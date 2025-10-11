Vnh danh 20 gương Thanh niên sống đẹp năm 2025: Sống đẹp là hành trình phấn đấu không ngừng nghỉ, một cam kết trọn đời

TPO - 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam được vinh danh và nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025.

Tối 11/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng – Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; ông Nguyễn Quang Hiền Huy - Tổng Giám đốc Công ty TCP Việt Nam.

Các đại biểu và gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Sống đẹp là hành trình không ngừng nghỉ

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” được T.Ư Hội tổ chức từ năm 2017, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội.

Qua 8 năm triển khai, Giải thưởng đã vinh danh 192 tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các anh chị là những điểm sáng tiêu biểu trong bức tranh sống đẹp của thanh niên Việt Nam, truyền cảm hứng về lòng nhân ái và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Lâm, Hành trình và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm nay thực sự trở thành một chiến dịch truyền cảm hứng tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những câu chuyện tử tế, những hành động dũng cảm, những sáng kiến vì cộng đồng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở mọi miền Tổ quốc, từ miền núi xa xôi đến hải đảo tiền tiêu, trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Điểm đặc biệt của Giải thưởng năm 2025 đó là các cá nhân từng được vinh danh vẫn được xét trao tặng Giải thưởng, nếu những cống hiến của họ tiếp tục bền bỉ, tạo ra ảnh hưởng sâu sắc trong cộng đồng.

“Điều này mang một thông điệp vô cùng sâu sắc: Sống đẹp không phải là một thành tích đạt được một lần, mà là một hành trình phấn đấu không ngừng nghỉ, một cam kết trọn đời”, anh Nguyễn Tường Lâm.

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: "Sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ, mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, trở thành giá trị sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam.

Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước".

Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khẳng định, Hội LHTN Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nhiều câu chuyện xúc động

Trong số 20 gương mặt trẻ tiêu biểu được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm nay, có nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Tiêu biểu, anh Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) với sự quyết đoán sơ tán khẩn cấp 90 người dân đến nơi an toàn ngay trong đêm xảy ra lũ quét. Thượng sĩ Giàng A Thắng (Cán bộ Bệnh viện 7/5, Công an tỉnh Điện Biên) đại diện lòng nhân ái và nghị lực khi vượt lên bệnh suy thận giai đoạn cuối và làm điểm tựa cho cả xóm chạy thận với mô hình “Bó đũa yêu thương”.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Hải (Trường ĐH Y Dược, ĐHQG Hà Nội), đại diện trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới, với những đóng góp quan trọng được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Chàng trai dân tộc Mông Sùng A Tủa (Lào Cai) với tinh thần đổi mới sáng tạo, đã biến “bản làng trên mây” thành điểm đến du lịch hấp dẫn qua các kênh mạng xã hội góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Vận động viên Pencak Silat Nguyễn Tấn Sang với bộ sưu tập Huy chương đồ sộ từ các giải Vô địch Thế giới, châu Á đến SEA Games. Ca sĩ Hòa Minzy, người không chỉ đạt được những thành tựu âm nhạc ấn tượng mà còn bền bỉ với các dự án thiện nguyện, xây cầu, đỡ đầu trẻ mồ côi,…

Chương trình đã có phần giao lưu với nhiều gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

"20 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam. Những tấm gương tiêu biểu ấy là lát cắt nhỏ trong bức tranh rạng rỡ về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay - thế hệ mang trong mình lòng nhân ái, tri thức vững vàng, bản lĩnh kiên cường, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn xa", anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Tại Gala, các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và tiền thưởng 10 triệu đồng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao khen thưởng cho ca sĩ Hòa Minzy﻿. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và Tổng Giám đốc Công ty TCP Việt Nam Nguyễn Quang Hiền Huy trao khen thưởng gương "Thanh niên sống đẹp" 2025. Ảnh: Xuân Tùng