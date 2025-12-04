Giá vàng thế giới 'diễn biến lạ'

TPO - Giá vàng thế giới duy trì xu hướng đi ngang trong phiên giao dịch sáng 4/12, trong bối cảnh thị trường đón nhận dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ, đây là yếu tố củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất ngay trong tuần tới.

Theo dữ liệu ghi nhận sáng 4/12, giá vàng giao ngay giữ ở mức 4.202 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng vọt lên 4.241 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 trên sàn Mỹ tăng 0,3%, lên 4.232 USD/ounce.

Giá bạc cũng đi ngang sau khi chạm mức kỷ lục 58,98 USD/ounce trong phiên.

Ông Bob Haberkorn - chiến lược gia cao cấp tại RJO Futures - cho biết: Báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP thấp hơn kỳ vọng cùng việc bạc lập đỉnh mọi thời đại đang tạo lực đỡ đáng kể cho vàng. Hiện vàng đang đi theo nhịp của bạc, dù bạc đã điều chỉnh nhẹ.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy 89% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra ngày 9-10/12.

Giá vàng thế giới duy trì xu hướng đi ngang trong phiên giao dịch sáng 4/12. Ảnh: Mint.

Trong bối cảnh lãi suất thấp thường hỗ trợ mạnh cho các tài sản không sinh lời như vàng, thị trường kim loại quý đang hút sự chú ý đáng kể.

Đáng chú ý, giá bạc đã tăng 102% từ đầu năm, do lo ngại thanh khoản thị trường sau dòng vốn chảy mạnh vào chứng khoán Mỹ, việc bạc được đưa vào danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ, cùng tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc.

Ông Haberkorn dự báo bạc có thể sớm chạm cột mốc 60 USD/ounce nếu xu hướng hiện tại duy trì.

Ở diễn biến khác, giá đồng cũng lập kỷ lục mới trong phiên do đồng USD suy yếu, lo ngại nguồn cung và lượng tồn kho giảm trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME).

Trong nhóm kim loại quý, platinum tăng 0,9% lên 1.652 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,4% lên 1.466 USD/ounce.