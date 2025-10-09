Buổi mít tinh đặc biệt của các bóng hồng áo lính

TPO - Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, các Binh chủng Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc, Tăng thiết giáp và Hóa học tổ chức mít tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Tham dự mít tinh có Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội (PNQĐ); lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Trước buổi mít tinh, đoàn đại biểu phụ nữ Quân đội và các đại biểu đã đến dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban PNQĐ nhấn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, PNQĐ với hơn 90 nghìn hội viên có mặt ở tất cả các loại hình đơn vị, đóng quân trên khắp mọi miền đất nước đã khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội.

Với ý thức trách nhiệm cao và sự nỗ lực không ngừng, PNQĐ đã vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, phát biểu tại buổi mít tinh.

Có thể thấy, càng ở những nơi khó khăn, gian khổ, càng có nhiều sự cống hiến, hy sinh của PNQĐ. Những bóng hồng áo lính không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà còn là người giữ lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình; không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn thực sự giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử vàng truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, hiện có gần 90 nữ phó giáo sư, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nhà giáo ưu tú; gần 300 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 và hàng trăm hội viên phụ nữ đạt nhiều giải thưởng, thành tích cao cấp quốc gia, khu vực, quốc tế đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Hằng năm có gần 1.000 tập thể, hơn 30.000 cá nhân được thủ trưởng các cấp khen thưởng.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Nhiều nữ quân nhân ưu tú đã được bầu vào các cương vị lãnh đạo, là đại biểu tham dự các kỳ đại hội của tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội các cấp; tỷ lệ cán bộ nữ so với tổng số cán bộ đang công tác đạt 3,0%. Đến nay đã có 9 nữ sĩ quan được phong quân hàm cấp tướng; có 238 tập thể, cá nhân được vinh danh điển hình tiến tiến của PNQĐ giai đoạn 2020-2025...

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định, thời gian tới, PNQĐ cam kết sẽ phát huy thành quả của 95 năm xây dựng, trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam; cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ.

Trong đó, đặc biệt là nhiệm vụ về đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, phát triển giáo dục và đào tạo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tiên phong trong thực hiện bình đẳng giới. Các tổ chức hội sẽ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng hiệu quả và thực chất.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại buổi mít tinh.

Tại buổi mít tinh, Đại tá Đỗ Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giới thiệu khái quát lịch sử, truyền thống, đặc thù hoạt động và thành tích nổi bật của đơn vị cũng như phong trào phụ nữ những năm gần đây.

Các đại biểu đã nghe chuyên gia nói chuyện chuyên đề "Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội, nữ quân nhân giữ lửa hạnh phúc gia đình trong bối cảnh hiện nay".