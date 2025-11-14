Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hưng Yên sắp xếp 460 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Trần Hoàng
TPO - Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 460 cơ sở nhà đất cần sắp xếp. UBND tỉnh Hưng Yên đã đặt ra các mốc thời gian cụ thể cho cả cấp tỉnh và cấp xã để hoàn thành việc lập hồ sơ xử lý tài sản.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang tập trung tham mưu UBND tỉnh sắp xếp tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Hiện nay Sở Tài chính đang tổng hợp báo cáo từ các địa phương định kỳ hàng quý để UBND tỉnh ban hành quyết định sắp xếp.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 460 cơ sở nhà đất cần sắp xếp. Trong đó có 104 trụ sở làm việc, 356 cơ sở hoạt động sự nghiệp. Tỉnh Hưng Yên dự kiến giữ lại tiếp tục sử dụng 385 cơ sở nhà đất, số còn lại được điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng phù hợp.

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên cũng vừa ban hành kế hoạch 84/KH-UBND nhằm xử lý dứt điểm các trụ sở làm việc và cơ sở sự nghiệp (gọi chung là nhà, đất) dôi dư sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

tp-z6941374766453-7a46f39821d80016430a83f906151beb.jpg
Khu liên cơ của UBND tỉnh Thái Bình (cũ) trên địa bàn phường Thái Bình không được sử dụng sau sắp xếp

Trong đó, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu chấm dứt ngay các trường hợp cho mượn, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định pháp luật. Xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm. Đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền thu được từ việc sử dụng nhà, đất không đúng quy định (sau khi trừ thuế) để nộp vào ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Hưng Yên đã đặt ra các mốc thời gian cụ thể cho cả cấp tỉnh và cấp xã để hoàn thành việc lập hồ sơ xử lý tài sản.

Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải bàn giao toàn bộ hồ sơ nhà, đất dôi dư cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 01 hoặc số 02 trong quý IV/2025. Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất theo hình thức “Điều chuyển” và “Chuyển giao về địa phương”, thời gian hoàn thành đến hết Quý I/2026. Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất theo hình thức “Chuyển đổi công năng”, “Thu hồi” và “Khác (nếu có)” trong quý III/2026. Thực hiện việc cập nhật kết quả xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và báo cáo định kỳ từ quý IV/2026 trở đi.

Trần Hoàng
