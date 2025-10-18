30 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tranh tài vòng chung kết 2025

Sáng 18/10, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025.
Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích thanh niên nông thôn phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững. Từ cuộc thi, nhiều dự án khả thi đã được hỗ trợ triển khai, hình thành những mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động trẻ. Cuộc thi không chỉ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên mà còn mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối hiệu quả giữa thanh niên với cộng đồng doanh nghiệp.
Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, năm nay, cuộc thi được triển khai từ tháng 3, thu hút sự tham gia của 228 hồ sơ dự án từ 34 tỉnh, thành Đoàn trên toàn quốc. Sau vòng bán kết được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại ba miền Bắc – Trung – Nam, Ban Tổ chức đã chọn được 30 dự án vào vòng Chung kết cuộc thi.
"Tôi mong rằng thông qua Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ để có chỗ đứng trên thị trường. Tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của thế hệ trẻ và là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên, doanh nhân trên toàn quốc", anh Quy nói.
Lễ trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 sẽ diễn ra chiều 19/10. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.
Trong số 30 dự án tranh tài vòng Chung kết, có 18 dự án nhóm và 8 dự án cá nhân.
Có 8 dự án của thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số Dao, Mông, Mường, Nùng, Tày, Thái.
Các dự án tham gia tập trung vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kĩ thuật, phát huy tài nguyên bản địa; bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hoá dân tộc.
Tại vòng chung kết, đại diện chủ các dự án thuyết trình về nội dung, mục tiêu, doanh thu, tiềm năng phát triển... của dự án; trả lời câu hỏi của ban giám khảo.
Cùng với các hoạt động tranh tài, Triển lãm quảng bá sản phẩm khởi nghiệp được tổ chức đã trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các dự án tham gia Vòng Chung kết của cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2025.
Danh sách 30 dự án tranh tài vòng Chung kết năm 2025
|STT
|HỌ VÀ TÊN
|DỰ ÁN
|TỈNH
|1.
|Bùi Thị Mai
Nguyễn Thị Sáng
|Trà cánh hạc Bạch Vân – Trà sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm và giáo dục xanh
|Thái Nguyên
|2.
|Bùi Lê Lệ Quyên
Lò Vinh Quang
Lường Thị Minh Châu
|Sản xuất đệm bông gạo truyền thống
|Sơn La
|3.
|Lê Quang Hiếu
Ma Thị Hợp
|Khau nhục đóng hộp
|Lạng Sơn
|4.
|Lã Thị Hường
Trần Anh Dũng
Nông Thị Nội
|Phong Nam Station - Trạm cung cấp thông tin và dịch vụ cuối, bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc địa phương thông qua hoạt động vận hành mô hình du lịch cộng đồng bền vững.
|Cao Bằng
|5.
|Chu Tiến Thanh
|Lũng Mười homestay – Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao Tiền
|Cao Bằng
|6.
|Phạm Thị Tựa
|Giải cứu đất hoang bằng cây ngải cứu và hành trình tạo ra những sản phẩm hữu ích
|Bắc Ninh
|7.
|Đỗ Thùy Trang
Nguyễn Hoàng Vũ
|Sản xuất và kinh doanh Nano bạc giúp nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng
|Quảng Ninh
|8.
|Nguyễn Việt Anh
Đỗ Thị Thơm
Hà Ngọc Linh
|Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất dầu gội thảo dược tự nhiên Mộc Nhiên Xanh
|Bắc Ninh
|9.
|Thào Thị Dung
Nguyễn Thị Hằng
|Thuốc trừ sâu thảo mộc.
|Điện Biên
|10.
|Lò Văn Vinh
Hoàng Thùy Trang
Lò Thị Sen
|Kể chuyện quê hương bằng hình ảnh: Quảng bá nông sản và du lịch tỉnh Sơn La qua lăng kính số
|Sơn La
|11.
|Trần Thị Thanh Hằng
|Chillicare – bộ sản phẩm nguồn gốc capsaicin từ dịch chiết ớt hỗ trợ giảm đau hậu zona thần kinh và cơ xương khớp
|Lâm Đồng
|12.
|Nguyễn Mai Thảo Trâm
Đặng Xuân Hải
Nguyễn Thị Thúy Phương
|SENDA - dạy tự tin từ nội lực
|Đà Nẵng
|13.
|Nguyễn Văn Xong
|Sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen và kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương
|Gia Lai
|14.
|Nguyễn Hữu Nhơn
|Du lịch nông nghiệp trải nghiệm
|Lâm Đồng
|15.
|Trương Nguyễn Nghĩa Hoàng
Huỳnh Văn Cường
|Trồng rau ăn lá theo công nghệ Nhật Bản xuất khẩu châu Âu
|Lâm Đồng
|16.
|Trần Phước Đoan
Nguyễn Thị Cúc
Trần Hoài Thư Viễn
|Re – coffe - kinh tế tuần hoàn từ đa dạng hoá các sản phẩm từ cà phê
|Lâm Đồng
|17.
|Lê Thị Cẩm Thương
|Sản xuất và phân phối các sản phẩm chế biến từ tinh chất dược liệu nghệ
|Lâm Đồng
|18.
|Đinh Lê Ngọc Oanh
Hồ Thị Minh Tình
Trần Thị Dương Thanh
|Du lịch học tập cộng đồng
|Đà Nẵng
|19.
|Tô Quỳnh Trang
Đặng Hoàng Phúc
Lê Thị Mỹ Linh
Trần Thị Bảo Trâm
|Kit test - nhận biết thuốc trừ sâu trong rau
|Lâm Đồng
|20.
|Phan Thị Bích Cẩm
|Nâng cao năng lực sản xuất và phát triển thị trường tiêu dùng sản xuất tinh dầu tràm
|Gia Lai
|21.
|Hoàng Minh Toàn
Hoàng Thanh Tuyền
Ngô Quang Bình
|Dinotech
|Thành phố
Hồ Chí Minh
|22.
|Trần Tài
|Ứng dụng công nghệ sinh học và tự động hoá vào quá trình sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
|Thành phố
Hồ Chí Minh
|23.
|Nguyễn Đức Nhật Thuận
|Cà Mèn
|Thành phố
Hồ Chí Minh
|24.
|Dương Thịnh Phát
Phương Thị Bảo Trân
|Ứng dụng công nghệ IOT vào trồng cây dâu tây chịu nhiệt ở Cần Thơ
|Cần Thơ
|25.
|Tạ Hồng Xuân
|Sản xuất chậu cây cảnh, gạch lát sân vườn từ rác thải thuỷ tinh
|Cần Thơ
|26.
|Hồ Quý Trọng
Nguyễn Thị Mỹ Dung
|Chế biến trà hoa thanh long hữu cơ Thanh An
|Tây Ninh
|27.
|Phạm Lê Diệu Hằng
|Yến chưng Trần Gia
|Đồng Nai
|28.
|Nguyễn Tiến Đạt
|Trang trại trồng nấm mối đen
|Cần Thơ
|29.
|Lê Hà Phương Ngân
Phạm Bảo Thy
Lê Ngọc Hân
|Nâng cao chuỗi giá trị từ trái mù u
|Vĩnh Long
|30.
|Trịnh Minh Khang
Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Trịnh Hồng Thanh
|Sệt - nước chấm lá chúc
|An Giang