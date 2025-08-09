Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Những 'đội viên nhí' về Nhất ở sân chơi 'Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới'

TPO - Chiều 9/8, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức vòng Chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” năm học 2024 - 2025. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dự và trao giải tại chương trình.

Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” là hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”, Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025”, Chương trình “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Sau gần 6 tháng triển khai đã có hơn 31.535 em thiếu nhi trên toàn quốc đăng ký tham gia. Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng sân chơi “Thiếu nhi Việt nam - Vươn ra thế giới” năm học 2024 - 2025 có sự tham gia của 6 đội thi được lựa chọn từ 20 đội thi xuất sắc nhất ở vòng thi chung kết.

Tại các vòng trực tuyến, các em đã tham gia thực hành luyện tập phát âm, nghe và nói Tiếng Anh các trên ứng dụng với nhiều nội dung phong phú. Các em đã cùng nhau giới thiệu về lịch sử và những nét văn hoá đặc sắc của quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

z6890247984831-f5f4578e5c5e01229be5f343a526aadd.jpg
Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, nhiều em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hay có em ở độ tuổi còn rất nhỏ nhưng kỹ năng sử dụng Tiếng Anh rất tốt.

"Tại vòng Chung kết xếp hạng, chúng ta đã được chứng kiến sự hiểu biết đa dạng, phong phú về các quốc gia trên thế giới qua cách thể hiện sinh động của 6 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ 20 đội thi.

Các em đã thực sự trở thành những đại sứ văn hóa đặc biệt để giới thiệu về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và các quốc gia thế giới tới cộng đồng, gia đình và bạn bè. Từ sân chơi này, mỗi em thiếu nhi sẽ có thêm những hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, văn hóa các nước trên thế giới, qua đó tích lũy, trau dồi tri thức, kỹ năng để có đủ sức “Vươn ra thế giới” trong một tương lai không xa", anh Quân nói.

z6890248110004-20858b8471bb41339a72ecf31d95bd4d.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tặng Bằng khen cho đội viên đạt giải Nhì của cuộc thi.
z6890248014596-3f8738dc0cdaba981c764758424c19ef.jpg
Chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” đã thu hút những đội viên có hiểu biết đa dạng, phong phú về các quốc gia trên thế giới qua cách thể hiện sinh động.

Kết thúc Vòng chung kết xếp hạng, Ban Tổ chức đã trao 20 giải thưởng cho các nhóm dự thi bao gồm: 1 Giải Nhất, 5 Giải Nhì và 14 Giải Ba. 5 em đạt giải Nhất sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” gồm: Vũ Quang Trí - lớp 4A, Trường TH Đông Hội (Hà Nội); em Phạm Mai Anh - lớp 4A1, Trường TH Đa Phúc (Hải Phòng); em Lê Nguyễn Bảo An - lớp 4A2, Trường TH Nguyễn Trãi (Hải Phòng); em Mai Như Thảo - lớp 4A2, Trường TH-THCS 915 Gia Sàng (Thái Nguyên); em Trần Nguyên Khang - lớp 4D, Trường TH Nguyễn Viết Xuân (Thái Nguyên).

