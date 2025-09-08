Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

TPO - Sáng 8/9, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 14, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác cán bộ; xem xét các báo cáo về hoạt động, công tác Hội và phong trào phụ nữ của cả nước.

Về công tác cán bộ, tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã trình bày Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự ban chấp hành; nhân sự đoàn chủ tịch; đề án thành lập ủy ban kiểm tra Hội LHPN cấp xã.

Tại hội nghị, 88/98 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam có mặt nhất trí bầu bổ sung 17 người vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Cụ thể, có 5 người thuộc khối chuyên trách cơ quan Trung ương Hội; 12 người là lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chúc mừng các Ủy viên được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Thu Hà.

Có 3 người được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, gồm: bà Đoàn Thị Lê An - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng; bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng thông qua nội dung dự thảo Đề án thành lập ủy ban kiểm tra Hội LHPN cấp xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giao Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp thu ý kiến của ban chấp hành, hoàn thiện ban hành văn bản và tham mưu sửa đổi bổ sung Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội về ủy ban kiểm tra cấp xã.

Hội nghị cũng cho ý kiến về một số nội dung: Dự thảo về Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Hội và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo lần 2 để gửi Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc để chỉ đạo tổ chức thảo luận, lấy ý kiến tại Đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã.