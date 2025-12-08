Nhiều chủ tịch, tổng giám đốc từ nhiệm

TPO - Công ty CP Vạn Phát Hưng đồng ý cho ông Ngô Thanh Xuân từ nhiệm chức danh tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, FLC Faros bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là bà Phạm Tú Anh thay ông Đào Danh Ngọc, Tổng Công ty Viglacera tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Quách Hữu Thuận - Phó Tổng Giám đốc.

Tuần này, có 24 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 16 công ty trả cổ tức bằng tiền, 2 doanh nghiệp phát hành thêm, 3 công ty thưởng cổ phiếu…

Tại vị chỉ 3 tháng

Công ty CP Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán: VPH) vừa công bố quyết định thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Ngô Thanh Xuân đã nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật từ ngày 2/12 với lý do cá nhân. Hội đồng quản trị VPH thống nhất miễn nhiệm ông Xuân kể từ ngày 5/12.

Người kế nhiệm là ông Châu Quang Đạt, hiện là Phó tổng Giám đốc. Đáng chú ý, ông Đạt chỉ mới được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc VPH từ ngày 7/11.

Ông Đào Danh Ngọc rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị ROS chỉ sau 3 tháng nắm quyền.

Công ty CP Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) vừa công bố nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là bà Phạm Tú Anh (32 tuổi), thay ông Đào Danh Ngọc chỉ sau 3 tháng nắm quyền.

Bà Tú Anh từng giữ nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái FLC và là vợ ông Trịnh Văn Nam - người vừa gia nhập Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC. Đây đã là lần thứ 3 trong năm nay doanh nghiệp này thay chủ tịch, với điểm chung là các lãnh đạo rời nhiệm vì lý do cá nhân.

Trước đó, vào giữa tháng 1, ông Lê Tiến Dũng từ nhiệm và chức này được giao cho ông Đỗ Mạnh Hùng. Ông Hùng đảm nhiệm đến tháng 9 thì rời ghế. FLC Faros là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái FLC của Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh Văn Quyết.

Tổng Công ty Viglacera (mã chứng khoán: VGC) thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Quách Hữu Thuận - Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng gạch ốp lát và ban truyền thông. Ông Thuận giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc Viglacera từ tháng 3/2021.

Ngoài vai trò tại VGC, ông hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Viglacera Hạ Long, tham gia quản lý tại nhiều đơn vị thành viên như Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera.

Phó Tổng Giám đốc Viglacera nộp đơn từ nhiệm.

Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (mã chứng khoán: PTM) thông qua phương án chào bán 3,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số vốn cần huy động là 32 tỷ đồng.

Khoản tiền này được dùng để mua khoảng 70 - 80 xe MG từ SAIC Motor Việt Nam, nhằm bổ sung nguồn hàng trong giai đoạn sức mua biến động. PTM là công ty con của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - mã chứng khoán: HAX) đơn vị nắm 51,6% cổ phần.

DIC Corp ế gần 22 triệu cổ phiếu

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) vừa công bố nghị quyết về việc thông qua kết quả phân phối và phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, kết thúc thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu vào ngày 14/11các cổ đông hiện hữu của DIC Corp đã nộp tiền mua hơn 128 triệu cổ phiếu trong tổng số 150 triệu cổ phiếu chào bán, còn lại gần 22 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết.

DIC Corp quyết định sẽ tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên cho 227 cán bộ nhân viên công ty và nhà đầu tư cá nhân với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo danh sách, nhà đầu tư Nguyễn Hải Âu được phân phối nhiều nhất 2,25 triệu cổ phiếu, tiếp đến là nhà đầu tư Lương Thị Biết và Công đoàn cơ sở Văn phòng Tập đoàn DIC mỗi bên được phân phối 2 triệu cổ phiếu.

DIC Corp còn gần 22 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết.

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) vừa đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM). Theo đó, SIC đăng ký bán 1,45 triệu cổ phiếu nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Ước tính thương vụ có thể mang về khoảng 92 tỷ đồng cho SIC.

SIC là công ty con của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hiện SCIC là cổ đông lớn nhất tại Vinamilk với gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn điều lệ.

Công ty CP Thuỷ điện A Vương (mã chứng khoán: AVC) thông báo, 15/12 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2024 với tỷ lệ 15%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện A Vương sẽ chi khoảng 112 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 3, AVC đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 5%.

Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) thông báo ngày 9/12 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Theo đó, SSI sẽ chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn tất đợt chào bán, SSI sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên gần 24.932 tỷ đồng.