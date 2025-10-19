Cà Mèn đoạt giải Nhất thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025

TPO - Từ chiếc cà mèn mang cơm cho cha mẹ ngoài đồng, anh Nguyễn Đức Nhật Thuận - người sáng lập thương hiệu Cà Mèn, đã viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng, mang đặc sản Việt Nam chinh phục những thị trường quốc tế. Dự án khởi nghiệp mang tên Cà Mèn của anh Thuận đã xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2025.

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức lễ trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Lễ trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, Đảng và Nhà nước luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là trụ cột quan trọng, đồng thời đề cao vai trò tiên phong của thanh niên trong đổi mới sáng tạo.

Anh Lâm cho biết, cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn là một trong những hoạt động tiêu biểu, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã tạo ra một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ, thu hút hàng trăm ý tưởng và mô hình đa dạng từ khắp các tỉnh, thành. Từ đó, 30 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bước vào vòng Chung kết.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Mỗi dự án là kết tinh của tri thức, lao động và khát vọng cống hiến; là minh chứng cho năng lực sáng tạo, bản lĩnh và tầm nhìn của thanh niên nông thôn trong thời đại số. Các bạn không chỉ mang đến sản phẩm cụ thể, mà còn mang theo niềm tin về một thế hệ thanh niên dám đổi mới tư duy, dám khởi nghiệp và dám làm chủ tương lai của mình", anh Lâm nhấn mạnh.

Chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng thanh niên nông thôn hôm nay không chỉ là người lao động, mà là người sáng tạo, người kiến tạo tương lai. Các bạn đang góp phần hình thành lớp “doanh nhân trẻ khu vực nông thôn” – thế hệ biết ứng dụng công nghệ, quản trị hiệu quả, tạo việc làm cho cộng đồng, anh Nguyễn Tường Lâm.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, cuộc thi không chỉ là sân chơi so tài ý tưởng, mà còn là một không gian kết nối quý báu, nơi các thí sinh được gặp gỡ chuyên gia, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tìm thấy những người bạn đồng hành cùng chí hướng. Anh Lâm mong muốn 30 dự án xuất sắc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến từng thôn bản, cánh đồng trên cả nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Bằng khen cho các dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao tặng Bằng khen cho các dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Lựa chọn được dự án xuất sắc nhất

Đoạt giải cao nhất của cuộc thi, dự án Cà Men được anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (TP. Hồ Chí Minh) là câu chuyện khởi nghiệp mang đặc sản Việt Nam chinh phục những thị trường quốc tế khó tính như Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản.

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (phải ảnh) và anh Trịnh Minh Khang giao lưu chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình tại lễ trao giải. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Thuận chia sẻ, bước ngoặt lớn nhất đến từ chính giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19. Khi quán ăn phải đóng cửa, Cà Mèn vẫn duy trì "bếp cơm yêu thương" hỗ trợ tuyến đầu. Những lời nhắn gửi đầy mong mỏi của bà con xa xứ không thể thưởng thức món ăn quê nhà đã thôi thúc anh phải tìm cách đóng gói những đặc sản như cháo bột cá lóc, để hương vị quê hương có thể vượt qua mọi khoảng cách và rào cản dịch bệnh.

Sinh ra từ nông thôn, anh thấu hiểu sâu sắc bài toán "được mùa mất giá" của người nông dân. Anh cho rằng, thay vì chỉ bán nguyên liệu thô với giá trị thấp, thanh niên nông thôn cần mạnh dạn đầu tư vào chế biến sâu.

"Khi nguyên liệu được đưa vào sản xuất để ra sản phẩm chất lượng, hoàn toàn có thể chinh phục thị trường quốc tế. Giá trị thặng dư tạo ra sẽ cao hơn rất nhiều, đó là điều thanh niên có thể đóng góp cho quê hương mình," anh Thuận nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao giải Nhất cho tác giả dự án Cà Mèn.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao giải Nhì cho hai dự án. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Đại diện nhóm tác giả, tác giả dự án đoạt giải Ba tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải