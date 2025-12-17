Mỗi cán bộ, đảng viên phải là 'chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng'

TPO - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng nhấn mạnh, cần xây dựng mỗi cán bộ, đảng viên thành “chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng”. Chủ động nhận diện – đấu tranh – phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, chính thống, nhân văn; lan tỏa tinh thần yêu nước, nhân ái, đoàn kết, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực”.

Chiều 17/12, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025.

Báo cáo kết quả cuộc thi, ông Nguyễn Minh Chung – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cho biết, sau 3 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 600 tác phẩm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc trong và ngoài Đảng bộ tham gia cuộc thi.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải Nhất tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Các tác phẩm được chuẩn bị công phu, bảo đảm yêu cầu về nội dung chính trị, tính lý luận, tính chiến đấu và hình thức thể hiện theo đúng thể lệ cuộc thi. Nhiều tác phẩm có tính lý luận cao, tính thực tiễn cao, như: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực, thù địch lợi dụng những vụ việc, điểm nóng nhằm gây ra nguy cơ "Cách mạng màu" ở Việt Nam; cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng vấn đề giới và nữ quyền để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước; cựu chiến binh - Lá chắn thép bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Sau khi tiếp nhận các tác phẩm tham gia, Ban tổ chức đã tiến hành rà soát, phân loại và tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo. Ban tổ chức quyết định trao 20 giải cá nhân, trong đó có: 1 giải Nhất; 3 giải Nhì; 6 giải Ba; 10 giải Khuyến khích; đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định khen 5 tổ chức Đảng tổ chức tốt cuộc thi có số lượng bài tham gia nhiều và chất lượng bài dự thi tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng nhấn mạnh, với vị trí, chức năng đặc thù, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố niềm tin của Nhân dân; đồng thời góp phần trực tiếp vào việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới.

Gửi lời chúc mừng các cá nhân, tập thể được vinh danh tại buổi lễ, ông Trần Thắng nhấn mạnh rằng, các tác phẩm đoạt giải đã góp phần tạo nên nguồn tư liệu quý, những luận cứ khoa học phục vụ công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của Đảng bộ; đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Ông Trần Thắng lưu ý, cần tiếp tục làm sâu sắc công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị – tư tưởng. Quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững cương lĩnh, điều lệ, đường lối của Đảng; gắn với thực hiện Kết luận 01 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trước yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Theo ông Trần Thắng, cần xây dựng mỗi cán bộ, đảng viên thành “chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng”. Chủ động nhận diện – đấu tranh – phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, chính thống, nhân văn; lan tỏa tinh thần yêu nước, nhân ái, đoàn kết, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực”.

"Đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông trên cả không gian thực và không gian số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận đa phương tiện: video, podcast, đồ họa; kết hợp các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông trong toàn Đảng bộ để lan tỏa hiệu quả hơn những thông tin tích cực, chính thống", ông Trần Thắng nói.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao khen thưởng cho các tập thể có đóng góp xuất sắc vào thành công của cuộc thi. Ảnh: PV.

Ông Trần Thắng cũng yêu cầu, cần đưa cuộc thi thành hoạt động thường niên, có tính dẫn dắt dư luận xã hội và định hướng tư tưởng trong nội bộ. Cuộc thi không chỉ là phong trào, mà là một mô hình giáo dục chính trị – tư tưởng rất hiệu quả; đồng thời là kênh nắm bắt dư luận, phát hiện vấn đề, định hướng tư tưởng trong nội bộ Đảng ta. Đảng ủy cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, mở rộng loại hình tác phẩm và khuyến khích sự sáng tạo của các cấp ủy.

Một vấn đề nữa, ông Thắng cho rằng, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan tham mưu, hệ thống báo chí – truyền thông, các tổ chức chính trị – xã hội và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tăng cường phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận, các cấp ủy, cơ quan báo chí, đơn vị chuyên môn để tạo thành một hệ sinh thái thông tin thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình, nhận diện sớm các vấn đề tư tưởng và kịp thời định hướng trong nội bộ...