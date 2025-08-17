Tạo mạng lưới kết nối sinh viên theo chuyên ngành trong và ngoài nước

TPO - Theo anh Nguyễn Minh Triết, thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu cần chủ động, nghiên cứu và tham gia thực hiện 4 nghị quyết trụ cột phát triển đất nước, đặc biệt là Nghị quyết 57; T.Ư Hội SVVN đang triển khai mạng lưới kết nối sinh viên theo chuyên ngành, trước mắt sẽ thí điểm với ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính trên toàn quốc và ở nước ngoài.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN vừa dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn tham gia chuỗi hoạt động thăm và làm việc tại Hungary.

Trong chuyến công tác, đoàn đã đến dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg, Hungary; thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hungary, Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary; làm việc với thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hungary, ông Bùi Lê Thái - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary đã bày tỏ lời cảm ơn tới đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN đã luôn đồng hành, dành sự quan tâm tới sinh viên Việt Nam tại Hungary nói riêng và sinh viên Việt Nam tại châu Âu nói chung.

Ông Thái cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary luôn ủng hộ, tạo điều kiện phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Hungary; đồng thời hy vọng sẽ có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn dành cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hungary.

Bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, anh Nguyễn Minh Triết tin tưởng rằng, phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hungary nói riêng và châu Âu nói chung, sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đội ngũ thanh niên, sinh viên ngoài nước sẽ là nòng cốt đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary, đoàn công tác đã có buổi làm việc với ông Andras Balo - Trưởng bộ phận giáo dục xuyên biên giới và hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary, cùng đại diện mạng lưới các trường đại học tại Hungary.

Hai bên đã trao đổi thông tin về các chương trình giáo dục, các quỹ học bổng dành cho sinh viên hai nước và nhất trí nghiên cứu thiết kế chương trình học bổng ngắn hạn dành cho thanh niên, sinh viên hai nước tham gia trao đổi học tập, nghiên cứu trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, các chương trình đào tạo nghề.

Đây sẽ là cơ hội quý báu để thanh niên hai nước nâng cao kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm quốc tế, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa các trường đại học và tổ chức thanh niên của hai nước. Dịp này, anh Nguyễn Minh Triết đã trao tặng biểu trưng T.Ư Hội SVVN cho đại diện Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary.

Tại buổi làm việc với đại diện Hội SVVN tại châu Âu và đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu, anh Nguyễn Minh Triết đã định hướng Hội SVVN ở nước ngoài cần chủ động, nghiên cứu và tham gia thực hiện 4 nghị quyết trụ cột phát triển đất nước, đặc biệt là Nghị quyết 57.

Trung ương Hội SVVN đang triển khai, hình thành mạng lưới kết nối sinh viên theo chuyên ngành, trước mắt sẽ thí điểm với ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính trên toàn quốc và ở nước ngoài.

Mạng lưới này sẽ áp dụng mô hình “mentoring” nhiều cấp, xây dựng các cấp cố vấn/định hướng theo trình độ và kinh nghiệm (cấp cao - các chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu, thạc sĩ, tiến sĩ; cấp trung - sinh viên; cấp cơ sở - học sinh).

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Châu Âu và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Châu Âu.

Anh Triết lưu ý, Hội SVVN tại nước ngoài cần tập trung thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kết nối, giao lưu học thuật giữa sinh viên Việt Nam với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, qua đó tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các thành tựu tiên tiến, rèn luyện năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng thực tiễn.