Người mua vàng lỗ nặng

TPO - Sáng nay (8/12), giá vàng miếng SJC neo ở mức 154,2 triệu đồng/lượng. Sau một tuần, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng và trừ chênh lệch mua vào - bán ra, người mua lỗ đến 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua nhưng giảm 1 triệu đồng/lượng so với cách đây 1 tuần.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,7 - 154,2 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng; hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 153 - 154,2 triệu đồng/lượng…

vv.jpg
Giá vàng miếng SJC quanh mốc 154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mức tương tự sau 1 tuần và có mức lỗ nhiều hơn vàng miếng vì chênh lệch mua vào - bán ra cao. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Vàng nhẫn Phú Quý, Doji niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng.

Theo đó, nhà đầu tư mua vàng nhẫn cách đây 1 tuần bán ra hôm nay lỗ khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.201 USD/ounce, tăng 5 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này được đánh giá là quá cao và nhiều chuyên gia nhận định năm 2026 khi các đơn vị được cấp phép nhập vàng, giá vàng trong nước sẽ thu hẹp với thế giới.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.151 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.138 - 26.408 đồng/USD (mua - bán). Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
