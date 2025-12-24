Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Gen Z ‘đổi gió’ Noel

TPO - Những địa điểm quen thuộc như nhà thờ hay các tuyến phố trang trí Giáng sinh đang dần không còn là lựa chọn ưu tiên của một bộ phận giới trẻ. Thay vì hòa vào dòng người đông đúc để check-in, nhiều bạn trẻ lại chủ động rẽ hướng, tìm đến những cách tận hưởng Noel theo cách riêng.

Từ phố đông đến không gian riêng

Mỗi mùa Giáng sinh, hình ảnh phố phường rực sáng ánh đèn, những cây thông khổng lồ cùng dòng người chen chân chụp ảnh từng là “đặc sản” quen thuộc của giới trẻ khi xuống phố. Hoạt động ấy nhằm ghi lại khoảnh khắc và chia sẻ không khí lễ hội lên mạng xã hội, là một phần không thể thiếu của Noel.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, lựa chọn ấy không còn mang tính mặc định. Một bộ phận Gen Z chủ động rời xa những điểm đến đông đúc để tìm kiếm cảm giác trải nghiệm phù hợp hơn với trạng thái cá nhân.

Bạn Minh Châu (20 tuổi, Phường Long Biên, Hà Nội) từng nhiều năm đón Giáng sinh tại các địa điểm hot trong thành phố. Tuy nhiên, sau khi bước vào kỳ thực tập đầu tiên, Châu quyết định thay đổi cách tận hưởng Noel. Cô cho biết những lần xuống phố trước đây thường xoay quanh việc chụp ảnh và chạy theo không khí chứ chưa thực sự cảm nhận được lễ hội.

anh-man-hinh-2025-12-23-luc-113022.png
Minh Châu chọn trang trí cây thông Noel tại một quán cafe yên tĩnh cho dịp lễ hội này năm nay.

“Mình nhận ra Noel trôi qua rất nhanh khi mọi thứ chỉ xoay quanh việc check-in. Năm nay, mình muốn chậm lại, chọn tới một quán cafe yên tĩnh để trang trí cây thông và gặp gỡ một vài người bạn thân thiết. Cảm giác bình yên quan trọng hơn việc có mặt ở nơi đông người”, Châu chia sẻ.

Theo Châu, sự thay đổi này xuất phát từ mong muốn cân bằng sau những áp lực ban đầu khi bước vào môi trường làm việc. Với cô, Noel không còn là dịp phải cuốn theo nhịp lễ hội, mà trở thành khoảng thời gian để nghỉ ngơi và kết nối với chính mình.

Trái với lựa chọn chậm lại của Minh Châu, bạn Thu Trang (25 tuổi, Phường Định Công, Hà Nội) lại tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ hơn cho mùa Giáng sinh năm nay.

“Giáng sinh mỗi năm chỉ có một lần nên mình luôn háo hức, nhưng mình không muốn cảm giác đó chỉ dừng lại ở việc đi chơi hay chụp ảnh. Khi tham gia workshop, mình được trực tiếp làm, được tập trung vào một hoạt động cụ thể và cảm nhận không khí Noel rõ ràng hơn. Khoảnh khắc ấy khiến mình thấy mình thực sự đang sống trong mùa lễ, chứ không chỉ đi qua nó”, Trang chia sẻ.

anh-man-hinh-2025-12-23-luc-113006.png
Thu Trang chọn làm workshop vòng nguyệt quế nhân dịp Giáng sinh.

Cô cho biết rằng việc nhiều bạn trẻ lựa chọn hình thức đón Noel mang tính cá nhân hóa cho thấy sự thay đổi trong cách tận hưởng lễ hội. “Mình thấy Gen Z không từ bỏ Giáng sinh truyền thống, mà chủ động sáng tạo thêm những cách đón nhận mới để phù hợp hơn với sở thích và nhịp sống của mình”, Trang nói.

Ở nhà là đủ

Bên cạnh xu hướng tìm đến những không gian yên tĩnh bên ngoài, một số người trẻ lại chọn cách đón Giáng sinh giản dị hơn: ở nhà. Với họ, Noel không cần dịch chuyển hay trải nghiệm mới lạ, mà là khoảng thời gian được quay về với những mối quan hệ gần gũi nhất.

“Với mình, Noel là dịp để cả nhà ở bên nhau sau một năm ai cũng bận rộn. Ở nhà lúc này mang lại cảm giác trọn vẹn hơn”, bạn Lan Phương (21 tuổi, Phường Ba Đình, Hà Nội) cho biết nhiều năm nay gia đình cô duy trì thói quen đón Noel tại nhà. Thay vì ra phố đông, Phương dành buổi tối Giáng sinh để trò chuyện, ăn uống và quây quần cùng bố mẹ, anh chị em.

Dù đang bước vào giai đoạn nước rút với lịch thi và chuẩn bị tốt nghiệp, Phương vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để giữ thói quen này. Cô tự tay nướng bánh, chuẩn bị một số món quà nhỏ và đóng vai ông già Noel của gia đình. Với Phương, chính việc tự chuẩn bị và chờ đợi phản ứng của người thân khiến không khí lễ hội trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn.

lifestyle-photography-collage-facebook-cover-8.png
Vào mỗi tối Noel, Phương thường làm Crinkle Cookies (bánh quy tuyết) để tặng cho những người thân yêu. Ảnh: NVCC

Phương cho rằng việc chủ động đón Giáng sinh theo cách riêng khiến cô cảm nhận rõ sự thay đổi trong suy nghĩ của bản thân. “Nghe có vẻ lạ, nhưng mình cảm thấy bản thân trưởng thành hơn khi có thể chủ động đi ngược xu hướng mà vẫn tận hưởng Giáng sinh theo cách mình muốn.

Mình nghĩ nhiều bạn trẻ hiện nay đang quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc cá nhân. Việc trải nghiệm lễ hội theo những cách riêng, phù hợp với cá tính, giúp chúng mình đón nhận tinh thần Giáng sinh đa dạng và trọn vẹn hơn”, Phương nói.

Từ việc ở nhà quây quần bên gia đình đến những hình thức đón Noel riêng tư khác, có thể thấy người trẻ đang dần rời xa nhu cầu phải hòa vào đám đông để tìm cảm giác đủ đầy cho riêng mình.

Giáng sinh, trong sự lựa chọn của họ không chỉ mức độ náo nhiệt hay những khung hình, mà được định nghĩa bằng sự hiện diện và những mối quan hệ gần gũi. Khi biết chậm lại và lắng nghe cảm xúc cá nhân, người trẻ đang tự tạo cho mình một mùa Noel vừa nhẹ nhàng, vừa rất riêng.

Thảo Linh - Diệu Nhi
#Giáng sinh #Gen Z #trải nghiệm #độc lập #cá nhân hóa #lễ hội #Crinkle Cookies

