Thiêng liêng 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' bên cột mốc ngã ba biên giới Bờ Y

Giới trẻ

Google News

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
TPO - Ngày 16/8, tại xã biên giới Bờ Y (Quảng Ngãi), Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức chặng 2 hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025 với chủ đề “Tự hào bản hùng ca dân tộc”.

Trong không khí trang nghiêm, nghi lễ chào cờ và tiếng Quốc ca vang lên xúc động bên cột mốc biên giới thiêng liêng (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi), nơi giáp với Lào - Campuchia.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025 tại Quảng Ngãi gồm 3 chặng, với các chủ đề: “Tuổi trẻ tri ân”, “Tự hào bản hùng ca dân tộc”, “Tự hào Việt Nam”. Mỗi chặng không chỉ lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào lịch sử, mà còn giáo dục thanh niên tinh thần dấn thân, lập nghiệp và sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng.

18488fdb8ced04b35dfc.jpg
9e12b182b2b43aea63a5.jpg
d5fef26df15b7905204a.jpg
Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được tổ chức tại xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi).

Phát biểu tại buổi lễ, chị Y Việt Sa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Quảng Ngãi trong dịp hè năm nay, mà còn là hành trình thiêng liêng tiếp nối truyền thống cha anh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, mỗi bước chân, mỗi lá cờ, mỗi tiếng hát vang lên giữa núi rừng hay biển đảo đều mang theo thông điệp về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về sự đoàn kết bền chặt từ Bắc vào Nam, từ biên cương đến hải đảo.

bfdac74ac47c4c22156d.jpg
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025 tại Quảng Ngãi gồm 3 chặng.

Bởi “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông, mỗi con đường nơi chúng ta sinh ra và lớn lên đều là một phần thiêng liêng của non sông gấm vóc. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ đất liền đến hải đảo xa xôi, không có nơi đâu là vùng xa trong trái tim người Việt, tất cả đều là máu thịt, là niềm tự hào và là trách nhiệm gìn giữ của mỗi chúng ta.

Chị Y Việt Sa cũng gửi gắm niềm tin với ý chí và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Quảng Ngãi nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung sẽ luôn là lực lượng tiên phong, xứng đáng với truyền thống hào hùng của cha ông và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

4490162078599376327.jpg
Chị Y Việt Sa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi lễ.
000a4c9d4fabc7f59eba.jpg
203334804164022836.jpg
ec5e99c99aff12a14bee.jpg
Tặng ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc cùng quà an sinh cho người dân xã Bờ Y.

Dịp này, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ cùng 50 suất quà an sinh cho bà con xã Bờ Y. Những phần quà chứa chan tình cảm, góp phần tiếp thêm niềm tin để đồng bào nơi biên giới vững vàng bám đất, giữ làng, giữ vững phên dậu Tổ quốc.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
