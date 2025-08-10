Từ tình yêu Tiếng Việt đến lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' của giáo sư Nhật Bản

TPO - “Tôi luôn cố gắng trả lại ân nghĩa đó bằng cách đóng góp vào việc phát triển tiếng Việt trên đất Nhật Bản”, là câu chuyện của giáo sư Shimizu Masaaki của "đất nước mặt trời mọc" khi tham gia sự kiện về giữ gìn tiếng Việt và lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trước trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, hoạt động trong Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"﻿ do T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài. Ảnh: BTC

Các đại biểu, thanh thiếu nhi Việt Nam tham dự lễ chào cờ. Giáo sư Shimizu Masaaki (thứ 6 từ trái sang phải, hàng đầu) tham dự lễ chào cờ. Ảnh: BTC

Giữ gìn tiếng Việt

Giáo sư Shimizu Masaaki hiện là Trưởng bộ môn tiếng Việt, Đại học Osaka, đã có gần 40 năm bén duyên với ngôn ngữ của dải đất hình chữ S. Ông bắt đầu học tiếng Việt năm 1985. 5 năm sau, ông sang Việt Nam để nâng cao kỹ năng tiếng Việt.

Giáo sư Shimizu Masaaki chia sẻ, cuộc sống ở Việt Nam khi đó còn rất khó khăn, không như hiện nay. 10 tháng ở Việt Nam, ông đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người bạn Việt Nam. “Từ đó tôi luôn cố gắng trả lại ân nghĩa đó bằng cách đóng góp vào việc phát triển tiếng Việt trên đất Nhật Bản", ông nói.

Giáo sư Shimizu hiện là thành viên tích cực của dự án Trường Việt ngữ Cây Tre tại Osaka và vừa tham gia biên dịch cuốn "Lược sử Việt" bằng tranh song ngữ Việt - Nhật.

Giáo sư Shimizu Masaaki (thứ hai từ phải sang) tham dự Diễn đàn. Ảnh: BTC

Cùng chia sẻ việc giữ gìn, lan toả tiếng Việt tại Nhật Bản, bà Lê Thương - Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai cho biết, vùng Kansai hiện có khoảng 100.000 người Việt Nam sinh sống. Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức nhiều hoạt động dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ em sinh ra tại Nhật Bản như duy trì các lớp học miễn phí tại Trường Việt ngữ Cây Tre, biên soạn 2 tập sách "Em yêu tiếng Việt", tổ chức đọc sách tiếng Việt hằng tuần...

Đặc biệt, Trung tâm Việt Nam học (Đại học Osaka) phối hợp với Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt - Nhật đã tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt từ năm 2022, đến nay được 8 kỳ.

Bà Lê Thương kiến nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu chuẩn hóa kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt toàn cầu để quảng bá ngôn ngữ dân tộc, hình ảnh quốc gia ở phạm vi quốc tế.

Câu chuyện về Tiếng Việt của Giáo sư Shimizu và bà Lê Thương được chia sẻ trong phiên thảo luận "Giữ gìn tiếng Việt - lan tỏa văn hóa trong thế hệ trẻ" thuộc Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ I.

Diễn đàn là một trong những điểm nhấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hưởng ứng Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

Hưởng ứng Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ I với chủ đề “Khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới” do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản và Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai phối hợp tổ chức ở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka (ngày 9/8). Diễn đàn quy tụ gần 200 thanh niên, sinh viên, và trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống tại vùng Kansai và các khu vực lân cận.

Các đại biểu trong và ngoài nước đã tham gia 2 phiên thảo luận với chủ đề "Giữ gìn tiếng Việt - lan tỏa văn hóa trong thế hệ trẻ" và "Khát vọng hội nhập - thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa".

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, diễn đàn không chỉ là nơi giao lưu, chia sẻ, mà còn là nơi chúng ta cùng suy nghĩ, cùng đề xuất, cùng khởi tạo những sáng kiến và hành động cụ thể - để từ đó, mỗi thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản đều trở thành một "sứ giả" của lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng bằng khen cho 3 Chi hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Gifu, Fukuoka và Kyoto cùng 7 cá nhân có thành tích công tác Hội. T.Ư Hội LHTN Việt Nam cũng trao 3 tủ sách tặng Chi hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Gifu, Nagasaki và Trường Việt ngữ Cây Tre.

Ban Tổ chức Diễn đàn đã trao tặng T.Ư Hội LHTN Việt Nam 500 lá cờ Tổ quốc để hưởng ứng lời chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Việt Nam" trong Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2025.

Anh Nguyễn Kim Quy trao biển tượng trưng tủ sách cho các đơn vị. Ảnh: BTC

Ban tổ chức diễn đàn trao tặng biểu trưng 500 lá cờ Tổ quốc cho T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Ảnh: BTC

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu. Anh Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác cộng đồng của VYSA thời gian vừa qua. Anh Quy kêu gọi các bạn trẻ Việt Nam sống và làm việc đúng pháp luật nước sở tại, sống nhân văn, nghĩa tình để xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt người dân Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung, trong đó có đông đảo thanh niên, sinh viên đang đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển của nước sở tại, không chỉ còn ở cấp độ lao động giản đơn mà đã có đóng góp vào khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức. Ông Sơn mong muốn, lan toả nhiều hơn nữa thông tin về thành công của kiều bào, gương điển hình về hoạt động phong trào trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài lớn thứ hai trên thế giới.