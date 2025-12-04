CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I thực chiến’: tận dụng A.I để giải quyết bài toán thực tiễn

“A.I Thực chiến” - cuộc thi về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia và cũng là chương trình trọng điểm về AI trên toàn quốc đã sắp đi hết vòng chung khảo. Trong tập mới nhất, các đội thi bước vào bảng đấu với chủ đề “Xây dựng báo cáo tài chính của ngân hàng”, với giám khảo khách mời đến từ ngân hàng Techcombank - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ. Tại đây, CIO của Techcombank đã hé lộ bốn bước để biến một ý tưởng từ dữ liệu thành lời giải AI hoàn chỉnh, đồng thời chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong hành trình ươm tạo thế hệ nhân tài AI Việt.

Ngồi ghế nóng tập 4 “A.I thực chiến”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh các sản phẩm được trình bày trong bảng đấu lần này đã cho thấy năng lực thực chiến của các đội. “Nếu được cung cấp thêm dữ liệu và thời gian, các sáng kiến sẽ có chiều sâu và tính ứng dụng cao hơn. Điều quan trọng là các đội đã thể hiện được tư duy làm việc tốt, biết cách tận dụng công cụ AI để giải quyết các bài toán không chỉ trong khuôn khổ cuộc thi, mà còn trong thực tế.”

Từ góc nhìn của một chuyên gia công nghệ, ông cho rằng để giải quyết hiệu quả một bài toán AI, cần trải qua bốn bước: thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, đề xuất giải pháp và hoàn thiện báo cáo. Trong đó, hai bước đầu tiên đóng vai trò then chốt, quyết định chất lượng của giải pháp và kết quả cuối cùng. “AI có thể giúp chúng ta phân tích dữ liệu chuyên sâu, nhận ra những ‘điểm mù’ mà con người khó bao quát. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra giải pháp toàn diện cùng quyết định chính xác hơn cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình”, ông Tuấn chia sẻ thêm.

Nâng cao năng lực ứng dụng AI trong các lĩnh vực trọng điểm

Báo cáo mới đây của AWS–Strand Partners 2025 cho biết, tốc độ ứng dụng AI trong doanh nghiệp tại Việt Nam đang tăng nhanh với tốc độ 39% mỗi năm. Gần 170.000 doanh nghiệp ở Việt Nam đã ứng dụng AI và 77% trong số này kỳ vọng AI sẽ giúp tăng doanh thu trong vòng một năm tới. Theo đó, công nghệ trở thành bệ phóng cho sự phát triển chung của doanh nghiệp. “Doanh nghiệp nào có tư duy thực chiến, chủ động được dữ liệu trong kỷ nguyên AI đang phát triển như vũ bão này thì chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ dành phần thắng và làm chủ được cuộc chơi kinh doanh.” Ông Tuấn nói thêm.

Với vai trò đồng tổ chức và là Nhà tài trợ độc quyền của cuộc thi ‘A.I thực chiến’, Techcombank không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn tạo điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu phát triển và ứng dụng AI trong mọi hoạt động theo định hướng quốc gia về trí tuệ nhân tạo. Ngay tại Techcombank và hệ sinh thái One Mount Group & Masterise Group,“AI không chỉ dành cho đội ngũ kỹ sư hay chuyên viên dữ liệu. Chúng tôi khuyến khích toàn bộ cán bộ nhân viên học hỏi và ứng dụng công nghệ vào công việc hằng ngày, bởi tư duy khác biệt là yếu tố sống còn trong thời đại AI”, ông Tuấn khẳng định.

Theo đó, cuộc thi “A.I Thực chiến” là cơ hội để khán giả cả nước được tiếp cận, trải nghiệm và va chạm trực tiếp với những bài toán từ thực tế. Đây cũng là bước khởi đầu để hình thành năng lực ứng dụng AI trong các lĩnh vực trọng điểm như tài chính-ngân hàng, giáo dục, y tế hay thương mại. Qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và dữ liệu của khu vực, đồng thời thu hút và bồi dưỡng nhân tài AI, tạo môi trường để các ý tưởng AI “make in Vietnam” được phát triển và ứng dụng vào thực tế.

Đầu tư cho thế hệ nhân tài AI Việt Nam là ưu tiên cao của Ngân hàng

Cùng với giải thưởng “Điều kỳ diệu” mà Techcombank đã công bố, đó là học bổng AI quốc tế lên đến 1 triệu USD dành cho đội chiến thắng, Techcombank và hệ sinh thái tiếp tục khẳng định “nhân tài” là một trong ba trụ cột quan trọng. “Là hệ sinh thái hàng đầu Việt Nam tiên phong công nghệ và dẫn dắt chuyển đổi số toàn ngành, chúng tôi luôn tin tưởng vào khả năng sáng tạo, tinh thần cầu tiến và năng lực học hỏi của người Việt. Thế hệ trẻ của Việt Nam đang có điều kiện tốt nhất để được lĩnh hội các kiến thức cũng như xu thế mới của thế giới, từ đó hướng tới làm chủ công nghệ mới, và chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các bạn trên hành trình đó”, ông Tuấn nhấn mạnh thêm.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công An, “A.I Thực chiến” do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam và Techcombank phối hợp tổ chức, được xem là cuộc thi AI cấp quốc gia đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia. Cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động quan trọng trong hành trình đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo AI của khu vực, thông qua việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy tinh thần “Make in Vietnam” trong nền kinh tế. Theo đó, AI sẽ chỉ thực sự có giá trị khi được người Việt làm chủ và ứng dụng để giải quyết những vấn đề của người Việt. Do đó, việc đầu tư cho các tài năng trẻ, các start-up công nghệ không chỉ là đầu tư cho công nghệ, mà là đầu tư cho tương lai của đất nước trong kỷ nguyên số.

Cùng đón xem chương trình ‘A.I thực chiến’ phát sóng 20h00 thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV2 và phát lại trên VTV3 vào lúc 9h thứ Hai & thứ Bảy; VTV4 lúc 18h15 thứ Sáu & Chủ Nhật hàng tuần.