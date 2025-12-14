'Chiến sĩ nhỏ' mang dũng khí lớn trên mặt trận tư tưởng

TPO - Với trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại, sinh viên không chỉ là người học mà còn là lực lượng phản biện tích cực, lan tỏa tư tưởng đúng đắn. Sinh viên được xác định là “chiến sĩ nhỏ mang dũng khí lớn” trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận cách mạng trong bối cảnh mới.

Đó là nhận định của bạn Đặng Bùi Duy Hiến - đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân trong tác phẩm “Sinh viên Việt Nam: Chiến sĩ nhỏ mang dũng khí lớn bảo vệ nền tư tưởng của Đảng” tại Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên năm 2025.

“Người truyền lửa” chính luận

Trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng ngày nay không thể chỉ đặt lên vai đội ngũ cán bộ, mà cần được thấm sâu và lan tỏa trong thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên. Trong mắt các thế lực thù địch, sinh viên là đối tượng dễ bị tác động bởi tâm lý phản biện và thói quen sử dụng mạng xã hội; nhưng cũng chính sinh viên, với trí tuệ, bản lĩnh và khả năng tiếp cận tri thức rộng mở, lại là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

Họ không chỉ là người học, người nghiên cứu, mà còn là những “chiến sĩ nhỏ mang dũng khí lớn” trong cuộc chiến bảo vệ chân lý, phản bác cái sai, lan tỏa giá trị đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trách nhiệm ấy vừa thiêng liêng, vừa cấp bách, bởi nếu mặt trận tư tưởng bị bỏ trống, hệ quả không chỉ là hoang mang nhận thức mà còn là nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong lớp trẻ, vốn là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng.

Trên không gian mạng, đặc biệt vào các dịp lễ lớn như 30/4, 2/9 hay sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), nhiều chiến dịch truyền thông phản động được tổ chức bài bản nhằm xuyên tạc lịch sử đấu tranh cách mạng, phủ nhận thành quả của chế độ xã hội chủ nghĩa và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điển hình như các clip YouTube, các bài viết trên Facebook, Twitter hay TikTok sử dụng lối lập luận ngụy biện, dẫn dắt cảm xúc sai lệch nhằm làm xói mòn niềm tin trong giới trẻ.

Sinh viên được xác định là “chiến sĩ nhỏ mang dũng khí lớn” trên mặt trận tư tưởng. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, một chiến lược đáng lo ngại là âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, đòi “đa nguyên, đa đảng” - những luận điệu đã bị thực tiễn lịch sử nhiều quốc gia bác bỏ, nhưng vẫn được tái sinh dưới hình thức mới, tinh vi hơn, dễ thẩm thấu hơn thông qua mạng xã hội và các nền tảng số.

Sinh viên là lực lượng tiếp cận thông tin nhanh, có khả năng phân tích và phản biện, đồng thời có điều kiện để học tập, nghiên cứu các giá trị tư tưởng chính thống. Nhiều bạn trẻ đã trở thành những “người truyền lửa chính luận” với tinh thần trách nhiệm cao.

Các bài viết, video phản biện, podcast về tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin do sinh viên thực hiện ngày càng nhiều và được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức sống của nền tảng tư tưởng cách mạng khi được thế hệ mới tiếp cận và thể hiện bằng phương pháp mới, ngôn ngữ mới, công cụ mới nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi.

Cùng với đó, các mô hình như “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” (Đại học Kinh tế Quốc dân), “Diễn đàn Sinh viên với Đảng” (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Cần Thơ)… đã trở thành những không gian sinh hoạt chính trị năng động, sáng tạo, nơi sinh viên được trao đổi, tranh biện và thực hành các kỹ năng phản biện tư tưởng.

Những buổi hội thảo “Sinh viên với học thuyết Mác - Lênin trong thời đại AI”, các chương trình “Ngày hội học tập tư tưởng Hồ Chí Minh” tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam… đang dần “mềm hóa” lý luận chính trị, đưa nội dung tư tưởng đến gần hơn với nhịp sống sinh viên.

Chính trong gian khó của thời đại số, sinh viên với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cách mạng đang từng bước khẳng định vai trò là lớp “chiến sĩ tư tưởng” tiên phong. Họ không chỉ biết phản bác cái sai, mà còn biết lan tỏa điều đúng bằng chính ngôn ngữ, công cụ và văn hóa của thế hệ mình. Tư tưởng, khi được trao vào tay người trẻ, không chỉ sống mà còn phát triển mạnh mẽ theo đúng tinh thần Hồ Chí Minh: “Lý luận phải gắn với thực tiễn, tư tưởng phải gắn với hành động”.

Lắng nghe, thấu cảm và chia sẻ niềm tin chính trị

Tổ chức Đoàn - Hội giữ vai trò chiến lược trong công tác tư tưởng với sinh viên. Khi các chương trình chính trị không còn chỉ là lễ nghi hình thức mà trở thành trải nghiệm cảm xúc, tiếp cận gần gũi, sinh viên sẽ nhìn thấy mình trong lý tưởng cách mạng.

Những diễn đàn như “Sinh viên với Đảng”, “Hành trình theo chân Bác” hay các buổi tọa đàm với cựu chiến binh đã tạo cơ hội để sinh viên lắng nghe, thấu cảm và chia sẻ niềm tin chính trị. Trong không khí đó, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng của Đảng không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành dòng chảy ngầm trong nhận thức thế hệ trẻ.

Thay vì bị động tiếp nhận thông tin, sinh viên hoàn toàn có thể chủ động làm truyền thông chính luận, lan tỏa tư tưởng đúng đắn qua các nền tảng số. Khi một trang Facebook, một kênh podcast, một video TikTok mang tư tưởng Hồ Chí Minh được thiết kế sinh động, gần gũi và hiện đại, nó không chỉ phản ánh sự tiếp thu tư tưởng mà còn là minh chứng cho việc thế hệ trẻ đang làm sống lại lý luận cách mạng theo phong cách riêng của mình.

Muốn sinh viên trở thành chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng hiện đại, không thể thiếu trang bị về kỹ năng truyền thông và phản biện. Việc tổ chức các khóa học làm video chính luận, thực tập tại các cơ quan báo chí, truyền hình chính trị là giải pháp căn cơ giúp sinh viên rèn luyện khả năng lập luận, xử lý thông tin và đấu tranh với các luận điệu sai trái.

Khi lý luận được truyền tải bằng công nghệ, bằng hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ của thời đại, nó có sức sống, sức thuyết phục và sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ tuyên ngôn khô cứng nào.

Mặt khác, để phát huy tối đa vai trò của sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các trường đại học cần chú trọng việc đưa nội dung chính luận tích cực vào các môn học đại cương. Bằng cách này, sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn được trang bị các kiến thức thực tiễn về chính trị và xã hội, giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên cần đẩy mạnh phong trào “Mỗi sinh viên là một chiến sĩ chính luận”. Các hoạt động này có thể bao gồm các cuộc thi sáng tạo nội dung chính luận qua các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram, hoặc tổ chức các cuộc thi viết bài chính luận, các buổi giao lưu, tọa đàm về tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị.