Giới trẻ

Google News

Trung ương Đoàn đoạt giải Tập thể xuất sắc Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trung ương Đoàn vừa đạt giải “Tập thể xuất sắc” tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm, năm 2025.

Tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm, năm 2025, Trung ương Đoàn căn cứ kết quả chấm của Hội đồng Giám khảo, thường trực Hội đồng Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ nhất, lựa chọn tác phẩm đủ điều kiện theo tiêu chuẩn (đạt từ 86 điểm trở lên) gửi tham gia cuộc thi.

Trong khuôn khổ Lễ trao giải, Trung ương Đoàn vinh dự đạt giải “Tập thể xuất sắc” của Cuộc thi. Nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước đã đạt thành tích cao, nổi bật như tác giả Phạm Như Cương - Đoàn Thanh niên Chính phủ đạt giải B với tác phẩm "Chống luận điệu xuyên tạc hai cuộc kháng chiến của dân tộc trong thế kỷ XX".

Giải C thuộc về tác giả Phùng Thị Đào với tác phẩm "A Vàng - người gieo niềm tin nơi bản Mông" và tác giả Trương Quang Thiên với tác phẩm "Khát vọng tuổi trẻ - vì một Việt Nam cất cánh". Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm dự thi của đoàn viên, thanh niên đã đạt giải Triển vọng của Cuộc thi.

569410789-1153921306926486-8557148233109682531-n.jpg
Anh Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn nhận giải “Tập thể xuất sắc” tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm, năm 2025.
570077639-816129087662359-5302659176469342453-n.jpg
Các tập thể có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi.

Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm - năm 2025 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, năm nay, sức lan tỏa của cuộc thi tiếp tục gia tăng, với 541.766 tác phẩm dự thi, tăng 73.000 tác phẩm so với năm 2024.

Các đơn vị, địa phương đã tiến hành thẩm định, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, tổ chức chấm giải, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp Trung ương.

Châu Linh Châu Linh
