30 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tranh tài vòng chung kết 2025

TPO - Tranh tài trong vòng Chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 có 22 liên quan đến phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa; 3 dự án gắn với bảo vệ môi trường; 5 dự án về bảo tồn văn hoá dân tộc.

Sáng 18/10, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025.

Vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích thanh niên nông thôn phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững. Từ cuộc thi, nhiều dự án khả thi đã được hỗ trợ triển khai, hình thành những mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động trẻ. Cuộc thi không chỉ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên mà còn mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối hiệu quả giữa thanh niên với cộng đồng doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu khai mạc vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, năm nay, cuộc thi được triển khai từ tháng 3, thu hút sự tham gia của 228 hồ sơ dự án từ 34 tỉnh, thành Đoàn trên toàn quốc. Sau vòng bán kết được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại ba miền Bắc – Trung – Nam, Ban Tổ chức đã chọn được 30 dự án vào vòng Chung kết cuộc thi.

"Tôi mong rằng thông qua Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ để có chỗ đứng trên thị trường. Tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của thế hệ trẻ và là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên, doanh nhân trên toàn quốc", anh Quy nói.

Ban Tổ chức tặng hoa thành viên Ban Giám khảo vòng Chung kết cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Lễ trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 sẽ diễn ra chiều 19/10. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.



Trong số 30 dự án tranh tài vòng Chung kết, có 18 dự án nhóm và 8 dự án cá nhân.

Có 8 dự án của thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số Dao, Mông, Mường, Nùng, Tày, Thái.

Các dự án tham gia tập trung vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kĩ thuật, phát huy tài nguyên bản địa; bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hoá dân tộc.

Tại vòng chung kết, đại diện chủ các dự án thuyết trình về nội dung, mục tiêu, doanh thu, tiềm năng phát triển... của dự án; trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Đại diện nhóm, chủ dự án thuyết trình về dự án. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng với các hoạt động tranh tài, Triển lãm quảng bá sản phẩm khởi nghiệp được tổ chức đã trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các dự án tham gia Vòng Chung kết của cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2025.