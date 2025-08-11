'Tôi yêu Tổ quốc tôi' từ Tokyo

TPO - Từ Tokyo (Nhật Bản), những thông điệp hướng về cội nguồn, phát triển tiếng Việt, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc và tăng cường kết nối Việt – Nhật; mong muốn Hội LHTN Việt Nam làm cầu nối đã được bày tỏ. Và cả tiếng nói của người trẻ về chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Những thông điệp và mong muốn ấy đã được chia sẻ tại buổi làm việc của đoàn công tác T.Ư Hội LHTN Việt Nam với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA); cuộc thi thuyết trình về chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi. Ảnh: BTC

Buổi làm việc diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam, ở Tokyo (ngày 10/8). Dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Hội là anh Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Tiếp đoàn có Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Công sứ Nguyễn Sáu, Bí thư thứ nhất Huỳnh Thúy Hạnh, Bí thư thứ nhất Ngô Xuân Nghĩa, trưởng bộ phận giáo dục Vũ Thị Liên Hương, Chủ tịch VYSA Ngô Thị Ánh Tuyết.

Quang cảnh buổi làm việc đoàn công tác T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: BTC

Thay mặt thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy thông báo với Đại sứ Phạm Quang Hiệu về hoạt động của 5 tổ chức thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài là thành viên của Hội LHTN Việt Nam, trong đó VYSA được thành lập sớm nhất (2001) và có nhiều hoạt động thu hút được nhiều thanh niên sinh viên tham gia.

Anh Nguyễn Kim Quy mong muốn Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục quan tâm chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện cho hoạt động của VYSA. Đặc biệt, năm tới 2026, Hội LHTN Việt Nam sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập, VYSA kỷ niệm 25 năm thành lập. Hội LHTN Việt Nam mong muốn VYSA sẽ những hoạt động cả ở Nhật Bản và liên kết tại Việt Nam.

Đáp lại niềm tin ấy, chị Ngô Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch VYSA, đã chia sẻ kế hoạch của tổ chức, từ việc kéo dài nhiệm kỳ Ban chấp hành lên 2 – 3 năm, để đảm bảo tính liên tục triển khai chương trình hoạt động; đến việc mở rộng mạng lưới và kết nối với doanh nghiệp Nhật Bản để tạo thêm nhiều sân chơi ý nghĩa.

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Đại sứ Phạm Quang Hiệu tại buổi làm việc. Ảnh: BTC

Lan tỏa tiếng "mẹ đẻ", văn hóa dân tộc

Cũng trong buổi làm việc, chị Đào Thị Hương - Chủ tịch Hội Việt ngữ tại Nhật Bản bày tỏ trăn trở với tiếng “mẹ đẻ” của cộng đồng người Việt nơi xứ người. Con em của những gia đình mới sang khó khăn trong môi trường học đường do rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hoá; đứng trước nguy cơ quên tiếng “mẹ đẻ”.

Theo chị Hương, Hội Việt ngữ đang tổ chức các lớp học tiếng Việt cho 170 bé, nhằm gìn giữ phát triển tiếng Việt trong cộng đồng, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc và tăng cường kết nối Việt - Nhật qua các hoạt động giáo dục, văn hóa. Sắp tới, Hội Việt ngữ có kế hoạch mở các lớp học tiếng Việt online, nên mong muốn Hội LHTN Việt Nam giúp kết nối với các giáo viên tình nguyện trong nước.

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Đại sứ Phạm Quang Hiệu cùng đoàn công tác T.Ư Hội, các đại biểu VYSA. Ảnh: BTC

Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá cao Hành trình “Tôi yêu tổ quốc” lần đầu được tổ chức ở Nhật Bản. Phần lớn người Việt Nam ở Nhật Bản là người trẻ, do vậy, Đại sứ quán hết sức coi trọng đối tượng thanh niên trong công tác cộng đồng.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định Đại sứ quán Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ kết nối VYSA với các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam hoặc đang sử dụng người lao động Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam cũng đang xây dựng đề án vận động đưa tiếng Việt thành ngoại ngữ 2 ở các trường học Nhật Bản, hướng tới đối tượng người Việt thế hệ thứ 2, thứ 3 và cả người Nhật Bản.

Ngoài ra, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết đã đề xuất với Chính phủ xây dựng nền tảng số để kết nối các nhà khoa học, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản tạo thành mạng lưới chia sẻ thông tin, cộng tác nghiên cứu…

Đại sứ thẳng thắn, cơ bản thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản có ý thức tốt, tuy nhiên tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật là vấn đề cần quan tâm. VYSA cần phối hợp với Đại sứ quán thúc đẩy công tác thanh niên, kết nối với tổ chức thanh niên trong nước.

Các bạn trẻ tham gia cuộc thi thuyết trình về chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: BTC

Thay mặt Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy đã trao bằng khen của Hội LHTN Việt Nam cho chi hội VYSA Kanto, Hokkaido, Niigata và 7 cá nhân lãnh đạo VYSA có thành tích xuất sắc. Hội LHTN Việt Nam cũng trao tặng tủ sách tiếng Việt cho Hội Việt ngữ tại Nhật Bản.