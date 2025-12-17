Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng Giáng sinh tại TPHCM

TPO - Sáng 17/12, nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025, đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại một số cơ sở Công giáo và Tin Lành tại TPHCM.

Tham gia đoàn còn có ông Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

Tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng, các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo; cảm ơn sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo đã đồng hành, ủng hộ các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác an sinh, hỗ trợ đồng bào bị hậu quả thiên tai, bão lũ trong năm 2025.

Đoàn công tác Trung ương thăm, chúc mừng Giáng sinh 2025 tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, sáng 17/12. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, Đảng, Nhà nước đã và đang triển khai nhiều quyết sách quan trọng, tạo ra sức phát triển mới cho kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, phát huy sức sáng tạo, sự cống hiến của mọi người dân Việt Nam dù là người có đạo hay không có đạo đối với sự phát triển của đất nước. Các quyết sách của Đảng, Nhà nước đều hướng đến hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; mục tiêu lớn nhất, trước nhất là vì sự hạnh phúc, ấm no của nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc.



Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ: Bước sang năm 2026 với mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất mong muốn và tin tưởng Đức Tổng giám mục Nguyễn Năng, các giám mục, linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo trên cả nước tiếp tục phát huy tinh thần “Kính Chúa - yêu nước”, lan tỏa tình yêu thương, đức hy sinh của Chúa, đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân, thống nhất đồng thuận cao với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để chung sức, đồng lòng thực hiện khát vọng hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đất nước cường thịnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, trò chuyện cùng Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM Nguyễn Năng.

Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho đồng bào Công giáo, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng bày tỏ niềm vui trước những đổi thay tích cực và thành công của đất nước trong năm 2025, bất chấp những khó khăn từ những tác động tiêu cực của tình hình thế giới và hậu quả của thiên tai. Tổng Giám mục Nguyễn Năng cho biết thời gian qua, đồng bào Công giáo Giáo phận TPHCM cùng các giáo phận trên cả nước đã có những hoạt động tích cực, tham gia cùng chính quyền hỗ trợ đồng bào bị thiên tai khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đức Tổng Giám mục cho biết, đồng bào Công giáo vui mừng trước sự phát triển của đất nước cùng những chủ trương, chính sách đang được triển khai, đặc biệt là các chính sách đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng. Các linh mục, tu sĩ đang nỗ lực thực hiện chức trách của mình theo quy định của Giáo hội để góp phần vào việc xây dựng, củng cố đạo đức, văn hóa con người từ những việc làm cụ thể như: Giáo dục giáo dân thực hành lương tâm nghề nghiệp; tôn trọng sự thật, không gian dối, thực hiện yêu thương - bác ái, mang lại sự bình an cho mọi người, cho xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương﻿ Trịnh Văn Quyết tặng quà Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Đoàn công tác Trung ương cùng lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm với Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng cùng các chức sắc.