Người lính

Đại tướng Trịnh Văn Quyết: Tạo môi trường, điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, có cơ hội cống hiến và thăng tiến

Nguyễn Minh
TPO - Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, yêu cầu cơ quan chức năng trong Quân đội tạo môi trường, điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, có cơ hội cống hiến và thăng tiến bình đẳng.

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức chương trình Tuyên dương điển hình tiên tiến Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) giai đoạn 2020-2025.

Dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng.

tp-pnqd-1.jpg
Các đại biểu dự chương trình tuyên dương, chiều 15/10.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, trong hơn 80 năm qua, PNQĐ luôn là một phần không thể tách rời của lực lượng vũ trang cách mạng - những chiến sĩ kiên trung, những người mẹ, người vợ, người đồng đội thủy chung, nhân hậu, góp phần tô thắm truyền thống và phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ".

tp-pnqd-2.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội tham quan khu trưng bày tại Hội trường Bộ Quốc phòng.

“Mỗi nữ quân nhân, dù ở bất kỳ lĩnh vực, cương vị, hoàn cảnh nào đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, cống hiến trí tuệ, tài năng, rèn luyện bản lĩnh, khẳng định vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của mình trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, hiện nay, với hơn 20% quân số toàn quân, PNQĐ đã và đang đảm nhiệm vai trò quan trọng trên hầu khắp các lĩnh vực công tác, kể cả những lĩnh vực có tính chất đặc thù, yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực và bản lĩnh chính trị.

Từ các đơn vị chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, công nghiệp quốc phòng, y học quân sự, văn hóa nghệ thuật, đến những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ thông tin, quản lý nhà nước, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc... Trong các lĩnh vực mới, khó, đòi hỏi trình độ cao, PNQĐ tiếp tục khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến.

tp-pnqd-5.jpg
tp-pnqd-8.jpg
tp-pnqd-4.jpg
tp-pnqd-3.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Giai đoạn 2020-2025, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân đã phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện, thực chất và vững chắc. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới".

Qua các phong trào, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng các danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quân, toàn quốc, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Nguyễn Thị Định. Liên tục nhiều năm, PNQĐ được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc...

“Những tấm gương tiêu biểu ấy chính là biểu tượng sinh động của người PNQĐ trí tuệ, bản lĩnh, nhân hậu, hiện đại và giàu lòng yêu nước, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nói.

tp-pnqd-9.jpg

Để phát huy vai trò của PNQĐ trong giai đoạn mới, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ; coi công tác phụ nữ là nội dung quan trọng trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm thống nhất giữa mục tiêu bình đẳng giới với yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tạo môi trường, điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, có cơ hội cống hiến và thăng tiến bình đẳng.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và hành động; phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết, quy tụ, khơi dậy nhiệt huyết, sức sáng tạo, tinh thần cống hiến của hội viên.

tp-pnqd-6.jpg﻿
tp-pnqd-7.jpg﻿
Hai trong số các điển hình tiến tiến được tuyên dương chia sẻ ý kiến tại chương trình.

Mỗi hội viên phụ nữ cần tiếp tục phấn đấu rèn luyện, học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công việc; đồng thời xây dựng hình ảnh người PNQĐ hiện đại, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, văn minh.

“Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chính sách hậu phương Quân đội, gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là với những đồng chí công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đơn vị đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi để chị em yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Đại tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý.

tp-pnqd-11.jpg
Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mạnh.
tp-pnqd-12.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các điển hình tiên tiến của PNQĐ.
tp-pnqd-13.jpg
tp-pnqd-14.jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao Cờ cho các tập thể điển hình xuất sắc trong giai đoạn 2020-2025.
tp-pnqd-15.jpg
Tại chương trình, 63 tập thể và 175 cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh, trao thưởng.
tp-pnqd-17.jpg

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hội LHPN Việt Nam trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng các cá nhân điển hình tiên tiến.

tp-pnqd-19.jpg
Nguyễn Minh
