Nhiều mặt hàng xuất khẩu nguy cơ bị điều tra thương mại

TPO - Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp thép Việt Nam vừa bị Ủy ban châu Âu (EC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội. Ngoài ra, hàng loạt mặt hàng khác nằm trong diện có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương, Ủy ban châu Âu (EC) vừa ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam vào Liên minh châu Âu.

Đây là vụ việc được khởi xướng theo yêu cầu của Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER), nhằm bảo vệ ngành thép trong khu vực này trước tình trạng thép giá rẻ từ các nước tràn vào châu Âu.

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại, sản phẩm bị điều tra là thép cuộn cán nguội, không bao gồm thép không gỉ, thép mạ và thép phủ màu.

Giai đoạn điều tra bán phá giá được xác định từ ngày 1/7/2024 đến 30/6/2025, trong khi giai đoạn xem xét thiệt hại kéo dài từ ngày 1/1/2022 đến 30/6/2025.

Vụ việc dự kiến kết thúc trong vòng 12 tháng kể từ ngày ban hành, có thể được gia hạn song không quá 14 tháng.

Trong thông báo, EC đã nêu rõ các nội dung liên quan đến cáo buộc bán phá giá, thiệt hại, mối quan hệ nhân quả, cáo buộc về can thiệp giá nguyên liệu đầu vào, cùng quy trình thủ tục điều tra và các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Các doanh nghiệp tham gia cần sử dụng hệ thống điện tử TRON của EC để nộp và nhận tài liệu theo đúng thời hạn quy định.

Theo Bộ Công thương, việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Cục Phòng vệ thương mại đề nghị Hiệp hội Thép Việt Nam cùng các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thép cần nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc, chủ động hợp tác toàn diện với EC, cung cấp thông tin theo đúng thể thức và thời hạn. Cục Phòng vệ thương mại cho biết, sẽ hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp trong suốt quá trình điều tra.

Cũng theo Cục Phòng vệ thương mại, nhiều thị trường đang tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại. Hiện nay nhiều sản phẩm của Việt nằm trong diện có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Chẳng hạn, các sản phẩm gỗ Việt Nam, gỗ dán, ghế sofa, nội thất phòng ngủ... Điểm chung của những mặt hàng này thời gian qua có mức tăng trưởng “nóng”, với thị phần vượt xa nhiều đối thủ. Đây lại chính là lý do khiến Mỹ dễ dàng mở thêm các vụ kiện, khi cho rằng hàng Việt Nam có khả năng gây thiệt hại cho sản xuất nội địa.

Cục Phòng vệ thương mại cũng khuyến cáo cc doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý tránh sử dụng các cấu phần chính được sản xuất tại Trung Quốc để gia công, lắp ráp sản phẩm và xuất khẩu sang Mỹ.

Tại Úc, thép hình cán nóng của Việt Nam tăng hơn 400% và chiếm tới 24,4% tổng nhập khẩu, một tỷ trọng rất lớn. Thép kết cấu rỗng cũng tăng nhanh, khiến thị trường này có thể sớm đưa ra động thái bảo hộ.

Một số mặt hàng vật liệu và công nghiệp chế tạo của Việt Nam cũng đang lọt vào vùng cảnh báo. Kính nổi xuất khẩu sang Mỹ tăng gấp gần 40 lần, sang Ấn Độ chiếm tới 26% thị phần. Sợi polyester có độ bền cao chiếm 1/3 nhập khẩu của EU. Tại Indonesia, thủy tinh nghiền từ Việt Nam thậm chí nắm hơn một nửa thị phần.

Trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, máy giặt cỡ lớn, lốp xe tải và khách, xe đạp điện của Việt Nam xuất sang Mỹ đều tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, lốp xe sang EU đạt 155 triệu USD, chiếm 17,2% thị phần, mức đủ cao để khối này có thể mở điều tra.