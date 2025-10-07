Sống đẹp, lan tỏa yêu thương - Bài 2: Khiếm thị chinh phục 42,195km

TP - Từ cậu bé khiếm thị lớn lên giữa những bất tiện và mặc cảm, Vũ Tiến Mạnh (SN 2000) trở thành vận động viên điền kinh khuyết tật tiêu biểu của Việt Nam. Anh là người khiếm thị đầu tiên chinh phục đường chạy marathon 42,195 km và sáng lập CLB “Blind Runners - Người khiếm thị yêu chạy”, lan tỏa tinh thần sống tích cực đến cộng đồng.

Những bước chạy trong "bóng tối"

Sinh ra đã không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng trong thế giới không màu ấy, Vũ Tiến Mạnh vẫn nhìn thấy một ánh sáng khác - ánh sáng của niềm tin, ý chí và khát vọng sống đẹp. Mạnh mắc căn bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh. Ngay từ khi lọt lòng, đôi mắt của anh đã không thể nhìn rõ hình dạng sự vật. “Lúc nhỏ, tôi vẫn còn cảm nhận được ánh sáng, phân biệt được màu sắc, nhưng đến năm 13 tuổi thì mọi thứ chỉ còn là những mảng mờ nhòe,” Mạnh kể.

Tuổi thơ của Mạnh là những ngày lang thang quanh sân trường, nghe tiếng bạn bè vui chơi mà lòng khao khát. Dẫu vậy, cậu bé khiếm thị ấy luôn rực cháy tinh thần hiếu động, thích đá bóng, thích chạy, thích nghe tiếng gió rít bên tai mỗi khi đôi chân rời mặt đất. Mạnh đã tìm đến môn chạy như một niềm đam mê bất tận để vượt qua giới hạn bản thân.

Năm 2016, anh chính thức gia nhập Đội tuyển điền kinh người khuyết tật Hà Nội. Ban đầu, việc tập luyện với một vận động viên khiếm thị là vô cùng khó khăn. Anh cần có người “dắt đường” - những vận động viên hoặc tình nguyện viên cùng chạy, nắm tay hoặc buộc dây nối cổ tay để giúp anh giữ hướng.

“Người dắt đường được xem là đôi mắt thứ 2 của những vận động viên khiếm thị như chúng tôi. Tuy nhiên, ở Việt Nam gần như không có người dắt đường chuyên nghiệp cho vận động viên khiếm thị. Lúc thi đấu thì có, nhưng khi tập luyện thì phải nhờ anh chị em trong đội hoặc người thân, tình nguyện viên giúp đỡ. Nhiều hôm mọi người bận, tôi vẫn ra sân vận động chạy một mình, không nghỉ một buổi nào,” Mạnh kể.

Những buổi tập đơn độc dò đường ấy đầy rẫy tai nạn với vận động viên khiếm thị như Mạnh. Những vết trầy xước, thâm tím chân tay do quá trình chạy bị ngã, va chạm các vật cản… trở thành chuyện thường. Có lần anh va vào ghế cầu thủ ở sân vận động, ngã rách mí mắt phải, khâu mấy mũi, để lại sẹo như một dấu ấn cho những ngày khổ luyện.

“Thú thực không ít lần tôi cũng nản, tự hỏi mình sao lại chọn con đường đầy thách thức thế này. Nhưng niềm đam mê chạy đã ăn vào máu, nên dù gặp đầy thử thách, khó khăn, tôi chưa bao giờ bỏ cuộc mà luôn tự động viên mình cố lên, cứ đi về phía trước”, Mạnh chia sẻ.

Cứ thế, ngày qua ngày, chàng trai khiếm thị Vũ Tiến Mạnh đều đặn chạy 10 đến 15 km mỗi sáng. Trước các giải đấu lớn, anh tăng khối lượng tập luyện lên 20 km/ngày. Với anh, chạy không chỉ là thể thao mà là hơi thở, là món ăn tinh thần giúp anh cảm nhận cuộc sống theo cách riêng.

Không gì là không thể

Sau nhiều năm bền bỉ, chàng trai khiếm thị Vũ Tiến Mạnh đã chứng minh cho mọi người thấy khả năng phi thường. Vượt qua khiếm khuyết cơ thể và giới hạn của bản thân, anh giành hàng chục huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải Vô địch điền kinh khuyết tật quốc gia. Riêng năm 2024, anh giành 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc cho đoàn thể thao Hà Nội.

Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Mạnh là năm 2023, khi anh được khoác áo Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 12) tại Campuchia. “Lần đầu tiên ăn cơm tuyển, tôi mang về 3 Huy chương Bạc cho Tổ quốc. Khoảnh khắc được đứng trên bục nhận huy chương, nghe Quốc ca vang lên, tôi thấy mọi nỗ lực, mọi giọt mồ hôi, nước mắt của mình đều được đền đáp xứng đáng”, anh xúc động nhớ lại.

Vận động viên Vũ Tiến Mạnh (thứ hai từ trái qua) tại Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 12)

Không dừng lại ở đó, Mạnh còn lập nên một kỳ tích đặc biệt khi trở thành người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành đường chạy full marathon 42,195 km với thời gian 3 giờ 41 phút - một thành tích mà ngay cả nhiều vận động viên bình thường cũng phải nể phục.

Không chỉ chạy cho mình, Vũ Tiến Mạnh còn mong muốn những người khiếm thị khác được chạy, được cảm nhận niềm vui như anh và được hòa nhập vào cuộc sống đời thường như bao người khác. Năm 2023, anh cùng hai người bạn sáng lập Câu lạc bộ Blind Runners - Người khiếm thị yêu chạy. Ban đầu chỉ có vài thành viên, đến nay CLB đã có gần 100 người tham gia, trong đó một nửa là người khiếm thị và một nửa là tình nguyện viên dắt đường.

Vũ Tiến Mạnh (ở giữa) trở thành người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành đường chạy full marathon 42,195 km với thời gian 3 giờ 41 phút.

Mạnh không chỉ là người thầy, mà còn là người bạn, người truyền lửa cho những ai từng nghĩ rằng bóng tối sẽ giam cầm cuộc đời họ. “Blind Runners” trở thành điểm hẹn của niềm tin và nghị lực - nơi những người khiếm thị được rèn luyện thể chất, tìm thấy sự tự tin, và trên hết là cảm giác được hòa nhập, được sống như bao người khác. Năm 2024, CLB được vinh danh là một trong Top 10 câu lạc bộ phong trào có ảnh hưởng nhất năm tại Giải thưởng Vietnam Running Awards - một minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn mà Mạnh và các thành viên mang lại.

“Với CLB Blind Runners, chúng tôi muốn xóa đi khoảng cách giữa người bình thường và người khiếm thị. Khi cùng chạy, khoảng cách giữa người bình thường và người khiếm thị được xóa nhòa. Tất cả cùng hoà vào nhau trong niềm yêu thể thao làm người bạn đồng hành trên một chặng đường”, Mạnh nói.

“Tôi không nhìn thấy con đường phía trước, nhưng đã truyền cảm hứng dẫn lối cho biết bao người khác bước ra khỏi bóng tối. Tôi đã không gục ngã trên hành trình biến bóng tối thành ánh sáng lan tỏa, để ánh sáng đẹp nhất - chính là ánh sáng trong mỗi con người. Tôi mong các bạn trẻ đừng bao giờ bỏ cuộc trong bất cứ hoàn cảnh nào”. Vận động viên khiếm thị Vũ Tiến Mạnh

Năm 2023, Vũ Tiến Mạnh được T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam vinh danh trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”. Mới đây, anh trở thành 1 trong 20 thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Chia sẻ niềm vui của mình, Mạnh cười hiền khô: “Tôi rất ấn tượng với tên giải thưởng Thanh niên sống đẹp. Với tôi, sống đẹp không phải là làm điều gì lớn lao, mà là không ngừng cố gắng mỗi ngày, từ những điều nhỏ nhất. Qua hành trình của mình, tôi muốn truyền đi cho các bạn trẻ, đặc biệt là những người có số phận không may mắn thông điệp: Không gì là không thể”.

Niềm vui lớn nhất của Mạnh giờ đây là mỗi sáng sớm thức giấc, được xỏ chân vào đôi giày quen thuộc và sải những bước chân mạnh mẽ, hòa cùng mọi người để mỗi ngày trôi qua đầy ý nghĩa, không phung phí.