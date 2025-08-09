Tiếp lửa truyền thống 'Phất cao cờ hồng tháng Tám'

TPO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), tối 8/8, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật, tiếp lửa truyền thống "Phất cao cờ hồng tháng Tám".

Tham dự chương trình, về phía Trung ương và Quân đội có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II; Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Học viện Quân y, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; lãnh đạo các Cục, Phòng, Ban thuộc QĐNDVN; một số lãnh đạo đơn vị Nhà hát Quân đội...; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn khối Cơ quan Đảng Trung ương, Chính phủ, Ban Thanh niên Công an nhân dân...

Về phía tỉnh Tuyên Quang có ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; chị Dương Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn; cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, một số sở, ban, ngành và địa phương...

Các đại biểu, lãnh đạo tham dự chương trình.

Tại chương trình, 100 suất quà được trao tận tay các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, cùng những hộ nghèo còn nhiều khó khăn và các em học sinh vượt khó. Mỗi phần quà không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn chứa đựng tấm lòng tri ân sâu sắc của những người tổ chức dành cho những người đã cống hiến, hy sinh cho sự bình yên của đất nước.

Các phần quà được trao tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức nhằm tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xuyên suốt chương trình là những ca khúc thời chiến hào hùng, được trình diễn bởi Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng các đơn vị liên quan.

Các tiết mục không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng mà còn truyền tải tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, góp phần khơi dậy lòng tự hào và niềm tin vào tương lai của thế hệ trẻ hôm nay.

Một tiết mục tại chương trình.

Trước đó, ngày 8/8, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Cục Chính trị Quân khu 2, Học viện Quân y, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 3 và các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã Tân Trào.

Từ 7h sáng 8/8, tại Nhà Văn hóa xã Tân Trào, các y, bác sĩ Học viện Quân y đã bắt đầu khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi. Những chiếc bàn khám xếp ngay ngắn, từng hộp thuốc được trao tận tay kèm lời dặn dò ân cần.

Đông đảo người dân đến khám, nhận thuốc miễn phí. Ảnh: TĐTQ.

Trong khuôn khổ hoạt động an sinh xã hội, Ban tổ chức trao tặng 1 “Ngôi nhà 100 đồng” cho hộ nghèo (mô hình được thực hiện trong thanh niên quân đội với hình thức mỗi người góp 100 đồng/ngày để xây dựng nhà cho người nghèo), 240 suất quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi; riêng tại phường An Tường có thêm 100 suất quà, trong đó 10 suất đặc biệt dành cho học sinh tiêu biểu.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng 80 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong Quân đội và 1.200 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 tới tham quan, dâng hương, ôn lại trang sử hào hùng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Ảnh: TĐTQ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ. Trên mảnh đất Thủ đô Kháng chiến, nơi từng vang vọng quyết định lịch sử của dân tộc, anh Triết chia sẻ mong muốn thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối tinh thần cách mạng, lòng yêu nước, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.