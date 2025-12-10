Lễ hội Trái cây Bắc Ninh 2025: Livestream nghìn đơn, đưa đặc sản lên không gian số

Từ ngày 5 đến 10/12/2025, Quảng trường Trung tâm phường Chũ - tỉnh Bắc Ninh rộn ràng với Lễ hội Trái cây Bắc Ninh 2025. Bên cạnh các hoạt động văn hóa truyền thống, lễ hội năm nay ghi dấu ấn bằng chuỗi livestream quảng bá nông sản do FPT Sendo Farm phối hợp cùng TikTok Shop thực hiện, dưới sự đồng hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Phiên livestream tưng bừng của Sendo Farm và TikTok Shop (Ảnh Sendo Farm)

Siêu thị Online và livestream – cách làm mới cho đặc sản địa phương

Trong khuôn khổ Lễ hội, FPT Sendo Farm và TikTok Shop tổ chức hai phiên livestream bán hàng với sự tham gia của nhà sáng tạo nội dung Minh Nhật MasterChef mang đến không khí gần gũi, sinh động. Các sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh như cam đường canh, bưởi đào, cam vinh… được giới thiệu trực tiếp từ nguồn gốc, hương vị đến tiêu chuẩn chất lượng. Người tiêu dùng có thể đặt mua ngay trong lúc theo dõi chương trình.

TikTok Shop đóng vai trò là nền tảng livestream, kết nối nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và người mua, đồng thời giúp nội dung nhanh chóng lan tỏa trên không gian mạng. FPT Sendo Farm đóng vai trò là nhà bán hàng, kết nối trực tiếp đến các vùng trồng tại tỉnh Bắc Ninh để phân phối trên ứng dụng FPT Sendo Farm và nền tảng TikTok Shop.

Lãnh đạo tỉnh “lên sóng”, quảng bá đặc sản Bắc Ninh

Không khí lễ hội được đẩy lên cao trào trong phiên livestream thứ hai với sự xuất hiện của ông Phạm Văn Thịnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cùng ông Hoàng Chí Hiếu – Giám đốc Phát triển Kinh doanh FPT Sendo Farm Miền Bắc. Trực tiếp trên sóng, các đại biểu đã cùng thưởng thức đặc sản và chia sẻ về tiềm năng nông nghiệp cũng như hướng đi mới trong việc quảng bá nông sản Bắc Ninh trên nền tảng số.

Ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia livestream quảng bá đặc sản địa phương (Ảnh Sendo Farm)

Đây không phải lần đầu ông Phạm Văn Thịnh tham gia livestream quảng bá nông sản địa phương. Trước đó, vào tháng 6/2025, tại đồi vải Phì Điền trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn - Tự hào nông sản Việt, ông đã cùng các nhà sáng tạo nội dung, FPT Sendo Farm và TikTok Shop hỗ trợ tiêu thụ hơn 50 tấn vải thiều Lục Ngạn thông qua hình thức bán hàng livestream chỉ trong 3 tiếng phát sóng.

Theo ông Phạm Văn Thịnh, Lễ hội Trái cây Bắc Ninh 2025 mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, lấy nông nghiệp làm trụ cột xanh trong chiến lược phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

Điểm nhấn của Lễ hội Trái cây Bắc Ninh 2025

Người dân Bắc Ninh hào hứng tham quan gian hàng livestream của Sendo Farm (Ảnh Sendo Farm)

Lễ hội năm nay tạo dấu ấn bằng cách làm mới, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, du lịch và công nghệ, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và đồng hành cùng nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình hội nhập.

Hiệu quả của mô hình bán hàng kết hợp lễ hội – livestream thể hiện rõ qua con số cụ thể: hơn 600 đơn hàng được chốt trực tiếp trên nền tảng TikTok Shop và hơn 400 đơn hàng được đặt mua thông qua ứng dụng FPT Sendo Farm. TikTok Shop tiếp tục phát huy thế mạnh về nội dung sáng tạo, nền tảng livestream và khả năng lan tỏa trên mạng xã hội. FPT Sendo Farm đảm nhiệm tuyển chọn sản phẩm, kiểm soát chất lượng, vận hành chuỗi cung ứng và giao hàng nhanh theo mô hình “Nay mua – Mai nhận”. Sự phối hợp này giúp đặc sản Bắc Ninh không chỉ được kể câu chuyện hấp dẫn trên không gian số mà còn đến tay người tiêu dùng với thông tin rõ ràng, nguồn gốc minh bạch.

Mở màn mùa mua sắm Tết, hướng tới “chợ phường số”

Lễ hội Trái cây Bắc Ninh 2025 cũng được xem là màn khởi động cho mùa mua sắm Tết sắp tới. Đại diện FPT Sendo Farm cho biết doanh nghiệp đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định, giá cả hợp lý, ưu tiên các sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, OCOP, GlobalGAP. Song song đó, FPT Sendo Farm tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác siêu thị (điểm nhận hàng) tại Hà Nội, TP.HCM.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động bán hàng và quảng bá, Sendo Farm hướng tới đưa mô hình mua sắm “Nay mua – Mai nhận” hiện diện tại từng con phố, ngõ hẻm, các khu dân cư và cụm chung cư, giúp người dân tại Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp cận thực phẩm an toàn một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Với định hướng xây dựng mô hình “chợ phường số”, FPT Sendo Farm kỳ vọng khi công nghệ gắn chặt với bữa cơm gia đình và đời sống khu phố, chuyển đổi số sẽ trở thành công cụ nâng đỡ đời sống. Với sự chung sức của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, việc kết nối nông nghiệp số với tiêu dùng đô thị được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng, đưa thực phẩm xanh – sạch – số hóa đến từng khu phố, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình.