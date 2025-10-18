Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

30 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tranh tài vòng chung kết 2025

Xuân Tùng
TPO - Tranh tài trong vòng Chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 có 22 liên quan đến phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa; 3 dự án gắn với bảo vệ môi trường; 5 dự án về bảo tồn văn hoá dân tộc.

Sáng 18/10, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025.

tienphong-khoinghiep4.jpg
Vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích thanh niên nông thôn phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững. Từ cuộc thi, nhiều dự án khả thi đã được hỗ trợ triển khai, hình thành những mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động trẻ. Cuộc thi không chỉ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên mà còn mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối hiệu quả giữa thanh niên với cộng đồng doanh nghiệp.

tienphong-khoinghiep3.jpg
Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu khai mạc vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, năm nay, cuộc thi được triển khai từ tháng 3, thu hút sự tham gia của 228 hồ sơ dự án từ 34 tỉnh, thành Đoàn trên toàn quốc. Sau vòng bán kết được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại ba miền Bắc – Trung – Nam, Ban Tổ chức đã chọn được 30 dự án vào vòng Chung kết cuộc thi.

"Tôi mong rằng thông qua Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ để có chỗ đứng trên thị trường. Tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của thế hệ trẻ và là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên, doanh nhân trên toàn quốc", anh Quy nói.

tienphong-khoinghiep2.jpg
Ban Tổ chức tặng hoa thành viên Ban Giám khảo vòng Chung kết cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Lễ trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 sẽ diễn ra chiều 19/10. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Trong số 30 dự án tranh tài vòng Chung kết, có 18 dự án nhóm và 8 dự án cá nhân.

Có 8 dự án của thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số Dao, Mông, Mường, Nùng, Tày, Thái.

Các dự án tham gia tập trung vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kĩ thuật, phát huy tài nguyên bản địa; bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hoá dân tộc.

Tại vòng chung kết, đại diện chủ các dự án thuyết trình về nội dung, mục tiêu, doanh thu, tiềm năng phát triển... của dự án; trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

tienphong-khoinghiep.jpg
Đại diện nhóm, chủ dự án thuyết trình về dự án. Ảnh: Xuân Tùng
tienphong-khoinghiep5.jpg

Cùng với các hoạt động tranh tài, Triển lãm quảng bá sản phẩm khởi nghiệp được tổ chức đã trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các dự án tham gia Vòng Chung kết của cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2025.

