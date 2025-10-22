Nhiều ý kiến sáng tạo, tâm huyết của tuổi trẻ góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

TPO - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nêu rõ, với sự quan tâm của thanh niên đối với văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cùng với tài liệu mà Tổ Biên tập vừa công bố, thời gian tới, chúng ta sẽ có thêm nhiều ý kiến sáng tạo và tâm huyết hơn nữa.

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng tổ chức ngày 22/10, thu hút nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận, hội nghị có 4.088 điểm cầu và hơn 80.000 đại biểu tham dự với nhiều đối tượng rất đa dạng: trí thức trẻ, doanh nhân, văn nghệ sĩ, các bạn đoàn viên, thanh niên ở ngoài nước... Hội nghị đã có 17 ý kiến phát biểu trực tiếp.

Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị, Ban tổ chức cũng nhận được nhiều bài tham luận tâm huyết, công phu, có nghiên cứu của các bạn đoàn viên, thanh niên, phản ánh nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội: học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Qua các ý kiến phát biểu và tham luận, anh Bùi Quang Huy đã khái quát một số nhóm vấn đề lớn, phản ánh toàn diện sự quan tâm của thanh niên đối với tương lai đất nước.

Cụ thể, các góp ý tập trung về vấn đề đột phá từ tri thức, nhân tài và các mô hình kinh tế mới; lấy con người làm trung tâm, đổi mới căn bản giáo dục; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên số; khẳng định vai trò xung kích của thanh niên và sứ mệnh của tổ chức Đoàn; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Từ tư duy phát triển đến đột phá bằng nhân tài và công nghệ

Anh Bùi Quang Huy ghi nhận, nhiều ý kiến đề nghị văn kiện cần làm rõ hơn quan điểm phát triển dựa trên tri thức, nhân tài và công nghệ lõi. Đồng thời, khẳng định là thanh niên là chủ thể sáng tạo và là lực lượng đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

Tư duy phát triển đất nước cần được nâng tầm, quyết liệt chuyển mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố then chốt.

Đặc biệt, vấn đề phát triển, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài được thanh niên hết sức quan tâm. Các ý kiến đề nghị văn kiện bổ sung xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài một cách liên tục, dài hạn; cùng chính sách đãi ngộ đặc thù, minh bạch…

Nhân tài cần được nhìn nhận không chỉ trong giới hàn lâm mà ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ nghiên cứu khoa học đến quản trị, sản xuất, nghệ thuật, khởi nghiệp, văn hóa.

Phát huy dân chủ trong kỷ nguyên số

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hội nghị là trong phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều ý kiến cũng đề nghị làm rõ nội hàm "dân chủ xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên số".

Đây được coi là hình thức phát triển mới của quyền làm chủ nhân dân; nơi người dân, đặc biệt là thanh niên, được trao quyền sáng tạo, phản biện thông qua không gian số.

Anh Huy ghi nhận, các ý kiến đề xuất cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác vận động quần chúng; tăng cường hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; củng cố niềm tin và mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Cần có các cơ chế cụ thể để thanh niên được tham gia góp ý, giám sát việc thi hành chính sách; coi việc trao quyền, giao việc, đánh giá bằng hiệu quả thực tiễn là phương thức rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Cùng đó, cần đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự của thế hệ trẻ, đảm bảo dân chủ phải gắn liền với kỷ cương, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực cho lý tưởng của Đảng.

Xây dựng Đảng và vai trò xung kích của thanh niên

Hội nghị cũng ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của thanh niên đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Anh Huy cho biết, các đề xuất góp ý mong muốn văn kiện cần nhấn mạnh hơn các giải pháp tăng cường kiểm soát quyền lực, tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhiều ý kiến thống nhất đánh giá thanh niên là lực lượng xung kích trong củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là nguồn lực quyết định chất lượng nguồn nhân lực tương lai. Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và ba đột phá chiến lược, nhất là về chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò kết nối, dẫn dắt, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, củng cố bản lĩnh, khát vọng và tinh thần tiên phong, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.