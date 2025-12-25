Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine tổn thất 800 tỷ USD sau gần 4 năm xung đột

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine ước tính tổng thiệt hại từ cuộc xung đột với Nga lên tới 800 tỷ USD và hy vọng sẽ huy động được số tiền này thông qua nhiều quỹ phục hồi hậu chiến khác nhau.

Phát biểu trước báo giới hôm thứ Tư (24/12), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: "Ước tính tổng thiệt hại của chúng tôi từ cuộc xung đột với Nga là 800 tỷ USD. Đây là điều chúng tôi đang thảo luận với các đối tác".

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, dự thảo văn kiện khung giữa Ukraine, Mỹ, Nga và châu Âu về chấm dứt xung đột có quy định việc thành lập một số quỹ để giải quyết vấn đề phục hồi kinh tế của Ukraine, tái thiết các khu vực bị thiệt hại và các vấn đề nhân đạo.

"Mục tiêu là huy động 800 tỷ USD thông qua vốn chủ sở hữu, trợ cấp, trái phiếu và đóng góp từ khu vực tư nhân để giúp Ukraine phát huy hết tiềm năng của mình", ông nhấn mạnh.

t1.jpg
Hỏa hoạn bùng phát tại Ukraine sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa Ukraine, Mỹ, Nga và châu Âu, việc huy động quân sự có thể chấm dứt hoặc chỉ được thực hiện một phần.

Ông lưu ý rằng, điều quan trọng nhất là không để mất quân đội, không để mất các vị trí trong một khoảng thời gian nhất định.

Lý giải về việc không thể tổ chức bầu cử quốc hội và địa phương nhanh chóng, ông Zelensky cho biết, "sau khi thỏa thuận được ký kết, không thể bãi bỏ thiết quân luật ngay lập tức, và có thể kéo dài thêm vài tháng nữa".

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã công khai trình bày bản dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra.

Ngoài dự thảo thỏa thuận hòa bình, các văn kiện khác cần thiết để chấm dứt xung đột cũng đã được soạn thảo. Trong đó bao gồm: Thỏa thuận đảm bảo an ninh đa phương cho Ukraine, là văn kiện ba bên giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu, cũng như một thỏa thuận đảm bảo an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ. Bên cạnh đó, Kiev và Washington cũng đã soạn thảo một văn kiện về phục hồi và phát triển kinh tế có tên là "Lộ trình thịnh vượng của Ukraine".

Quỳnh Như
#Ukraine #thiệt hại #xung đột Nga-Ukraine #hậu chiến #phục hồi #Tổng thống Zelensky #kế hoạch hòa bình

