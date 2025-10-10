Sống đẹp, lan tỏa yêu thương - Bài cuối: Bền bỉ cống hiến cho cộng đồng

TP - Sinh năm 2001 tại Cần Thơ, Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một trong những gương mặt đặc biệt của làng nhan sắc Việt không chỉ bởi chiều cao 1m86 hay danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022, mà còn bởi ánh hào quang của tri thức và những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng. Trong hành trình từ một sinh viên xuất sắc đến người truyền cảm hứng, Bảo Ngọc luôn kiên định theo đuổi triết lý sống: vẻ đẹp chỉ thật sự tỏa sáng khi gắn liền với tri thức và cống hiến.

Không ngừng hoàn thiện bản thân

Ngay từ lúc còn là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TPHCM, Bảo Ngọc đã sớm thể hiện tinh thần cầu tiến và năng lực nổi trội.

Cô tốt nghiệp loại giỏi năm 2025, đạt IELTS 8.0 và từng giành nhiều học bổng danh giá như SEED của Chính phủ Canada, học bổng của Đại học Quốc gia Singapore, học bổng Leader từ Quest Venture (Singapore) hay 10.000 AUD từ Đại học New South Wales (Australia). Bảo Ngọc còn là đồng tác giả của công trình nghiên cứu kinh tế đoạt giải Ba tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học, trợ lý nghiên cứu từ năm nhất đại học và dẫn dắt nhóm dự án lọt Top 10 cuộc thi Đổi mới sáng tạo của AVSE Global.

Thành tích ấy là minh chứng cho khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân, song với Bảo Ngọc, tri thức không chỉ để tích lũy mà còn để phục vụ cộng đồng. Từ rất sớm, cô đã ý thức rằng, danh hiệu hoa hậu không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho hành trình mang lại những giá trị tích cực cho xã hội. Sau khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 tại Ai Cập, trở thành người Việt đầu tiên đạt được danh hiệu này, Bảo Ngọc không chọn bước vào hào nhoáng của showbiz, mà dành nhiều thời gian hơn cho trau dồi tri thức, triển khai các dự án thiện nguyện và phát triển bền vững.

Ba năm kể từ khi bước ra từ cuộc thi nhan sắc, ánh hào quang của Bảo Ngọc không đến từ những bộ váy lộng lẫy hay thảm đỏ xa hoa, mà từ sự lan tỏa của tri thức, của lòng nhân ái và tinh thần tiên phong. Công chúng ấn tượng với một hoa hậu năng động và đa sắc, khi lộng lẫy, kiêu sa trong trang phục dạ hội; khi tự tin đứng trên bục phát biểu tại các diễn đàn quốc tế nói về biến đổi khí hậu; và thật gần gũi, giản dị khi cùng bạn trẻ nhặt rác bên bờ sông hay chương trình Tiếp sức mùa thi…

Hành động bảo vệ hành tinh xanh

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là đại sứ toàn cầu của Ngày Trái Đất tại Việt Nam, kêu gọi hơn 6.000 tình nguyện viên thu gom 35 tấn rác, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Với tinh thần bền bỉ trong hành trình lan tỏa tinh thần sống xanh, năm 2024, Bảo Ngọc được vinh danh là một trong 10 cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do T.Ư Đoàn trao tặng.

Cũng trong năm ấy, Bảo Ngọc sáng lập dự án Gen Zero - Thanh niên vì Phát triển Bền vững, một tổ chức phi lợi nhuận hướng đến việc thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. “Gen Zero” - viết tắt của Generation Net Zero, thể hiện khát vọng của thế hệ trẻ hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0, gắn với cam kết của Việt Nam tại COP26.

Ý tưởng về Gen Zero được cô ấp ủ suốt sáu năm, khi còn là học sinh trung học ở miền Tây, chứng kiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. “Tôi nhận ra rằng, những hoạt động thiện nguyện ngắn hạn như dọn rác, trồng cây, phát quà cứu trợ là cần thiết, nhưng chưa đủ. Chúng ta cần thay đổi nhận thức, xây dựng những hành động dài hơi, bền vững và có tính hệ thống,” hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ.

Gen Zero ra đời với ba định hướng chính: nâng cao nhận thức, giảm thiểu tác động và đo lường minh bạch. Dự án tổ chức các buổi tập huấn, chia sẻ kiến thức về khí hậu, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, giảm phát thải carbon, đồng thời áp dụng các chỉ số theo dõi hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, Gen Zero không dừng lại ở hành động bề nổi mà hướng tới tác động chính sách - nơi tiếng nói thanh niên có thể được lắng nghe và lan tỏa trong các diễn đàn quốc tế.

