Giới trẻ

Google News

Bí thư Trung ương Đoàn thăm và làm việc tại Ireland

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Ireland.

Tại Ireland, đoàn công tác thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland và Trường Đại học Trinity, Dublin.

Chuyến thăm với mục tiêu học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác phát triển thanh niên; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, thanh niên, sinh viên về việc học tập, phát huy năng lực góp phần phát triển đất nước giàu đẹp.

z6922108847825-4b1ca4d81885b276dd5b307f5a3667f8.jpg
z6922108844588-9864240fe95816b15e97283d76e1faea.jpg
z6922108838910-3762e12b288936b29c31ce4f0c19828f.jpg
z6922108824640-c30cd8c8cfb0f6b7442f8df53a0fb39a.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Ireland.

Tại buổi làm việc với Bộ giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland, anh Nguyễn Minh Triết trích dẫn bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhấn mạnh động lực phát triển phải đến từ việc định hình những mô hình tăng trưởng mới, mang tính đột phá, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao làm nền tảng; bảo đảm nguyên tắc phát triển bền vững và lành mạnh, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; lấy con người làm động lực, chủ thể và trung tâm của phát triển.

Vì vậy, theo anh Nguyễn Minh Triết, thanh niên, sinh viên Việt Nam cần chủ động thích ứng, đón đầu xu thế, trau dồi và nâng cao năng lực từ đó tạo ra những sản phẩm ứng dụng, góp phần phát triển đất nước.

Trên cơ sở đó, anh Triết đề xuất hai bên tìm hiểu, nghiên cứu tổ chức các diễn đàn trao đổi về nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học liên ngành, các mô hình sáng tạo khởi nghiệp và các hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên Việt Nam - Ireland.

Anh Nguyễn Minh Triết mong muốn phía Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland, có sự quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ học tập, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Ireland.

z6922108814305-3129300344612e84f3f5b45a91b39d40-5598.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác thăm thư viện cổ Book of Kells, nơi trưng bày bản gốc cuốn sách thời trung cổ và nghe giới thiệu “Bản Tuyên ngôn độc lập của Ireland năm 1916”.
Châu Linh Châu Linh
#Nguyễn Minh Triết #Ireland #Hội SVVN #Hợp tác giáo dục #Thanh niên Việt Nam #Giao lưu văn hóa #Đổi mới sáng tạo

