Vườn ươm thanh niên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vùng phên dậu

TPO - Tại xã biên giới Lóng Phiêng (Sơn La), mô hình nhỏ mang tên “Vườn ươm thanh niên” không chỉ trao tặng cây giống mà còn gieo niềm tin cho những hoàn cảnh còn khó khăn vươn lên, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương.

Trao niềm tin, ươm khát vọng

Mô hình trên là một trong những tâm huyết, nỗ lực của nữ “thủ lĩnh” thanh niên Lê Thị Linh, được T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2025.

Chị Linh lớn lên trên vùng đất phên dậu Lóng Phiêng còn nhiều khó khăn. Tốt nghiệp Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, chị quyết định trở về quê hương và đóng góp tích cực cho công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh niên.

Càng gắn bó hoạt động, chị càng thấu hiểu và trăn trở khi không ít thanh niên ly hương tìm việc, số ở lại thì loay hoay thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm.

Chị Lê Thị Linh là Phó Bí thư Đoàn xã Lóng Phiên từ năm 2022 đến trước tháng 7/2025. Hiện chị là Bí thư Chi đoàn bản Hin Te và tiếp tục tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Lóng Phiêng (mới).

Nỗi trăn trở ấy đã trở thành động lực để chị Linh bắt tay vào hành động. Chị tìm tòi, xây dựng mô hình thanh niên vùng biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo giúp thanh niên có mục tiêu, định hướng xây dựng, phát triển kinh tế, mạnh dạn khởi nghiệp tại địa phương.

Năm 2022, mô hình “Vườn ươm thanh niên” được Đoàn xã Lóng Phiên triển khai. Với vai trò Phó Bí thư Đoàn xã Lóng Phiên, chị Linh tích cực vận động, kết nối với Đồn Biên phòng Lóng Phiêng và nhiều nguồn lực khác để triển khai mô hình.

Chị Linh cho biết, cây giống sau khi được lựa chọn kỹ lưỡng đưa về vườn và được đoàn viên, thanh niên chăm sóc để thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Chỉ khi cây thực sự khỏe mạnh và sẵn sàng mới được trao tặng.

"Cách làm tuy tốn thêm công sức nhưng đảm bảo tỉ lệ cây sống và phát triển cao nhất", chị Linh nói.

Bên cạnh đó, chị Linh cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã còn tích cực phối hợp, tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kinh nghiệm để thanh niên thoát nghèo bền vững, như tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả, các lớp tập huấn, mời người có kinh nghiệm giao lưu chia sẻ.

Kết nối, vươn xa

Không dừng lại ở mô hình vườn ươm, chị Lê Thị Linh còn vận động thành công 22 thanh niên chuyển đổi từ trồng ngô, xoài sang các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn trên đất dốc; hướng dẫn hỗ trợ thanh niên làm hồ sơ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất.

Thấy bà con được mùa nhưng khó tìm đầu ra, chị mày mò lập kênh bán hàng nông sản qua các sàn thương mại điện tử, kết nối với Hợp tác xã Tuổi trẻ 26/3 để livestream bán hàng trên nền tảng TikTok. Những buổi livestream bán mận sấy dẻo, mận hậu tươi không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm mà còn quảng bá hình ảnh năng động của thanh niên Lóng Phiêng.

Bản thân chị Linh cũng là một tấm gương tiên phong. Khu vườn của gia đình chị được áp dụng kỹ thuật chăm sóc hiện đại để cho ra mận trái vụ, bán được giá cao. Chị cười bảo: "Là cán bộ Đoàn - Hội, mình phải đi trước, làm trước. Khi mình làm có hiệu quả, anh em thấy tin tưởng thì mới làm theo”.

Chị Lê Thị Linh (áo đỏ) nhận giải thưởng "15 tháng 10". Ảnh: Xuân Tùng

Với những đóng góp không mệt mỏi, chị Lê Thị Linh và tập thể Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Lóng Phiêng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với cô thủ lĩnh 9X này là được thấy những vườn cây trên đất biên cương ngày một xanh tươi, thấy nụ cười rạng rỡ của những người trẻ dám ở lại, khởi nghiệp và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.