Từ tháng 5/2024, Gen Zero liên tục mở rộng mạng lưới với các thành viên được gọi là “chiến binh khí hậu” hoạt động tại TPHCM, Hà Nội và Cần Thơ. Họ cùng nhau triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, từ Diễn đàn “Sinh viên hành động vì khí hậu”, Hội nghị Thanh niên Việt Nam về khí hậu đến các talkshow truyền cảm hứng tại trường đại học, hay các gian hàng “Trạm Chạm Xanh” trong Ngày hội Việt Nam Xanh. Với mô hình này, Gen Zero dần trở thành cầu nối giúp thế hệ trẻ Việt Nam tham gia sâu hơn vào công cuộc ứng phó biến đổi khí hậu, không chỉ ở trong nước mà cả khu vực.

Gần đây, tháng 9/2025, Bảo Ngọc cùng Gen Zero tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trẻ em và Thanh thiếu niên ASEAN về Biến đổi khí hậu (ACYCS 2025) tại Malaysia. Diễn đàn quy tụ đại biểu trẻ từ 15-25 tuổi đến từ các quốc gia ASEAN nhằm chia sẻ sáng kiến, thảo luận giải pháp ứng phó khí hậu. Tại đây, người đẹp đến từ Việt Nam đã tự tin trình bày mô hình của Gen Zero, chia sẻ những câu chuyện thực tế từ quê hương Đồng bằng sông Cửu Long - nơi đang oằn mình vì xâm nhập mặn và kêu gọi sự chung tay của giới trẻ toàn khu vực.

Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi

“Đây là cơ hội quý báu để tôi mang tiếng nói của thanh niên Việt Nam ra thế giới, đồng thời học hỏi cách các bạn trẻ ở quốc gia khác đang hành động để bảo vệ hành tinh xanh”, Bảo Ngọc bày tỏ. Sự tự tin, hiểu biết và bản lĩnh của cô khiến nhiều đại biểu quốc tế ngưỡng mộ về hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam hiện đại, xinh đẹp, học thức và đầy trách nhiệm với xã hội.

Sống tích cực và trách nhiệm hơn

Không dừng lại ở vai trò người sáng lập dự án, Bảo Ngọc còn là diễn giả quen thuộc tại nhiều diễn đàn lớn: COP29, P4G 2025, AFF 2025; đối thoại cùng Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; hay các chương trình TEDx dành cho giới trẻ. Từng nhiều lần đại diện thanh niên Việt Nam phát biểu tại các diễn đàn quốc tế, Bảo Ngọc mang đến hình ảnh người trẻ tự tin, bản lĩnh và truyền thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia trồng rừng ngập mặn tại Cà Mau

Trong Đối thoại Thanh niên với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amina J. Mohammed, cô nói: “Tôi tin rằng những người trẻ chính là ngày mai bền vững của đất nước. Cùng nhau, chúng ta sẽ chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại Việt Nam.” Câu chuyện nàng hậu kể về biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long đã chạm tới trái tim nhiều đại biểu. Ở Hội nghị Thanh thiếu niên ASEAN về biến đổi khí hậu, Bảo Ngọc tiếp tục nhấn mạnh: “Thế hệ Gen Z không chỉ là người kế thừa mà là người kiến tạo tương lai”.

Nhìn lại chặng đường từ ngày đội vương miện đến nay, Bảo Ngọc không ngừng tự làm mới mình. “Mỗi lần thử sức trong lĩnh vực mới, tôi lại nhận ra mình còn nhiều điều cần học. Sự trưởng thành không đến từ một khoảnh khắc, mà từ hành trình rèn luyện liên tục”, cô chia sẻ.

Bảo Ngọc được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và nhận nhiều bằng khen của T.Ư Đoàn, UBND TP Cần Thơ, Hội LHTN TPHCM vì thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện, bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, cô còn được chọn là Đại sứ Du lịch bền vững, Đại sứ Ngày Trái Đất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam, Đại sứ Clean Up Vietnam và là nghệ sĩ đại diện khối văn nghệ sĩ trong chương trình kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975 -30/4/2025). Cô cũng là gương mặt đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 - Miss World lần thứ 73.

Khi được hỏi đâu là điều khiến cô hạnh phúc nhất sau những danh hiệu, Bảo Ngọc mỉm cười: “Tôi hạnh phúc khi biết rằng, bằng chiếc vương miện lấp lánh và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mình có thể tạo nên ảnh hưởng tích cực, dù là nhỏ nhất, để những người trẻ sống tích cực hơn, trách nhiệm hơn và tin rằng tri thức và tình nguyện có thể thay đổi thế giới”.

Mới đây, Hoa hậu Bảo Ngọc được T.Ư Hội LHTN Việt Nam xét chọn là 1 trong 20 gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 nhằm ghi nhận những nỗ lực trong hành trình lan tỏa lối sống đẹp, lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng của nàng hậu.