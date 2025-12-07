Xuất khẩu thủy sản dự báo cao nhất từ trước đến nay

TPO - Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản việt Nam (VASEP) cho biết, năm 2025 đang khép lại bằng một dấu mốc đặc biệt với ngành thủy sản khi kim ngạch xuất khẩu được dự báo vượt mốc 11 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo VASEP, trong tháng 11, xuất khẩu thuỷ sản ghi nhận đạt gần 990 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 11, kim ngạch toàn ngành đã vượt 10,5 tỷ USD, tăng 14,6%.

Đóng góp cho tăng trưởng toàn ngành, xuất khẩu tôm đạt hơn 4,3 tỷ USD trong 11 tháng, mức tăng tới 21%; cá tra cũng đạt trên 2 tỷ USD, tăng 9%. Cá ngừ, mực, bạch tuộc và nhóm hải sản tổng hợp đều duy trì nhịp tăng hai chữ số.

Sức bật này đến từ nhiều thị trường đồng thời mở rộng. Xuất khẩu sang các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), châu Âu hay Brazil đều tăng mạnh. Chỉ riêng thị trường Mỹ có sự chững lại trong tháng 11 khi doanh nghiệp chủ động điều tiết đơn hàng để chờ các chính sách nhập khẩu hải sản mới của Mỹ và kết quả vụ kiện chống bán phá giá mặt hàng tôm. Tuy vậy, đây là sự giảm tốc mang tính kỹ thuật, không phải xu hướng dài hạn.

Xuất khẩu tôm dự báo có thể cán mốc kỷ lục 4,6 tỷ USD trong năm nay.

Theo VASEP, trong tháng 12, xuất khẩu thuỷ sản dự báo giảm nhẹ so với tháng 11, do yếu tố mùa vụ và tâm lý thận trọng của doanh nghiệp khi giao dịch với Mỹ. Nhiều doanh nghiệp tạm thời hạn chế ký mới các đơn hàng hải sản sang thị trường này cho đến khi các hướng dẫn chính thức về quy định mới được ban hành. Tuy nhiên, xuất khẩu tôm có thể vẫn giữ được mức tương đương tháng 11 hoặc chỉ giảm nhẹ nhờ nhu cầu ổn định tại Nhật Bản, EU và CPTPP.

Với diễn biến hiện tại, ngành thủy sản dự kiến khép lại năm 2025 với 11,2 - 11,3 tỷ USD xuất khẩu, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, tôm có thể thiết lập kỷ lục mới trên 4,6 tỷ USD; cá tra tiệm cận 2,1 tỷ USD nhờ nhu cầu phục hồi tại châu Á; cá ngừ hướng tới mốc 1 tỷ USD, đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau giai đoạn nhu cầu suy yếu.

VASEP đánh giá, trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp Việt trong việc đẩy mạnh giao hàng trước thời điểm Mỹ dự kiến áp dụng các quy định mới về nhập khẩu hải sản và trước khi có kết quả cuối cùng của vụ kiện chống bán phá giá mặt hàng tôm.

Tuy vậy, theo VASEP, việc Mỹ siết chặt các yêu cầu nhập khẩu từ năm 2026 đặt ra thách thức không nhỏ. Các doanh nghiệp thuỷ sản cần chuẩn bị kỹ lưỡng về minh bạch chuỗi cung ứng, tuân thủ tiêu chuẩn lao động, chống khai thác bất hợp pháp và tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.