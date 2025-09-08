Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 8/9, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 14, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác cán bộ; xem xét các báo cáo về hoạt động, công tác Hội và phong trào phụ nữ của cả nước.

Về công tác cán bộ, tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã trình bày Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự ban chấp hành; nhân sự đoàn chủ tịch; đề án thành lập ủy ban kiểm tra Hội LHPN cấp xã.

Tại hội nghị, 88/98 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam có mặt nhất trí bầu bổ sung 17 người vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Cụ thể, có 5 người thuộc khối chuyên trách cơ quan Trung ương Hội; 12 người là lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam các tỉnh, thành phố.

tienphong-89hpn.jpg
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chúc mừng các Ủy viên được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Thu Hà.

Có 3 người được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, gồm: bà Đoàn Thị Lê An - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng; bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng thông qua nội dung dự thảo Đề án thành lập ủy ban kiểm tra Hội LHPN cấp xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giao Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp thu ý kiến của ban chấp hành, hoàn thiện ban hành văn bản và tham mưu sửa đổi bổ sung Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội về ủy ban kiểm tra cấp xã.

Hội nghị cũng cho ý kiến về một số nội dung: Dự thảo về Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Hội và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo lần 2 để gửi Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc để chỉ đạo tổ chức thảo luận, lấy ý kiến tại Đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã.

Trường Phong
#Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam #Công tác cán bộ Hội Phụ nữ #Bầu bổ sung Ban Chấp hành Hội LHPN #Đề án thành lập ủy ban kiểm tra xã #Báo cáo Chính trị Hội LHPN Việt Nam #công tác cán bộ #kiện toàn nhân sự #nhân sự mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục