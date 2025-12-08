Bỏ thuế khoán từ 2026: Chạy nước rút hỗ trợ hộ kinh doanh

Hành trình 60 ngày cao điểm toàn ngành thuế triển khai chuyển đổi hộ kinh doanh (HKD) từ thuế khoán sang kê khai đã đi được hơn nửa chặng đường. Từ những con phố nhỏ, những hộ, cá nhân bình dị, đến hệ thống dữ liệu quốc gia và sự nỗ lực của ngành thuế cùng vận hành một cơ chế quản lý thuế mới, với sự minh bạch, công bằng và hiện đại.

Hà Nội đang thể hiện vai trò tiên phong trong lộ trình chuyển đổi hộ, cá nhân kinh doanh từ phương pháp khoán sang kê khai thuế - một cuộc cải cách lớn nhất với khu vực HKD trong nhiều năm qua. Những kết quả bước đầu đạt được trong chiến dịch 60 ngày cao điểm cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự đồng hành hiệu quả giữa cơ quan thuế và người dân Thủ đô. Những buổi hội thảo, toạ đàm, tư vấn hướng dẫn liên tục được tổ chức, công chức thuế nơi đây có mặt tại từng khu chợ, từng tuyến phố, hướng dẫn người dân kê khai.

Tại Hải Phòng triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm, Thuế TP Hải Phòng đã tổ chức hội nghị triển khai trong toàn đơn vị với không khí sôi nổi và quyết tâm hỗ trợ tối đa cho khu vực hộ, cá nhân kinh doanh tuân thủ tự nguyện, minh bạch và công bằng trong việc kê khai, nộp thuế của HKD, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, DN thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Còn tại vùng đất công nghiệp Bắc Ninh, hàng nghìn hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký chuyển đổi mô hình. Tại Lào Cai, những chuyến xe vượt đường đèo hiểm trở, mang theo tài liệu hướng dẫn và cả sự tận tâm của người công chức thuế.

Đến với TP Huế, những ngày này hai chữ “Huế thương” thực sự đã lắng đọng thật nhiều bởi Thành phố vừa trải qua một đợt lũ lụt rất lớn và kéo dài. Những thiệt hại chưa được thống kê hết, người dân trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, Thuế TP Huế đã huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh triển khai thành công chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Một điểm hết sức đáng quý, đó là các HKD trên địa bàn đều thể hiện quyết tâm đồng hành cùng cơ quan thuế để triển khai chuyển đổi phương thức quản lý thuế. Những ngày này, tại chợ Đông Ba - TP Huế, tiếng công chức thuế hướng dẫn hỗ trợ xen lẫn với tiếng cười của tiểu thương khi tờ khai thuế đã được gửi thành công.

Tại miền Trung , các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, khu vực hộ, cá nhân kinh doanh cùng đang cũng cơ quan thuế triển khai công tác chuyển đổi, các cơ quan thuế quyết tâm khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai để hoàn thành mục tiêu đề ra theo Kế hoạch 3522 của Cục Thuế để hỗ trợ tối đa cho khu vực hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai. Công chức thuế tại các địa bàn trực tiếp hướng dẫn HKD cài đặt phần mềm và in hóa đơn từ máy tính tiền.

Đối với Nghệ An, cơ quan thuế các cấp đã đồng loạt vào cuộc, xuống tận cơ sở kinh doanh hỗ trợ theo hướng “cầm tay chỉ việc” để HKD thực hiện chính sách mới. Thuế tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch triển khai chiến dịch phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi HKD nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai”.

Mục tiêu Thuế tỉnh Nghệ An đặt ra khi triển khai chiến dịch là 100% HKD thuộc diện phải thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đăng ký và sử dụng theo quy định; 80% HKD tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và 100% HKD tại các địa bàn còn lại cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile; 100% HKD nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển sang phương pháp kê khai trước ngày 30/11/2025.

Tại nhiều địa phương phía Nam hôm nay, chiến dịch hỗ trợ đang được cơ quan thuế và các công ty công nghệ triển khai quyết liệt. Trong khi ở Cần Thơ, hàng nghìn HKD đã và đang hoàn tất chuyển đổi. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, những Tổ công tác của công chức thuế đã xuất hiện len lỏi trong từng khu chợ nhỏ, quán ăn ven sông để hỗ trợ hướng dẫn bà con thực hiện phương pháp kê khai thuế.

Thuế TP. Hồ Chí Minh bên cạnh việc tổ chức công tác triển khai chiến dịch 60 ngày thông qua những buổi hội thảo, toạ đàm, tư vấn hướng dẫn liên tục, đơn vị đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp để hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ HKD chuyển đổi số, triển khai HĐĐT với quyết tâm đẩy mạnh hỗ trợ hơn 340.000 HKD trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn chuyển đổi từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai thuế.