Hộ kinh doanh có doanh thu 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế

TPO - Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 10/12, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua các dự án Luật Quản lý thuế và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đã rà soát và điều chỉnh quy định về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, dự thảo đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Đồng thời, điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng tương ứng lên 500 triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Như Ý

Cùng với đó, dự thảo luật đã bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng và áp dụng thuế suất 15% (tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm).

Đồng thời, luật được thông qua cũng quy định các cá nhân này được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Điểm đáng chú ý khác về biểu thuế lũy tiến từng phần, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng giảm mức thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20% để tránh tăng đột ngột giữa các bậc, đảm bảo tính hợp lý của biểu thuế.

Tiếp thu các ý kiến, Chính phủ đã đưa mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết số 110/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào dự thảo luật.

Theo đó, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, quy định tại dự thảo luật và giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Thuế suất vàng miếng 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần

Về thuế đối với chuyển nhượng vàng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, quy định này đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng. Dự thảo Luật quy định thu thuế đối với vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

“Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh)” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng lý giải.

Do đây là quy định mới, với đối tượng tác động rộng nên theo Bộ trưởng Tài chính, việc quy định như dự thảo Luật là bước đi cần thiết để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, góp phần hạn chế việc đầu cơ vào vàng.