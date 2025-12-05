Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

FLC tăng cường kết nối đầu tư với các đối tác Trung Đông

P.V

Sáng ngày 4/12/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn FLC đã tổ chức buổi gặp gỡ và làm việc với Hội đồng Doanh nhân Ả Rập, đại diện bởi ông Bassam Tabajah – Chủ tịch Hội đồng, cùng sự tham dự của MHGroup, đơn vị đóng vai trò kết nối chiến lược. Đây là cơ hội đầu tư mới hướng tới một chiến lược dài hạn nhằm thiết lập cầu nối kinh tế giữa Việt Nam và khu vực Ả Rập – vùng kinh tế sở hữu nguồn lực tài chính hàng đầu thế giới.

anh-1.jpg
Buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC và Hội đồng Doanh nhân Ả Rập

Tại buổi làm việc, ông Bassam Tabajah đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường có sức hấp dẫn đặc biệt với dòng vốn Trung Đông nhờ sở hữu lợi thế tự nhiên hiếm có, quỹ đất ven biển rộng lớn và tiềm năng hình thành các điểm đến quốc tế. Ông cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng du lịch Việt Nam trong những năm gần đây đang khiến khu vực này trở thành đối tác đầu tư mới của các quỹ tài chính Ả Rập.

“Các nhà đầu tư Trung Đông ưu tiên đầu tư vào các dự án có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi nhìn thấy cơ hội hợp tác rõ ràng tại Việt Nam, đặc biệt là thông qua các doanh nghiệp đã chứng minh năng lực vận hành và phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng như FLC”, ông Bassam cho biết.

Trong buổi thảo luận, FLC đã giới thiệu hệ thống quần thể du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn như FLC Quy Nhơn, FLC Hạ Long, FLC Quảng Trị…. Đây đều là những dự án sở hữu quỹ đất rộng, vị trí chiến lược ven biển và mô hình đa tiện ích từ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng đến sân golf, trung tâm hội nghị và hệ thống giải trí. Các quần thể này không chỉ đóng góp vào thúc đẩy du lịch địa phương, mà còn mang lại giá trị kinh tế bền vững thông qua khả năng khai thác dài hạn.

Cũng tại buổi làm việc, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực nhấn mạnh: “FLC luôn xác định hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi đặc biệt coi trọng cơ hội kết nối với cộng đồng doanh nhân Ả Rập – khu vực sở hữu nguồn lực tài chính lớn, tư duy đầu tư dài hạn và kinh nghiệm quốc tế sâu rộng. FLC sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác trên tinh thần minh bạch, bền vững và cùng gia tăng giá trị tại thị trường Việt Nam.”

anh-2.jpg

Theo kế hoạch, sau buổi làm việc, các bên sẽ tiếp tục tổ chức khảo sát thực địa tại Quy Nhơn, Quảng Trị và Hạ Long để đánh giá cơ hội đầu tư cụ thể.

Nhiều chuyên gia nhận định, nếu hợp tác được triển khai, nguồn vốn Trung Đông có thể tạo cú hích mới cho ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam, mở ra cơ hội hình thành các điểm đến tiêu chuẩn quốc tế tương tự Dubai hay Abu Dhabi. Điều này không chỉ mang lại nguồn lực tài chính và hoàn thiện hạ tầng du lịch, mà còn góp phần thay đổi cách Việt Nam thu hút dòng khách quốc tế, hướng tới phân khúc cao cấp giàu khả năng chi tiêu.

anh-3.jpg
Quần thể FLC Quy Nhơn

Buổi gặp gỡ là tiền đề cho sự hợp tác mới giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông. Với kinh nghiệm triển khai quần thể du lịch quy mô lớn và khả năng vận hành hệ sinh thái nghỉ dưỡng đồng bộ, FLC được đánh giá có tiềm năng trở thành doanh nghiệp tiên phong đưa du lịch Việt Nam tiếp cận các tiêu chuẩn và dòng vốn toàn cầu.

P.V
#FLC #đầu tư #Trung Đông #du lịch #hợp tác #Việt Nam