Danh sách 30 dự án tranh tài vòng Chung kết năm 2025

STT
 HỌ VÀ TÊN
 DỰ ÁN
 TỈNH
1.
Bùi Thị Mai
Nguyễn Thị Sáng
 Trà cánh hạc Bạch Vân – Trà sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm và giáo dục xanh
 Thái Nguyên
2.
Bùi Lê Lệ Quyên
Lò Vinh Quang
Lường Thị Minh Châu
 Sản xuất đệm bông gạo truyền thống
 Sơn La
3.
Lê Quang Hiếu
Ma Thị Hợp
 Khau nhục đóng hộp
 Lạng Sơn
4.
Lã Thị Hường
Trần Anh Dũng
Nông Thị Nội
 Phong Nam Station - Trạm cung cấp thông tin và dịch vụ cuối, bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc địa phương thông qua hoạt động vận hành mô hình du lịch cộng đồng bền vững.
 Cao Bằng
5.
Chu Tiến Thanh
 Lũng Mười homestay – Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao Tiền
 Cao Bằng
6.
Phạm Thị Tựa
 Giải cứu đất hoang bằng cây ngải cứu và hành trình tạo ra những sản phẩm hữu ích
 Bắc Ninh
7.
Đỗ Thùy Trang
Nguyễn Hoàng Vũ
 Sản xuất và kinh doanh Nano bạc giúp nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng
 Quảng Ninh
8.
Nguyễn Việt Anh
Đỗ Thị Thơm
Hà Ngọc Linh
 Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất dầu gội thảo dược tự nhiên Mộc Nhiên Xanh
 Bắc Ninh
9.
Thào Thị Dung
Nguyễn Thị Hằng
 Thuốc trừ sâu thảo mộc.
 Điện Biên
10.
Lò Văn Vinh
Hoàng Thùy Trang
Lò Thị Sen
 Kể chuyện quê hương bằng hình ảnh: Quảng bá nông sản và du lịch tỉnh Sơn La qua lăng kính số
 Sơn La
11.
Trần Thị Thanh Hằng
 Chillicare – bộ sản phẩm nguồn gốc capsaicin từ dịch chiết ớt hỗ trợ giảm đau hậu zona thần kinh và cơ xương khớp
 Lâm Đồng
12.
Nguyễn Mai Thảo Trâm
Đặng Xuân Hải
Nguyễn Thị Thúy Phương
 SENDA - dạy tự tin từ nội lực
 Đà Nẵng
13.
Nguyễn Văn Xong
 Sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen và kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương
 Gia Lai
14.
Nguyễn Hữu Nhơn
 Du lịch nông nghiệp trải nghiệm
 Lâm Đồng
15.
Trương Nguyễn Nghĩa Hoàng
Huỳnh Văn Cường
 Trồng rau ăn lá theo công nghệ Nhật Bản xuất khẩu châu Âu
 Lâm Đồng
16.
Trần Phước Đoan
Nguyễn Thị Cúc
Trần Hoài Thư Viễn
 Re – coffe - kinh tế tuần hoàn từ đa dạng hoá các sản phẩm từ cà phê
 Lâm Đồng
17.
Lê Thị Cẩm Thương
 Sản xuất và phân phối các sản phẩm chế biến từ tinh chất dược liệu nghệ
 Lâm Đồng
18.
Đinh Lê Ngọc Oanh
Hồ Thị Minh Tình
Trần Thị Dương Thanh
 Du lịch học tập cộng đồng
 Đà Nẵng
19.
Tô Quỳnh Trang
Đặng Hoàng Phúc
Lê Thị Mỹ Linh
Trần Thị Bảo Trâm
 Kit test - nhận biết thuốc trừ sâu trong rau
 Lâm Đồng
20.
Phan Thị Bích Cẩm
 Nâng cao năng lực sản xuất và phát triển thị trường tiêu dùng sản xuất tinh dầu tràm
 Gia Lai
21.
Hoàng Minh Toàn
Hoàng Thanh Tuyền
Ngô Quang Bình
 Dinotech
 Thành phố
Hồ Chí Minh
22.
Trần Tài
 Ứng dụng công nghệ sinh học và tự động hoá vào quá trình sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
 Thành phố
Hồ Chí Minh
23.
Nguyễn Đức Nhật Thuận
 Cà Mèn
 Thành phố
Hồ Chí Minh
24.
Dương Thịnh Phát
Phương Thị Bảo Trân
 Ứng dụng công nghệ IOT vào trồng cây dâu tây chịu nhiệt ở Cần Thơ
 Cần Thơ
25.
Tạ Hồng Xuân
 Sản xuất chậu cây cảnh, gạch lát sân vườn từ rác thải thuỷ tinh
 Cần Thơ
26.
Hồ Quý Trọng
Nguyễn Thị Mỹ Dung
 Chế biến trà hoa thanh long hữu cơ Thanh An
 Tây Ninh
27.
Phạm Lê Diệu Hằng
 Yến chưng Trần Gia
 Đồng Nai
28.
Nguyễn Tiến Đạt
 Trang trại trồng nấm mối đen
 Cần Thơ
29.
Lê Hà Phương Ngân
Phạm Bảo Thy
Lê Ngọc Hân
 Nâng cao chuỗi giá trị từ trái mù u
 Vĩnh Long
30.
Trịnh Minh Khang
Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Trịnh Hồng Thanh
 Sệt - nước chấm lá chúc
 An Giang
Xuân Tùng
#T.Ư Đoàn #cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn #khởi nghiệp nông thôn #dự án khởi nghiệp 2025 #chung kết cuộc thi #phát triển nông nghiệp #bảo vệ môi trường #văn hóa dân tộc #đổi mới sáng tạo #30 dự án

