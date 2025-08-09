Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 9/8, hàng nghìn đội viên, thiếu nhi đã tề tựu về Thủ đô Hà Nội tham gia sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo”, do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Tham dự chương trình, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo” là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là sân chơi dành cho các em từ 6 đến 10 tuổi đang học tại bậc Tiểu học, hướng đến mục tiêu giúp các em tiếp cận tri thức một cách gần gũi, phát triển toàn diện kỹ năng, phẩm chất đạo đức và thực hiện tốt quyền, bổn phận theo Luật Trẻ em.

z6888528033788-6d0681de7f8f198a4107eb6420c2dfc9.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao quà và học bổng cho các em thiếu nhi tại Lễ khai mạc ngày hội.

Theo anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, điểm nhấn của chương trình là bộ sản phẩm truyền thông kỹ năng sống, gồm các video tuyên truyền về: Phòng chống đuối nước, thoát hiểm khi bị kẹt trong ô tô, sơ cứu vết thương, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, bảo vệ sức khỏe cá nhân, tự tin trước đám đông…

Các sản phẩm này đã được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi đội, liên đội và trong hoạt động ngoại khóa tại 150 trường học trên toàn quốc.

z6888527976645-6dcafb764d95f4339b3f55295ab5e01b-2292.jpg
Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại chương trình.

"Hội đồng Đội Trung ương mong muốn các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp và các cơ sở Đội tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các em được học tập, trải nghiệm, phát triển toàn diện.

Đồng thời, rất mong các thầy cô giáo, anh chị phụ trách Đội, cha mẹ học sinh cùng đồng hành, tiếp tục quan tâm sâu sát đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng; để mỗi em nhỏ đều có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng của mình", anh Lê Anh Quân nói.

z6889588384938-5fdb6ba99008d6388076ce5b425808c9.jpg
z6889588485747-32d0e865aaf8829ae9dc7860c6c633af.jpg
z6889588271106-94d7b0e37bf1420b19ba0f504847ba3c.jpg
Thiếu nhi sôi nổi tham gia ngày hội.
z6888528558141-fc7ecf79e42ca1c7bb6e84e13e8ae4bc.jpg
z6888527945431-90af6f12cf409f7d796f3e119514bd37.jpg
z6888595251355-bea59bd0b838c3b5e6fd867634b1a917.jpg
z6888528263438-e2d934d695273b5673ee484eab979537.jpg
Đây là sân chơi dành cho các em từ 6 đến 10 tuổi đang học tại bậc Tiểu học, hướng đến mục tiêu giúp các em tiếp cận tri thức một cách gần gũi, phát triển toàn diện kỹ năng.
