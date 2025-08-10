Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Cà Mau thu giữ lượng lớn phân bón, chế phẩm nuôi thuỷ sản không rõ nguồn gốc

TPO - Công an tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra, phát hiện một hộ kinh doanh các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản có nhiều hàng hoá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, với tổng trọng lượng 77 tấn. Trong đó có khối lượng lớn phân bón, chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Đ.T.P. (xã Thới Bình), chuyên mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất sử dụng trong nông nghiệp.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 40 loại sản phẩm với trọng lượng 77 tấn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, gồm 35 loại sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trên 46 tấn) và 5 loại phân bón (hơn 31 tấn).

526825097-1814320412766177-3722641652697358422-n.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra hàng hoá. Ảnh: CACM.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp đơn vị liên quan thu mẫu 5 phân bón để phân tích thành phần, kiểm nghiệm chất lượng và lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm.

Tân Lộc
