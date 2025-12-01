Đơn hàng xuất khẩu tăng nhanh nhất hơn 1 năm qua

TPO - Bất chấp ảnh hưởng nặng nề của mưa bão trong tháng 11, ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng hồi phục vững vàng. Đặc biệt, đơn đặt hàng xuất khẩu phục hồi rõ rệt và tăng nhanh nhất trong hơn 1 năm qua.

Ngày 1/12, S&P Global công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất trong tháng 11 đạt 53,8 điểm, thấp hơn mức 54,5 điểm của tháng 10 nhưng vẫn nằm ổn định trên ngưỡng 50 điểm, ngưỡng cho thấy điều kiện kinh doanh tiếp tục cải thiện.

Với kết quả này, hoạt động sản xuất đã ghi nhận tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp, khẳng định sức chống chịu mạnh mẽ của doanh nghiệp trong bối cảnh thời tiết cực đoan và chuỗi cung ứng bị thử thách.

Bức tranh chung của toàn ngành nổi bật trên ba khía cạnh: Sản lượng gia tăng cùng với số lượng đơn đặt hàng mới; gián đoạn chuỗi cung ứng và chậm tiến độ do bão; và lực lượng lao động mở rộng khi doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng. Sản lượng và đơn hàng mới tiếp tục tăng trong tháng 11 dù tốc độ có phần chậm lại so với tháng trước.

Đáng chú ý, đơn đặt hàng xuất khẩu phục hồi rõ rệt và tăng nhanh nhất trong vòng 15 tháng, với động lực chủ yếu đến từ nhu cầu cải thiện tại thị trường Trung Quốc đại lục và Ấn Độ. Tín hiệu này củng cố kỳ vọng rằng nhu cầu bên ngoài đã qua giai đoạn trầm lắng và đang đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng sản xuất giai đoạn cuối năm.

Việc làm trong tháng 11 tiếp tục tăng và đạt mức mạnh nhất trong gần 18 tháng.

Tuy vậy, theo S&P Global mưa bão lớn đã trở thành rào cản đáng kể đối với hoạt động sản xuất. Nhiều doanh nghiệp cho biết thời gian giao hàng kéo dài lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2022 do vận tải và cung ứng nguyên vật liệu bị gián đoạn. Sự chậm trễ trong đầu vào khiến nhiều nhà máy không thể hoàn thiện đơn hàng đúng hạn, dẫn đến lượng công việc tồn đọng tăng nhanh, ghi nhận tốc độ cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Trong bối cảnh áp lực này, doanh nghiệp đã phản ứng theo hướng chủ động mở rộng nguồn lực thay vì thu hẹp hoạt động. Việc làm tăng tháng thứ hai liên tiếp và đạt mức mạnh nhất trong gần 18 tháng, với phần lớn doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động toàn thời gian để xử lý khối lượng công việc lớn hơn và bù đắp độ trễ trong dây chuyền.

Tuy nhiên, tác động của bão khiến chi phí đầu vào leo thang nhanh, đạt tốc độ tăng mạnh thứ hai kể từ tháng 7/2024 do nguồn cung nguyên vật liệu bị hạn chế. Nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí, dù tốc độ tăng giá đầu ra đã giảm nhẹ so với tháng 10 trong bối cảnh sức mua chưa thực sự mạnh.

Hoạt động mua hàng tiếp tục được mở rộng tháng thứ 5 liên tiếp và chạm mức cao nhất trong bốn tháng, cho thấy doanh nghiệp đang tích cực đảm bảo nguồn vật tư phục vụ sản xuất. Tồn kho nguyên vật liệu đầu vào nhích lên nhẹ, trong khi tồn kho thành phẩm lại giảm do nhiều nhà máy phải rút hàng tồn để kịp hoàn thành đơn hàng khi nguồn cung mới cập bến chậm hơn dự kiến.

Triển vọng của ngành tiếp tục tích cực khi mức độ lạc quan trong doanh nghiệp tăng lên ngưỡng cao nhất trong 17 tháng. Gần một nửa số doanh nghiệp khảo sát tin rằng sản lượng sẽ tiếp tục tăng trong năm tới, dựa trên kỳ vọng nhu cầu xuất khẩu cải thiện và điều kiện thời tiết ổn định hơn.

Ông Andrew Harker – Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence nhận định, tăng trưởng mạnh ghi nhận trong tháng 10 “hầu như đã được duy trì” trong tháng 11. Dù gặp gián đoạn từ bão, ngành sản xuất Việt Nam vẫn thể hiện nền tảng hồi phục rõ rệt và có khả năng giữ đà tăng trưởng trong những tháng tới khi doanh nghiệp bắt kịp tiến độ của các dự án bị trì hoãn.