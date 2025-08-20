Tuyên dương 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu 'Toả sáng nghị lực Việt'

TPO - Được tuyên dương trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2025 là những tấm gương vượt lên nghịch cảnh, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Họ đã chứng minh một chân lý: Giới hạn không nằm ở khiếm khuyết thể chất, mà nằm ở niềm tin và ý chí.

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Đại biểu tham dự chương trình tuyên dương "Toả sáng nghị lực Việt" năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Giới hạn không nằm ở khiếm khuyết thể chất

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, mỗi bạn trẻ, dù xuất phát điểm khác nhau, đều mang trong mình khát vọng sống có ích và được cống hiến. Nhưng với thanh niên khuyết tật, hành trình ấy gập ghềnh hơn, cần nhiều nghị lực hơn, và càng cần sự sẻ chia, khích lệ từ cộng đồng.

“25 gương mặt được vinh danh đã chứng minh một chân lý: Giới hạn không nằm ở khiếm khuyết thể chất, mà nằm ở niềm tin và ý chí. Các bạn đã vượt qua bao khó khăn để học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội, để rồi mỗi bước đi của các bạn đều tỏa sáng nghị lực, lan tỏa niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu thanh niên khác”, anh Lâm Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, lễ tuyên dương hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ từ các cấp, các ngành, các tổ chức thanh niên. Cam kết cùng xây dựng một môi trường thân thiện, bao trùm, bình đẳng cho mọi thanh niên, trong đó có thanh niên khuyết tật. Cam kết trao quyền, tạo điều kiện để thanh niên khuyết tật phát triển toàn diện về học tập, nghề nghiệp, sức khỏe, văn hoá tinh thần, tham gia đời sống xã hội. Cam kết thúc đẩy tinh thần sống tích cực, hoà nhập, tự lực vươn lên trong cộng đồng thanh niên khuyết tật.

Anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn mỗi bạn trẻ được tuyên dương trong chương trình, tiếp tục gìn giữ ngọn lửa nghị lực trong tim và bước đi kiêu hãnh trên hành trình của mình. Hãy tỏa sáng bằng chính sự kiên cường, lạc quan và nỗ lực không ngừng. Và hãy tin rằng: xã hội luôn cần đến các bạn, luôn dang rộng vòng tay chào đón và đồng hành cùng các bạn.

Gương thanh niên khuyết tật "Tỏa sáng nghị lực Việt" được tuyên dương trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

25 câu chuyện về sức mạnh ý chí nghị lực

Các gương được tuyên dương trong chương trình là minh chứng sống động cho sức mạnh ý chívượt lên nghịch cảnh để cống hiến.

Nguyễn Diệu Linh – sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, và Đỗ Thị Hiền Giang – sinh viên trường ĐH Thương mại Hà Nội, cùng sinh năm 2003, là hai gương trẻ tuổi nhất. Cả hai đã gặt hái nhiều thành tích học tập xuất sắc, đồng thời sôi nổi tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, khẳng định tinh thần sống trách nhiệm và cống hiến.

Tại chương trình, 25 gương đã được vinh danh và nhận Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng tới mỗi gương được tuyên dương trong chương trình.

Đinh Viết Tường (SN 2002, Quảng Trị) đã vượt lên việc khuyết tật vận động và thần kinh, trở thành nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung được hàng trăm nghìn bạn trẻ yêu mến. Những ca khúc tự sự, những video tích cực trên nền tảng TikTok của anh đã chạm tới trái tim nhiều người, biến anh thành một nguồn cảm hứng lan tỏa nghị lực sống.

Nhiều câu chuyện truyền cảm hứng được chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Lê Thị Xuân (SN 1990, Ninh Bình) khuyết tật chân từ nhỏ và phải đi bằng nẹp. Bằng nỗ lực không ngừng, chị trở thành giảng viên CNTT, mở các lớp đào tạo miễn phí cho người khuyết tật, giúp họ có việc làm ổn định. Chị Xuân còn giàu lòng nhân ái khi nhận nuôi một em bé sơ sinh bị bỏ rơi, câu chuyện làm mẹ của chị để lại nhiều xúc động và ngưỡng mộ.

Phạm Tuấn Hưng (SN 2002, Quảng Ninh) mất đi đôi chân sau một tai nạn nghiệt ngã, đã không đầu hàng số phận. Anh đến với thể thao và gặt hái thành công rực rỡ. Năm 2023, anh giành Huy chương Vàng Giải vô địch bơi lội người khuyết tật toàn quốc và sau đó được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự ASEAN Para Games, mang vinh quang về cho quê hương.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Tường Lâm, cùng các đại biểu trao bằng khen và phần thưởng cho các gương thanh niên khuyết tật tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

