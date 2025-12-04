Cả nước còn hơn 9.000 cơ sở nhà đất dôi dư

TPO - Sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, Bộ Tài chính cho biết, cả nước còn hơn 9.000 cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý. Từ tháng 12 này, tiến độ xử lý trụ sở dôi dư sẽ được công khai.

Sáng 4/12, tại hội nghị về việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính - cho biết, trong tháng 11, các địa phương đã xử lý được 2.352 cơ sở.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Tính đến ngày 1/12, tổng số cơ sở nhà, đất đã thực hiện xử lý là 17.496 cơ sở (chiếm 65,8%). Trong đó, đã bố trí cho mục đích y tế đối với 798 cơ sở; bố trí cho mục đích giáo dục đối với 4.002 cơ sở; bố trí cho mục đích văn hóa thể thao đối với 1.314 cơ sở; 7.952 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan hành chính sự nghiệp.

Số cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý là 9.056 cơ sở. Về tình hình trang bị máy móc, thiết bị, 100% các đơn vị hành chính cấp xã báo cáo đã được trang bị đầy đủ phục vụ công tác.

Một số địa phương có tiến độ xử lý nhanh, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư từ ngày 1/7 đến nay giảm mạnh, như: Nghệ An, An Giang, Điện Biên, Quảng Ninh...

Đại diện TP. Hà Nội cho biết thành phố này đã phê duyệt nhiều phương án xử lý như điều chuyển trụ sở, chuyển đổi công năng phục vụ mục đích văn hóa, thể thao, công cộng; bàn giao cho cơ quan Trung ương; chuyển giao cho đơn vị sự nghiệp quản lý; hoặc thu hồi giao cơ quan tài nguyên và môi trường xử lý theo quy định. Hà Nội cơ bản hoàn thành trang bị phương tiện và máy móc cho các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp.

﻿Đại diện TP. Hà Nội góp ý kiến tại điểm cầu trực tuyến.

Tại hội nghị, một số địa phương đã báo cáo tình hình cụ thể, khó khăn vướng mắc trong quá trình bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở và tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nghệ An đã phân loại, chuyển đổi công năng hoặc chuyển giao tài sản về địa phương quản lý; đồng thời phân bổ phương tiện cho cấp xã theo đúng định mức. Tuy nhiên, địa phương này cho biết, còn gặp một số khó khăn như thiếu hồ sơ pháp lý của một số cơ sở, quy hoạch chưa đồng bộ, địa bàn rộng, xã sau sáp nhập cách xa trung tâm và tình trạng thừa thiếu biên chế cục bộ.

Qua báo cáo của các địa phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, bên cạnh một số địa phương hoàn thành việc sắp xếp, bố trí, xử lý bước 1 (như Nghệ An, Vĩnh Long), còn có nơi ghi nhận nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý. Trong khi đó, theo kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng, trong năm nay phải hoàn thành việc giao cho chủ thể quản lý, sử dụng, khai thác toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo các địa phương trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của địa phương, nhất là xử lý trụ sở, tài sản công; phân công trách nhiệm cho các thành viên ủy ban nhân dân, các sở, ngành, phường, xã trong việc triển khai thực hiện…

Từ tháng 12 này, Bộ Tài chính sẽ công bố công khai tiến độ xử lý trụ sở dôi dư theo công điện của Thủ tướng.