Từ ngày 27-31/12, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM) sẽ diễn ra Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM – HOZO và Lễ hội City Tết Fest 2025 với chủ đề “City-Maze-ing – Muôn sắc bất ngờ”.

HOZO CITY TẾT FEST là mô hình lễ hội đa trải nghiệm, kết hợp âm nhạc, văn hóa, sáng tạo và cộng đồng, hướng đến xây dựng một điểm nhấn văn hóa du lịch mới cho TPHCM trong giai đoạn phát triển theo định hướng siêu đô thị đa trung tâm.

Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi đại nhạc hội kéo dài ba đêm với ba chủ đề: “Maze-ing Việt Nam” (27/12) tôn vinh âm nhạc Việt Nam trong diện mạo đương đại; “Maze by Thế Giới” (28/12) với sự giao thoa giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế; đêm “Countdown Night – City-Maze-ing” (31/12) kết hợp âm nhạc, ánh sáng và công nghệ chào đón năm mới. Bên cạnh đó, các tài năng trẻ từ cuộc thi “Cảm hứng Hò Dô” cũng có cơ hội biểu diễn trên sân khấu lớn.

Không gian văn hóa – ẩm thực là một trụ cột quan trọng của lễ hội, nổi bật với chuỗi hoạt động như triển lãm ẩm thực – kiến trúc với sự tham gia của các nhà hàng Việt Nam được Michelin Guide 2025 tuyển chọn, trải nghiệm mâm cơm Tết và ẩm thực đường phố...

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, HOZO CITY TẾT FEST được kỳ vọng trở thành mô hình lễ hội tiêu biểu, góp phần khẳng định hình ảnh TP.HCM là một thành phố trẻ trung, sáng tạo và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách mỗi dịp cuối năm.