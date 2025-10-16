Những cán bộ Hội đem thanh xuân làm đẹp cho đời

TPO - Với những mô hình, sáng kiến thiết thực trong phong trào thanh niên, những cán bộ Hội ở Đà Nẵng đem thanh xuân làm đẹp cho đời, lan tỏa hình ảnh tiên phong của màu áo xanh.

“Cây sáng kiến” của phong trào

Tham gia hoạt động Đoàn – Hội từ năm 2017 đến nay, anh Phạm Minh Mây (SN 1998, Ủy viên BTV Đoàn xã Hòa Vang) được gọi là “cây sáng kiến” của phong trào với nhiều mô hình được triển khai và nhân rộng, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Anh Phạm Minh Mây có nhiều mô hình sáng kiến mới để gây quỹ tình nguyện ở địa phương. Ảnh: G.T

Để gây quỹ giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, anh đã thực hiện mô hình “Kẹo ngọt yêu thương” bán kẹo gây quỹ từ các bạn đoàn viên. Nguồn quỹ từ hoạt động này được dùng để thăm, tặng quà các em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, anh Mây còn có nhiều mô hình “xanh”, nhân lên những vòng đời tử tế của rác thải thông qua hoạt động “Thu gom ve chai - Chia sẻ yêu thương” và "Lốp xe tái chế - Hành trình xanh”.

Những đợt gom ve chai định kỳ hằng quý từ nhà các đoàn viên, thanh niên, các hộ dân, hàng quán trên địa bàn đã góp phần tiếp sức các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Những chiếc lốp xe quảng cáo với nội dung tuyên truyền về pháp luật trên đoạn đường thanh niên tự quản, vườn hoa tái chế từ lốp xe… góp phần làm đẹp thêm các khu dân cư, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, anh còn sáng kiến và duy trì nhiều mô hình như: Trụ điện xanh, Thư viện số - Thư viện 0 đồng, Rạp chiếu phim mùa hè, các CLB theo sở thích... thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Các mô hình được duy trì và có sức lan tỏa.

Theo anh Mây, các mô hình, sáng kiến đều xuất phát từ thực tiễn của địa phương, giải quyết những vấn đề về môi trường, an sinh xã hội; tạo sân chơi bổ ích gắn kết đoàn viên thanh niên.

“Những mô hình thiết thực sẽ có tính lan tỏa, thu hút và tập hợp đoàn viên thanh niên. Từ đó, tổ chức Đoàn – Hội ở cơ sở có thể huy động nguồn lực, lan tỏa tinh thần tình nguyện, khuyến khích sự sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Đến nay, các mô hình đều được duy trì thường xuyên, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên thời đại mới”, anh Mây nói.

Giải thưởng 15/10 do Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng là động lực lớn để “cây sáng kiến” của phong trào thanh niên tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng kiến nhiều mô hình mới có ích cho cộng đồng. “Bằng những mô hình, hoạt động thiết thực, tôi cũng kỳ vọng tổ chức Hội tiếp tục đổi mới, gần gũi hơn với thanh niên, tạo sân chơi để mỗi bạn trẻ đều có cơ hội được rèn luyện và cống hiến”, anh Mây chia sẻ.

Nhiệt huyết vì cộng đồng

Gắn bó với công tác Đoàn – Hội từ nhiều năm nay, chị Hồ Thị Phương Thảo (SN 1994, Ủy viên BTV Đoàn phường Cẩm Lệ) luôn năng nổ trong các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chăm sóc người yếu thế.

Chị Hồ Thị Phương Thảo luôn xung kích trong các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

Trước đây, khi còn là Chủ tịch Hội LHTN phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ (cũ), chị thường xuyên tổ chức các chương trình, sự kiện gây quỹ, “tiếp sức” cho người yếu thế như: “Xuân Yêu thương” trao quà Tết cho hàng trăm hộ khó khăn trên bàn; “Áo ấm mùa đông”, “Trung Thu cho em” tại các xã miền núi của huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam cũ); “Ngày hội vào hè” trao học bổng cho 100 em học sinh nghèo vượt khó...

Chị cũng tổ chức chương trình "Bánh chưng xanh" để các bạn đoàn viên thanh niên ôn lại nét văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền, đồng thời, hỗ trợ các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động, phong trào của Đoàn – Hội, chị Thảo luôn đổi mới phương thức, để các sự kiện luôn hấp dẫn các bạn trẻ. Đó là Ngày Đoàn viên với đa dạng hoạt động như teambuilding, dân vũ, flashmood; “số hóa” đăng ký sinh hoạt hè; tổ chức các lớp kỹ năng miễn phí hằng tuần cho thanh niên…

Chị Thảo (thứ 2 từ trái sang) hỗ trợ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cẩm Lệ.

Trong công tác hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chị Thảo đã tham mưu cho BCH Đoàn phường Cẩm Lệ thành lập và ra mắt Đội thanh niên xung kích hỗ trợ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục hành chính công phường Cẩm Lệ. Đội hình hỗ trợ triển khai từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần với 4 tình nguyện viên/buổi.

Chị cũng tham gia xây dựng video hướng dẫn trực quan về 4 lưu ý quan trọng khi đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công; giúp người dân nắm bắt thông tin nhanh – làm thủ tục dễ dàng.

Với những cống hiến trong công tác tình nguyện, an sinh xã hội, chị Thảo vinh dự nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của Thành Đoàn Đà Nẵng. “Giải thưởng nhắc nhở mỗi cán bộ Hội như tôi về tinh thần “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, để luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, dấn thân, sáng tạo và tiên phong trong mọi hoạt động vì cộng đồng”, chị Thảo nói.